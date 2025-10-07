Гигафабрика, батареи и пингвинчики: как Фёдора Конюхова «занесло» в Неман

В Немане подходит к завершению строительство гигафабрики по производству аккумуляторных батарей, также введены в эксплуатацию первые два многоквартирных дома со служебными квартирами для ее сотрудников. Что еще, помимо рабочих мест, даст Неману присутствие в регионе «Росатома», выяснял корреспондент «Нового Калининграда».

В минувший понедельник в Неманский округ приехал всемирно известный путешественник Федор Конюхов. Здесь в одном из цехов еще пока строящейся гигафабрики накопителей энергии представители «Росатома» вручили ему аккумуляторную батарею. Именно ее составляющие — ячейки и собранные из них накопители — и будет выпускать неманское предприятие с декабря этого года.

Но начался понедельник все же не с батареи, а с, пожалуй, более важного события — передачи ключей от квартир сотрудникам предприятия. В данный момент на гигафабрику продолжают набирать специалистов со всей страны (в Калининградской области не оказалось столько людей с нужными квалификациями), и им где-то надо жить. Для этих целей в Немане на ул. Красноармейской построили комплекс из двух домов на 60 квартир с детской площадкой, благоустроенной огороженной территорией, а также двумя заправками для электрокаров. К слову, квартиры не только отремонтированы, но и оснащены всей мебелью и техникой вплоть до микроволновки и стиральной машины.

Фабрика уже начал выдавать служебное жилье работникам. Одним из них стал ведущий инженер сервисного обслуживания цеха модульных батарей 36-летний Иван Оврамец. Прежде он трудился на Байконуре и в космическом центре «Восточный» в Амурской области. «Здесь работаю уже девять месяцев, готовим фабрику к запуску, — рассказал Иван. — Снимаю квартиру в Советске. В Немане буду жить на условиях коммерческого найма, без права выкупа». Сам Неман Иван видел пока только мельком. Но, по его словам, когда такие крупные организации приходят в маленькие города, они безусловно оказывают свое влияние.

В новом комплексе квартиры получили не только приезжие, но и жители Калининграда. К примеру, недавняя выпускница БФУ им. Канта, химик по специальности, 24-летняя Анастасия Лошкарева. На гигафабрике она трудится инженером по подготовке производства, снимала квартиру в Немане. «Еще в университете мы начали сотрудничать с „Росатомом“, затем в течение года я проходила практику в Москве и уже потом устроилась на фабрику, — рассказала она. — Считаю, что на сегодня это самое интересное предложение на рынке труда нашего региона с соответствующей зарплатой».





Ключи новоселам вручали губернатор Алексей Беспрозванных и Наталья Никипелова, президент Топливной компании Росатома (АО «ТВЭЛ», это предприятие отвечает за производство ядерного топлива для атомных станций, подлодок и всего, где оно требуется, — прим. «Нового Калининграда»). Они же рассказали журналистам, как новое предприятие может изменить жизнь Немана. К примеру, многоквартирные дома здесь строили последний раз еще в советские годы.

По словам губернатора, помимо уже сданных двух домов, на ул. Октябрьской сейчас возводится еще четыре дома на 138 квартир. «Девяносто квартир там также отойдут сотрудникам гигафабрики, а остальные могут быть выделены, к примеру, педагогам или другим работникам бюджетной сферы, — поделился Беспрозванных. — Поэтому, конечно, такого рода проекты для нас — это развитие наших восточных муниципалитетов. Благодаря чему они могут стать точкой притяжения, и не только для приезжих, но и для жителей Калининграда».

По словам губернатора, «Росатом» сейчас показывает местному бизнесу карту возможностей: «Помимо домов, конечно, нужна будет дополнительная инфраструктура — кафе, места отдыха, магазины... И у нас уже есть совместный план развития не только Немана, но и Советска, Краснознаменска. Мы подумали об этом заранее. Посмотрели, откуда могут быть потоки, и заранее предусмотрели в нашей программе развития восточных территорий, к примеру, ремонт социальных учреждений. Так, стадион в Немане уже отремонтировали. Жители пользуются и очень довольны. Будет и ряд других объектов. И, конечно, здесь начнут появляться новые бизнесы в сфере обслуживания».





Также, добавил Беспрозванных, уже есть договоренности, чтобы начать приводить в порядок соседствующие с новым комплексом дома. «Я сейчас поднялся на второй этаж нового дома и посмотрел вокруг, — признался губернатор на вопрос журналиста „Нового Калининграда“ о соседних обшарпанных пятиэтажках. — Место получилось очень красивым, но рядом мы видим, что есть еще что здесь благоустроить. Думаю, и и соседи из частного сектора подтянутся, начнут приводить в порядок свои территории. Мы тоже будем работать над этим вопросом».

Как добавила Наталья Никипелова, помимо жилых домов, «Росатом» запланировал в Немане строительство детского сада и школы. «Уже делаем проектно-сметную документацию, в следующем она будет готова, и дальше начинаем строительство. При этом и садик, и школы будут не только для детей сотрудников гигафабрики, они будут для всех», — уточнил она. Президент ТВЭЛ призналась, что «свои» детсады и школы — это не только удобство для работников «Росатома», но и возможность взращивать свои кадры с самых ранних лет. Госкорпорация уже проводит дни открытых дверей в школах и колледжах региона.

«Вам надо детей прямо с роддома забирать, — пошутил Беспрозванных. — А вообще, это хорошая система непрерывного обучения, и она уже „Росатомом“ организована. Сегодня создаются специализированные классы и предприятиями „Факел“, и рядом других. Чтобы ребенок в 9−11-х классах мог для себя определиться».

Если говорить про саму гигафабрику, то сегодня она высится огромными корпусами синего цвета, которые располагаются по соседству с законсервированной стройкой Балтийской АЭС. «Это первая такая фабрика в стране по выпуску накопителей энергии, и нам понадобится еще несколько месяцев на отладку технологий, — рассказала президент ТВЭЛ, — потому что фабрика у нас, как нынче говорят, умная, фабрика-автомат, состоящая из 2,5 км роботизированных линий. Очень хочется, чтобы все заработало как надо».

Официальный запуск, по словам Натальи Никипеловой, состоится 15 декабря: «А где-нибудь весной или летом мы окончательно уже объявим, что фабрика вышла на проектную мощность. Она будет выпускать ячейки для батарей, которых хватит, чтобы обеспечить 50 тысяч электромобилей в год. Готовая ячейка будет сходить с конвейера каждые 2 секунды». При этом работать фабрика будет в три смены. Окончательный штат составит 1200 человек, и в основном это будут местные жители.





«Мы сейчас также работаем над локализацией компонентов самой батареи, — продолжила Никипелова. — Это достаточно сложное изделие. Потому хотим, чтобы как можно больше местных предприятий участвовали в поставках компонентов на фабрику. И когда соберем пул калининградских поставщиков, думаю, что количество занятых, кому мы дадим возможность работать, увеличится в разы». Несмотря на то, что с 2022 года российский автопром серьезно просел, Наталья Никипелова верит в перспективы развития электромобильной отрасли. «На прошлой неделе я сама стала счастливым обладателем электромобиля, причем калининградского производства, — призналась она. — Заберу его в предстоящую субботу, а пока каталась на каршеринге, смотрела, как вообще и что. Поклонников электромобильности у нас становится все больше».

Алексей Беспрозанных добавил, что Калининградская область сегодня является регионом присутствия «Росатома» во многих смыслах этого слова. «Гигафабрика — это лишь один из проектов, — рассказал он. — Есть еще проекты в логистической сфере, в том числе строительство заправочных комплексов. На следующий год мы планируем программу (сейчас ее прорабатываем) по ускоренному запуску заправок для электромобилей. Мы в принципе по поручению президента сейчас являемся пилотным регионом по развитию электромобильности. Буквально на прошлой неделе я вернулся из Белоруссии, и мы видели, какой интерес у наших белорусских партнеров к скорейшему открытию гигафабрики. Они заинтересованы в литий-ионных батареях, которые они будут использовать в своих автомобилях».

Надо сказать, что машину, оснащенную батареей «Росатома», уже возили на Северный полюс. Теперь же благодаря Федору Конюхову ее работоспособность в суровых условиях будут проверять на Южном полюсе. Как признался сам путешественник, ему предстоит провести на полярной станции на о. Смоленск пять месяцев. «Конечно, для жизни там нужна электроэнергия, — рассказал он. — У нас есть солнечные батареи, но ими в Антарктиде сложно накапливать энергию, особенно когда бывает пурга или тучи низкие по несколько недель. И тогда мы можем остаться без спутниковых телефонов, а самое главное — без насосов и фильтров для воды. Мне будет помогать портативный аккумулятор».





Помимо испытания прибора холодом, Конюхов займется на острове научными исследованиями. «Институт им. Ширшова получил разрешение в течение пяти лет заниматься изучением проблем микропластика в Антарктиде. Он сейчас, сожалению, стал встречаться в том числе и пингвиньем помёте, — говорит путешественник. — Это большая проблема. За последние 50-60 лет пластмасса растворилась за счет ультрафиолета, а пыль осталась в океане. Те же пингвинчики кушают рыбку, пьют водичку... И для изучения этой проблемы ученые хотят, чтобы полярная станция была круглогодичной, а не сезонной, только на летний период. И подаренный „Росатомом“ портативный аккумулятор позволит нам это сделать».

Конюхов рассказал, что Антарктиду он очень любит еще и как художник: «Буду собирать материалы для института им. Ширшова, а в свободное время рисовать портреты пингвинчиков. Думаете, они все одинаковые? Нет, у каждого свой, можно сказать, характер и портрет. Кроме того, там много другой живности. Остров Смоленск в длину имеет 58 км, а в ширину 20 км. И никого там нет, только колонии альбатросов, пингвинов. Мы три года добивались, чтобы поставить там полярную станцию. Сначала туда приедет целая команда, чтобы построить базу, потом они уедут, а я останусь еще на 4 месяца один. Разрешение для одиночного нахождения на острове получить было проще».



Текст: Ольга Саяпина, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград»