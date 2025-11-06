Дети под стрелой: к чему привела точечная застройка около музыкальной школы

0 0

Точечная застройка на проспекте Победы, 8, продолжает провоцировать новые скандалы. Жительница областного центра Ксения Бессонова рассказала «Новому Калининграду», что, по ее мнению, башенный кран на стройке угрожает музыкальной школе, расположенной по соседству. Женщина обратилась в надзорные органы, но понимания не нашла. «Новый Калининград» разбирался в ситуации.

Точечная многоэтажная застройка на клочке земли в восемь соток в центре Калининграда (недалеко от бывшего парка Калинина, в районе перекрестка с ул. Пушкина) стала возможной благодаря измененному специально под этот участок генплану и ПЗЗ Калининграда. Власти предложили изменить для него зону с Ж-3 на Ж-2, увеличив возможную этажность с 4 до 8 этажей. В общественных обсуждениях изменений в Правила землепользования и застройки приняли участие 64 человека. Участники обсуждений (по новым правилам, они должны жить рядом, жители других районов города к общественным обсуждениям не допускаются) высказались против, мотивируя это тем, что указанные изменения ухудшают условия проживания. Но это вовсе не помешало областному министерству градостроительной политики утвердить повышение этажности, а потом и выдать разрешение на строительство. Причем сначала здесь разрешили построить четырехэтажное здание, а позже заменили документ на пятиэтажку, сославшись на техническую ошибку.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, земельный участок по проспекту Победы, 8, с кадастровым номером 39:15:111008:477 площадью 837 кв. м принадлежал Наталье Мазилкиной. Ей же принадлежал на праве собственности двухэтажный деревянный жилой дом довоенной постройки площадью 129,4 кв. м с кадастровым номером 39:15:111008:39, располагавшийся ранее на этой территории. Право собственности на дом было зарегистрировано в августе 2022 года, его снесли осенью 2024 года.

В паспорте объекта на строительном заборе значится, что на земельном участке площадью 835 кв. м.

здесь возводится пятиэтажный многоквартирный дом «со встроенным подземным паркингом и помещениями общественного назначения» застройщиком официально значится Наталья Мазилкина — родная сестра председателя Законодательного собрания Калининградской области Андрея Кропоткина. Закончить строительство дома № 8 планируется в декабре 2026 года. Также паспорт сообщает, что строительство осуществляется силами компании «Кёниг-Хольц». На размещённом на заборе плакате — изображение будущего здания «в стиле виллы Шмидта», фотографии которого ещё в октябре 2024 года были предоставлены источником «Нового Калининграда».

Здание называется «Villa Лидия». Лидией зовут мать Андрея Кропоткина — она ранее являлась учредителем 26 организаций, на настоящий момент, судя по данным из открытых источников, 25 из них ликвидированы.









Строительство на проспекте Победы, 8. Фото: ноябрь 2025 года.

Несколько месяцев назад жительница Калининграда Ксения Бессонова обратила внимание на проблему с башенным краном: «Строительный кран установлен таким образом, что его стрела с отвесом нависает над жилыми домами и зданием музыкальной школы. Ситуация выглядит пугающе: страшно проходить мимо школы, понимая, что в любой момент что-то может сорваться и упасть на голову».

Ксения считает, что её опасения не беспочвенны: в Калининградской области случаются сильные ветры, которые могут вызвать непредвиденные ситуации — обрыв троса, поломку механизма, даже падение крана, его элемента или груза. «Это может привести к гибели людей, находящихся в зоне его работы, — считает женщина. — Проблема усугубляется тем, что земельный участок под застройку имеет очень маленькую площадь». По мнению Ксении, для таких крупных объектов и габаритной техники участок не подходит — застройщику негде было разместить кран, поэтому его установили вплотную к забору. «В результате стрела и отвес полностью нависают над территориями близлежащих зданий, это опасно для жителей соседних домов и детей, занимающихся в музыкальной школе имени Глиэра», — уверена жительница города.

Она подробно изучила «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и пришла к выводу, что в случае со стройкой на проспекте Победы они нарушаются. Ксения написала обращение в Ростехнадзор. Однако ответ из ведомства её категорически не устроил.

Северо-Западное управление Ростехнадзора в своём ответе (имеется в распоряжении «Нового Калининграда») привело выдержки из этих же «Правил». В частности, из подпункта «ж» пункта 156, в котором говорится, что на стройке должны быть «предусмотрены мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлено подъемное сооружение» (башенный кран). И что «мероприятия должны включать определение опасных для людей зон, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные с работой» башенного крана.

«Если в процессе строительства в опасные зоны вблизи от мест перемещения грузов и от строящихся зданий могут попасть эксплуатируемые гражданские или производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного нахождения людей, необходимо разработать мероприятия, предупреждающие условия возникновения там опасных зон, в том числе вблизи мест перемещения груза», — цитирует ведомство Правила.

Кран над зданием музыкальной школы и соседним жилым домом. Фото предоставлены Ксенией Бессоновой

Решения, отмечается в ответе надзорного ведомства, должны быть согласованы с собственником, владельцем или иным лицом, ответственным за безопасное использование и содержание имущества, попадающего в опасную зону. «При определении опасных зон не предусматривается возникновение опасных зон от падения ПС и его отдельных узлов (элементов)», — цитирует Ростехнадзор Правила.

Кроме того, в управлении сообщили, что их представитель в июле участвовал в работе комиссии, решавшей вопрос о возможности пуска башенного крана в работу. «Кран башенный WOLFF WK 43 SL заводской № 334388 (эксплуатирующая организация ООО „Балтсибнефть“) установлен в соответствии с руководством по эксплуатации и проектом производства работ на работу подъемного сооружения (ПС) ППРК — 2025 (разработан ООО „ИТ—Проектсервис“, утвержден АО „Кёниг-Хольц“ с соблюдением опасных зон в соответствии с ФНП), без нарушений требований законодательства РФ, нормативных правовых актов, норм и правил, связанных с эксплуатацией подъемных сооружений», — сообщили Ксении в управлении. При этом там добавили, что в адрес «Балтсибнефти» было также направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и т.д., и т.п.

Жительница Калининграда с ответом не согласилась. «Основной вопрос моего обращения, который Управление проигнорировало, звучит так: „Каким технически возможным способом эксплуатирующая организация может выполнить требование п. 22 П Правил № 461 по ограждению опасной зоны, если эта зона находится на крыше и над территорией действующей детской музыкальной школы?“ Физически выполнить это требование невозможно. Следовательно, единственным законным выходом является запрет работы крана в таком режиме. Управление этот вывод сделать отказалось», — считает Ксения.

Она отправила жалобы в прокуратуру и центральный аппарат Ростехнадзора. «Похоже, это возымело эффект: сотрудники Северо-Западного управления Ростехнадзора по Калининградской области пригласили меня на встречу, чтобы, как они сказали, „урегулировать недопонимание“», — рассказывает женщина. Ксения утверждает, что в течение 20 минут её пытались убедить в том, что она не права и неверно трактует законодательство и что от неё хотят, «чтобы она больше не жаловалась».

Стройка на проспекте Победы, 8. Фото: ноябрь 2025 г.

Калининградка рассказывает, что зачитала собеседникам пункт правил, согласно которому застройщик обязан получить согласование собственников или владельцев объектов, которые попадают в опасные зоны работы крана. И спросила, есть ли такой документ, подписанный директором музыкальной школы, однако адекватного ответа не получила.

«Я намерена добиваться устранения нарушения, а сделать это можно лишь одним способом — прекратив работу крана над жилыми домами и школой. Если для безопасности людей нужно полностью остановить стройку — значит, её нужно остановить», — уверена Ксения. Кроме того, по её словам, предостережение в адрес ООО «Балтсибнефть» — формальная мера, которая не обязывает организацию прекратить работы и не устраняет существующую угрозу.



Директор компаний «Балтсибнефть» и «Кёниг-Хольц» Сергей Есафьев согласился прокомментировать ситуацию «Новому Калининграду». Он сообщил, что у компании все документы в порядке и предоставил тот самый акт о готовности крана к работе от 7 июля, на который ссылался Ростехнадзор, а также акт монтажа башенного крана, подписанный инспектором Ростехнадзора.

«У нас есть проект, который прошел экспертизу и который получил разрешение на строительство. Мы заказали ППРК — проект производства крана, поставили проектный крана и он у нас там работает. Есть все договоры и так далее. Кран прошел через все регламенты, которые положены (они через каждые пять лет делают). Все лабораторные заключения у нас есть, все соответствует, рассказал Сергей Есафьев. — У нас там стоят ограничители, и мы над музыкальной школой груз не носим и не разгружаем. Просто там висит с той стороны противовес». По словам гендиректора компании, строительные работы планируется завершить в январе, в середине месяца кран демонтировать. Однако на вопрос, есть ли согласование со стороны собственников зданий по соседству (жилого дома и музыкальной школы), не ответил.

В музыкальной школе предоставить комментарий по поводу ситуации также не смогли, поскольку директор находится в отпуске. «Новый Калининград» направил запрос в мэрию Калининграда с просьбой сообщить, давалось ли согласование на проведение работ и как обеспечивается безопасность детей и преподавателей филиала Детской музыкальной школы им. Глиэра на ул. Минина-Пожарского, 4. Также направлен запрос в Северо-Западное управление Ростехнадзора по Калининградской области.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», предоставлены Ксенией Бессоновой