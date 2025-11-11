Мэрия: застройщик не согласовывал башенный кран у школы на пр-те Победы

Мэрия: застройщик не согласовывал башенный кран у школы на пр-те Победы
Фото предоставлено Ксенией Бессоновой
Все новости по теме: Точечная застройка

Строительные работы на проспекте Победы, 8 около здания Детской музыкальной школы им. Глиэра на ул. Минина и Пожарского не согласовывались с руководством школы и курирующим его комитетом в администрации Калининграда. Об этом говорится в ответе главы комитет по социальной политике Алексея Силанова на информационный запрос «Нового Калининграда».

«Строительные работы, размещение башенного крана с Комитетом руководством МАУ ДО „ДМШ им. Р.М. Глиэра“ не согласовывались. Выход для детей и преподавателей со стороны строительных работ отсутствует. С преподавателями и детьми проведены инструктажи по технике безопасности ввиду расположенного вблизи строящегося объекта», — отмечается в ответе на запрос.

Точечную застройку на проспекте Победы, 8, ведет сестра председателя Заксобрания Андрея Кропоткина, там строится пятиэтажный дом. Местные жители обратили внимание, что башенный кран на стройке угрожает жилому дому и музыкальной школе, расположенной по соседству. Как утверждает жительница областного центра Ксения Бессонова, в соответствии с федеральными нормами, застройщики обязаны были получить согласование жителей и руководства школы. Она обратилась в Северо-Западное управление Ростехнадзора по Калининградской области, однако там сообщили, что нарушений нет.

«Новый Калининград» также направил запрос в региональное управление Ростехнадзора. На момент публикации ответа от ведомства не поступило.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter