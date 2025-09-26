«Демоническое ценообразование»: Ермак о прошедшем турсезоне в цифрах (фото)

0 0

Во время открытия Балтийского туристического форума в Светлогорском «Янтарь-холле» министр Калининградской области по культуре и туризму Андрей Ермак рассказал, почему к нам в этом году приехало меньше туристов, чем ожидалось, и сколько денег они здесь потратили.

В ходе пленарной сессии Ермак привел данные о значительном увеличении количества посетителей калининградских музеев. Например, Музей янтаря за восемь месяцев с начала 2025 года посетило 242,2 тыс. человек, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще больший прирост в Кафедральном соборе — плюс 23,5% (476 тыс. чел.).

Количества посетивших Форт № 11 «Дёнхофф» на представленном Ермаком слайде видно не было, но зато там указывалось, что посетителей в этом году на 26,1% больше, чем в прошлом. Музей и карьер Янтарного комбината тоже показали хороший результат, их посетило 124 тысячи человек, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

А вот количество посетителей Куршской косы уменьшилось более чем на 7%. Причина такого положения дел, по словам Ермака, очевидна — неважная погода этим летом. Гулять под дождем не хотелось, поэтому люди охотно шли в музеи.

В целом, по словам министра, у туристов значительно выросли расходы. Согласно приведенным данным, оценочный объем трат гостей региона по картам за девять месяцев с начала года составил 25,3 млрд рублей, что на 27,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средний чек туриста в кафе, баре или ресторане в этом году вырос на 18% и достиг 2347 рублей. «Да, я знаю, что сейчас многие скажут: „Инфляция: цены выросли“, — поспешил оговориться Ермак. — Но при этом увеличилось разнообразие предлагаемых продуктов, поэтому туристы тоже стали вести себя „разнообразней“. Человек может меньше тратить денег на сувениры, но совершенно иначе вести себя при аренде автомобиля».

По словам Ермака, в Калининградской области сейчас «только ленивый не увлекся туризмом», и это, по его мнению, идет во вред делу. «Приходят совершенно сырые люди и говорят: сегодня я — отельер, завтра у меня глэмпинг, послезавтра у меня ресторан. И это сказывается на отрасли не лучшим образом», — сказал он.

Ермак также раскритиковал «динамическое ценообразование», которое он назвал «демоническим». «Самое простое решение, которые выбрали многие в этом сезоне, — это задрать цены и ждать, что кто-то на эти цены придет, — признал министр. — Конечно, этого не произошло. Люди ушли в альтернативные места размещения — квартиры, апартаменты и так далее».

Напомним, что рост туристического потока в Калининградскую область в этом году составил 5%. «Ожидали чуть больше, — признался корреспонденту «Нового Калининграда» Ермак. — Сначала думали, что рост составит 8-10%, потом, когда случилась катастрофа на юге, мы предположили, будет 15%. Но плохая погода, отмены и задержки рейсов сыграли свою роль, особенно в выходные дни, потому что много туристов приезжают к нам на «длинные выходные».



Фото: Юлия Власова / Новый Калининград»