Мэрия: застройщик не согласовывал башенный кран у школы на пр-те Победы

Строительные работы на проспекте Победы, 8 около здания Детской музыкальной школы им. Глиэра на ул. Минина и Пожарского не согласовывались с руководством школы и курирующим его комитетом в администрации Калининграда. Об этом говорится в ответе главы комитет по социальной политике Алексея Силанова на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Строительные работы, размещение башенного крана с Комитетом руководством МАУ ДО „ДМШ им. Р.М. Глиэра“ не согласовывались. Выход для детей и преподавателей со стороны строительных работ отсутствует. С преподавателями и детьми проведены инструктажи по технике безопасности ввиду расположенного вблизи строящегося объекта», — отмечается в ответе на запрос.

Точечную застройку на проспекте Победы, 8, ведет сестра председателя Заксобрания Андрея Кропоткина, там строится пятиэтажный дом. Местные жители обратили внимание, что башенный кран на стройке угрожает жилому дому и музыкальной школе, расположенной по соседству. Как утверждает жительница областного центра Ксения Бессонова, в соответствии с федеральными нормами, застройщики обязаны были получить согласование жителей и руководства школы. Она обратилась в Северо-Западное управление Ростехнадзора по Калининградской области, однако там сообщили, что нарушений нет.

«Новый Калининград» также направил запрос в региональное управление Ростехнадзора. На момент публикации ответа от ведомства не поступило.