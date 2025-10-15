Грязный рынок и триумф местного рок-н-ролла: о чем писали газеты 35 лет назад

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем 35 лет назад жила область.



В условиях дефицита, когда в магазинах было шаром покати, многие калининградцы пытались отовариваться на рынках. В частности, на Центральном продовольственном. О том, что он собой тогда представлял, можно прочитать в материале «Калининградской правды» от 23 октября под названием «Оскомина... от рынка». Там, как писал корреспондент В. Хожайнов, «вольготно живется перекупщикам-„теневикам“ и спекулянтам». Кроме этого, на рынке «сплошная антисанитария, продавцы своевременно не обеспечиваются халатами, торговым инвентарем».



Вид на бывший Дом техники (будущий ТЦ «Эпицентр»). 1980 годы. Фото А. Бахтина. ГАКО

Выход автор публикации видел в том, чтобы передать Центральный и другие рынки города в ведение местных Советов. «Короче, пока есть голая идея, — признает он. — Хороша она или плоха — судить специалистам, местным властям. Но то, что рынки необходимо сделать добротными, привлекательными, бесспорно. Воображение невольно будит в сознании красочное, романтическое представление о знаменитых сорочинских ярмарках, восточных базарах, которые и поныне манят к себе броским изобилием толпы людей». Впрочем, в конце публикации журналист опускается с небес на землю и признает: «Уж не до этой экзотики нашим продовольственным рынкам, навести бы хоть мало-мальский порядок».

Дожидаться хотя бы частичной «сбычи мечт» пришлось долго. Все 90-е и значительную часть нулевых годов Центральный продовольственный рынок, равно как и промтоварный, оставался весьма неухоженным, мало приспособленным для, выражаясь современным языком, шопинга местом. При этом выросло целое поколение калининградцев, которые примеряли джинсы в огороженных полиэтиленом закутках, стоя на картонке.

Кстати, стоящий рядом с рынком бывший Дом техники представлял собой, по сути, руины, среди которых ютились магазины со всякой всячиной. В начале 2000-х здание было восстановлено. Сейчас там ТЦ «Эпицентр».

«Калининградский комсомолец» рассказал о другой серьезной проблеме, решить которую удалось тоже только в XXI веке. В маленькой заметке без названия сообщалось, что депутаты Калининградского городского совета обратились к своим коллегам из областного совета с просьбой выделить земельный участок для переноса свалки под поселком (ныне — микрорайоном) имени Александра Космодемьянского. Необходимость такого шага объяснялась тем, что в черте Калининграда участка, который бы соответствовал санитарным нормам, найти не удалось. При этом в публикации подчеркивалось, что свалка вблизи резервных питьевых озер была открыта в 1979 году временно, на три года, однако до сих пор, вопреки решению ГорСЭС о её закрытии, активно эксплуатируется, создавая «невыносимые условия жизни более 10 тыс. жителей поселка».

Свалка у микрорайона им. Космодемьянского была закрыта в 2016 году, но шлейф связанных с ней проблем тянется до сих пор.



Вид на кафе «Огонек» на проспекте Мира. 1988 год. Фото А. Бахтина. ГАКО

Кстати, в номере за 20 октября «Калининградский комсомолец» сообщил, что издание, которое в 1991 году должно прийти ему на смену, официально зарегистрировано под названием «Проспект Мира». Причины, скажем так, ребрендинга были озвучены еще в сентябре. ЦК КПСС прекратило финансирование молодежных газет, отпустив их в свободное плавание. Забегая вперед, сообщим, что получилось оно у «Проспекта Мира» не очень долгим. Стартовав в 1991-м, газета прекратила свое существование через два года.

Ну, а пока... Пока редакция была полна надежд. «Да, у наших журналистов есть свои политические убеждения, но мы не хотим вытаскивать из поезда коммуниста или верующего, военного или „депеша“, — писал в передовице главный редактор Александр Остахов. — Пусть народную политику делает сам народ. Споря на газетных страницах без указки редакции. Он не ошибется. И пусть споры не заслонят от нас главного: обновить себя и Родину можно лишь всем миром».

К этой бодрой колонке был подверстаны небольшие интервью, взятые у прохожих на проспекте Мира. Оптимизма в них было заметно меньше. «Вы сможете обеспечить вашей дочери нормальное детство? — поинтересовались репортеры у молодой пары с ребенком. — Хотя бы на ближайшие 500 дней?» «Ох не знаем... — вздохнул глава семейства. — С продуктами плохо, жить негде... Я на мебельной фабрике работаю, жена в декрете, честно говоря — полная неуверенность...»



Международная телефонная станция на ул. Леонова в Калининграде. 1988 год. Фото А. Бахтина. ГАКО

Неплохую работу при этом в Калининграде найти было можно. В старейшей газете региона, например, было размещено объявление о наборе учеников телефониста международной телефонной связи. Условия предлагались весьма неплохие. В течение трех месяцев обучения 80 рублей стипендии. Масса разных льгот — в частности, сокращенный на один час рабочий день, при стаже работы в десять лет — выход на пенсию в 50. Неплохо... При этом в объявлении оговаривалось, что принимаются в ученики только девушки. Почему, интересно? Юноши, думается, тоже могли бы неплохо справиться.

Кстати, о телефонной связи. Заметным событием тех дней стал выпуск новой телефонной книги Калининграда. Издание практически сразу стало едва ли не библиографической редкостью. В редакцию «Калининградского комсомольца» позвонил возмущенный гражданин и сообщил, что на рынке новая телефонная книга стоит от 10 до 25 рублей. Ведущий рубрики «Дежурный репортер» уточнил: «На рынке, насколько мы знаем, не продажа книг, а прокат...» «Ха-ха-ха! — рассмеялся в трубку читатель. — Вы где-нибудь видели человека, который берет почитать телефонный справочник?»

Следующий звонок в редакцию был тоже по поводу этого издания. Вопрос заключался в том, почему адреса одних абонентов указаны, а других — нет. Журналисты обратились за комментариями в городскую телефонную сеть, где им объяснили, что было выпущено 60 тысяч экземпляров, хотя планировалось всего 40. Причем сделано это было, несмотря на нехватку бумаги. Пришлось использовать более мелкий шрифт. Неудобно, зато тираж больше. Треть выпущенных справочников тут же разобрали разного рода организации, остальное было пущено в продажу и почти мгновенно разошлось.

Что же касается адресов, то, согласно приказу Министерства связи, печатались они только тогда, когда у абонентов совпадали фамилия и инициалы. С одной стороны, это сократило объем справочника, а с другой, создало некоторые сложности разного рода мошенникам. От себя редакция добавила: «Надо отметить, что в Англии, к примеру, в телефонных книгах также домашние адреса не раскрывают. Это считается личным делом: позвони, захотят — скажут, как добраться».



Стадион «Балтика». 1988 год. Фото А. Бахтина. ГАКО

Видимо, организаторы собачьих бегов, которые прошли в конце сентября на стадионе «Балтика», тоже вдохновлялись английским опытом. Но первый блин, как следует из заметки Елены Нагорных в «Калининградском комсомольце», оказался комом.

«Финансовыми убытками для стадиона „Балтика“ обернулась первая попытка внедрить на калининградской земле такой экзотический вид шоу-спорта как собачьи бега, — писала она. — Вопреки рекламно-оптимистическим сообщениям в местных средствах массовой информации, успехом первый опыт назвать нельзя: и народу пришло мало, и выставленные нашим клубом собаководства псы-бегуны побежали в обратную от механического зайца сторону, и игра в тотализатор свелась к копеечным ставкам. Однако организаторы от идеи привить вкус калининградцам к подобным вещам не отказались. Поживем — увидим».

А вот выставки кошек в Калининграде шли «на ура». Дебют состоялся еще в январе 1989 года. Во Дворце культуры моряков, где проходило мероприятие, случился настоящий аншлаг, о чем сообщила «Калининградка» в статье под названием «Выбираем Мисс Кис-Кис». Вторая выставка кошек тоже имела большой успех. В заметке «Калининградской правды» под названием «Жил да был черный кот...» сообщалось, что «очередь за билетами растянулась, как при премьере нашумевшего фильма». Кошки, говорится в публикации, действительно заслуживали внимания: красивые, умные, ухоженные. И на любой вкус! Сиамские, сибирские, персидские, всех цветов и оттенков! Про победителя в материале — ни слова. Только отмечено, что особыми симпатиями посетителей, прежде всего юных, пользовались «персы».



Фото: А. Дашкевич и И. Петухов. «Калининградская правда» от 12 января 1989 г.

В октябре из Москвы пришла хорошая новость. На открытом чемпионата столицы по акробатическому рок-н-ролу, который был приурочен к празднику 20-летия «Спортлото», удачно выступила калининградская пара — Марина Мулита и Алексей Мелкозеров. Земляки были признаны сильнейшими среди участников класса «Б» (акробатический рок-н-рол без отрыва от пола).

В заметке «Калининградской правде» сообщалось, что Алексей — студент третьего курса факультета физвоспитания КГУ (сегодня БФУ им. Канта — прим «Нового Калининграда»). Марина учится на четвертом курсе КТИ (ныне — КГТУ — прим «Нового Калининграда»). «Вместе они занимаются всего полгода у тренера В. А. Лазаря, — говорится в публикации. — Впервые Марина и Алексей встретились в клубе „Вест“ калининградской ассоциации акробатического танца и, как оказалось, составили удачный спортивный танцевальный дуэт. Победа на открытом первенстве Москвы, где выступали представители семи крупных городов страны, их первый большой успех».

Выходит, у рок-н-ролла на этой земле глубокие корни и богатые традиции. Особенно у акробатического.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Государственный архив Калининградской области