«Кантата», балы, маяк и видеоигры: какие проекты получили президентские гранты

Шесть калининградских проектов вошли в список победителей первого грантового конкурса 2025 года Президентского фонда культурных инициатив на общую сумму 27,473 млн руб. Информация о победителях очередного конкурса опубликована на сайте ПФКИ. В числе победителей проекты, направленные на сохранение исторической памяти, популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей, а также на создание художественно-технологической среды, где видеоигры осмысляются как форма искусства.



Максимальную сумму гранта в размере 7,039 млн руб. получило правительственное АНО «Издательский дом „Медиасфера“», директор — Михаил Андриенко. В рамках проекта «Люди и судьбы: калининградское время» планируется «создать 44 личные истории», отмечается в заявке. «Это 44 свидетельства того, как жители региона превращают его в „место силы“ через профессии (рыболовство, янтарный промысел, сельское хозяйство, творчество), через повседневный труд и преданность краю. Акцент на малых территориях позволит показать не только города, но и локальные сообщества, сохраняющие традиции и дух региона», — говорится в описании проекта. Авторы заявки отмечают, что «Калининградская область — это еще и точка единства, где личные истории переплетаются с большой национальной историей», кроме того, «проект подчеркивает неразрывность Калининграда с Россией, показывая, как люди, несмотря на сложную историю региона, создают здесь новую российскую идентичность».

Отмечается, что проект будет реализован на разных площадках: «газета публикует интервью с рыбаком из Полесского округа, сайт дополняет его архивными фотографиями, в соцсетях и на видеоплатформах выйдут короткие тизеры-трейлеры и видеоверсия интервью». Также предусмотрена итоговая выставка проекта, на которой посетитель, увидев на выставке портрет героя, может сразу прочитать полный текст на сайте. И наоборот: онлайн-аудитория, вовлеченная через соцсети, получает стимул прийти на выставку, чтобы увидеть героев историй с другой стороны, послушать экскурсию и лекцию историка-краеведа. Общая сумма затрат на реализацию проекта составит 15,269 млн руб., из них софинансирование — 8,230 млн руб. Рейтинг заявки составил 76,5 балла из 100 возможных. Напомним, что в бюджете 2026 года Калининградской области на финансирование «Медиасферы» предусмотрено 98 млн руб.

78,25 балла получил проект «Когда пациент молчит», заявленный ИП Андреем Шестаковым (руководитель ветклиники из Зеленоградска — прим. «Нового Калининграда»). За счет грантовых средств ветврач намерен заняться «популяризацией нравственных ценностей в профессии ветеринара среди молодой аудитории, делающей первые шаги во взрослую жизнь». В рамках проекта планируется создать сериал, в котором его герои «поделятся со зрителями историями из практики — почему они выбрали эту профессию, как спасение жизни других стало делом их жизни». Съёмки сериала пройдут в Москве. На реализацию проекта Андрей Шестаков запросил 3,034 млн руб., софинансирование предусмотрено в объеме 1,009 млн руб. Таким образом, общая стоимость проекта — 4,043 млн руб.

74 балла набрал проект «Бальные сезоны на Балтике» ИП Натальи Грязновой. «Целью проекта является интеграция русской бальной культуры в досуг жителей Калининграда для популяризации лежащих в ее основе традиционных духовно-нравственных ценностей», — говорится в заявке. Для этого победители конкурса намерены провести три бала. Накануне весны пройдет семейный Пушкинский бал в одноименной арт-гостиной, летом он выйдет на улицы города, а осенью на танцевальный вечер отправятся студенты вузов. Размер гранта — 4,509 млн руб., софинансирование — 3,190 млн руб., общая стоимость проекта — 7,700 млн руб.

Проект «Классика в древних стенах» ООО «Юнона» привлек 6,766 млн руб. грантовых средств при общей стоимости в 11,371 млн руб. Рейтинг заявки составил 73,5 балла. «Проект направлен на осмысленное возвращение к русскому культурному коду через творчество А.С. Пушкина. Уникальное иммерсивное театрально-экскурсионное действо в замке Тапиау, созданное по мотивам поэмы „Руслан и Людмила“, позволит зрителю услышать пушкинское слово в историческом пространстве. Древний замок станет местом действия, а темы мужества, верности, испытания духа будут частью маршрута. Через такое сопереживание и взаимодействие взрослые и дети начинают понимать смысл культурного код», — говорится в заявке.

Средняя общеобразовательная школа п. Донское получила 3,741 млн руб. грантовых средств на реализацию проекта «Маяк — хранитель традиций». В заявке указано, что «проект вырастает из желания жителей посёлка Донское Калининградской области сохранить и развить свою малую родину как место силы — духовной, исторической и творческой». Победители конкурса намерены провести несколько мероприятий, направленных на формирование новой культурной традиции, объединяющей жителей региона, а также создать и затем продвигать культурные продукты, связанные с историей маяка как символа посёлка. Софинансирование предусмотрено в объеме 2,360 млн руб. Следовательно, общая стоимость проекта — 6,102 млн руб. Рейтинг заявки составил 73 балла из 100 возможных.

Такое же количество баллов набрал проект «АртГеймДжем», заявленный ИП Стручковой. Организация планирует за счёт грантовых средств организовать 58-дневную публичную выставку. На междисциплинарном культурном событии будут представлены «10 игровых прототипов, основанных на оригинальных произведениях искусства», разработчиками и художниками которых станут отобранные через опен-колл 40 человек. Проект должен создать художественно-технологическую среду, где видеоигры осмысляются как форма искусства, молодёжь получает опыт культурного потребления и творческого самовыражения, а родители вовлекаются в события, повышающие их понимание мира цифровой молодёжи. Размер гранта — 2,382 млн руб., софинансирование — 1,558 млн руб., общая сумма затрат на реализацию проекта — 3,940 млн руб.

Проект «VI Международный фестиваль классической музыки Кантата» не входит в число калининградских, однако регион станет главной площадкой фестиваля. Реализовывать проект планирует московское ООО «Лира», генеральный директор — Елена Плахтиенко, организация зарегистрирована в Большом Саввинском переулке в столице. Размер гранта — 28,373 млн руб., софинансирование предусмотрено в объеме 107,184 млн руб. Таким образом, общая стоимость проекта — 135,557 млн руб. «Фестиваль „Кантата“ 2026 года будет посвящён музыке как явлению, способному опережать эпоху, задавать ориентиры и формировать образ будущего. Концепция объединена слоганом „Опережая время“: каждое представленное произведение стало пророческим, запустившим новые идеи и вдохновившим поколения. Среди таких композиторов — Пётр Чайковский, Игорь Стравинский, Дмитрий Шостакович и другие мастера отечественной школы. Значимым событием VI Международного фестиваля станет юбилей образования Калининградской области — 80 лет. Калининградская область символизирует возрождение страны благодаря труду её народа. Как западный форпост российской культуры, регион становится главной площадкой фестиваля, где искусство воспринимается как сила культурной консолидации и движения вперёд», — говорится в заявке. Проект набрал 77 баллов.

Текст: Лидия Здоровец, фото из архива «Нового Калининграда»