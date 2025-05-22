Бетонный аккомпанемент: как элитная стройка сопровождает уроки музыки

Прокуратура Калининградской области инициировала проверку стройки на проспекте Победы, 8, где возводит пятиэтажное здание сестра председателя Заксобрания Андрея Кропоткина. Ростехнадзор нарушений не нашёл. В свою очередь, педагог музыкальной школы, соседствующей со стройкой, поднимает проблемы дальнейшего сосуществования детского образовательного учреждения культуры и элитной виллы. «Новый Калининград» продолжает разбираться в ситуации с точечной застройкой участка в исторической части областного центра.



Строительство пятиэтажки на участке в восемь соток недалеко от парка Центрального в районе перекрестка с ул. Пушкина началось весной. Здесь возводится многоквартирный дом «со встроенным подземным паркингом и помещениями общественного назначения». При этом многоквартирная пятиэтажка имеет название «villa Лидия» (как отмечается в Большом толковом словаре русского языка, вилла — это богатый, комфортабельный дом (обычно загородный) с садом, парком).

Ранее стройка прошла согласования на всех уровнях власти и получила добро на увеличение этажности (раньше в этом месте можно было строить здания не выше четырех этажей). Возможно, причина этого в том, что застройщиком официально значится Наталья Мазилкина — сестра председателя Законодательного собрания Калининградской области Андрея Кропоткина. Закончить строительство дома № 8 планируется в декабре 2026 года.





В октябре в редакцию «Нового Калининграда» обратилась жительница областного центра Ксения Бессонова. Женщина рассказала, что установленный на стройке башенный кран работает непосредственно над зданием филиала музыкальной школы им. Глиэра и жилого дома по ул. Минина и Пожарского. По словам Ксении, в соответствии с федеральными нормами застройщики обязаны были получить согласование жителей и руководства школы. Она обратилась в Северо-Западное управление Ростехнадзора по Калининградской области, однако там сообщили, что нарушений нет. После этого она направила обращения в управление Ростехнадзора в Санкт-Петербург и в центральный аппарат в Москве, а также в прокуратуру области.

Судя по отслеживанию отправлений, обращение Ксении в прокуратуре Калининградской области получили еще 22 октября. Однако в итоге выяснилось, что до адресата оно так и не дошло — это следует из ответа прокуратуры на официальный запрос «Нового Калининграда», датированный 17 ноября.

«Обращений граждан о нарушениях законодательства при возведении многоквартирного дома по проспекту Победы, 8, в органы прокуратуры области не поступало, — говорится в ответе. — Вместе с тем по представленной в запросе информации о нарушениях при работе башенного крана и другой техники вблизи здания музыкальной школы прокуратурой области организована проверка. О результатах проверки вы будете дополнительно проинформированы».

В Ростехнадзоре нарушений не нашли. Врио замруководителя регионального управления Ростехнадзора Любовь Шеховцова сообщила в ответе на запрос редакции буквально следующее (цитируем дословно): «При выезде уполномоченного представителя Северо-Западного управления Ростехнадзора для участия в работе комиссии по решению о возможности пуска ПС (по всей видимости, подъемного сооружения — прим. „Нового Калининграда“) в работу 04.07.2025 установлено: кран башенный WOLFF WK 43 SL (эксплуатирующая организация ООО „Балтсибнефть“) установлен в соответствии с руководством по эксплуатации и проектом производства работ на работу подъемного сооружения (ПС) — башенного крана на объекте „Многоквартирный жилой дом со встроенным подземным паркингом, помещениями общественного назначения по проспекту Победы, 8 в гор. Калининграде“ проект производства работ краном — 2025 (разработан и утвержден с соблюдением опасных зон в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности „Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения“, утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 Ne 461, далее ФНП), без нарушений требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил, связанных с эксплуатацией подъемных сооружений».

«В соответствии с пп. ж п. l56 ФНП подъемное сооружение необходимо оснащать дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы ПС должна быть принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных зон в местах нахождения людей, — отмечается в ответе. — На кране, установленном на строительном объекте, проведена настройка приборов безопасности, в акте настройки указано: „Ограничитель поворота настроен с ограничением зоны работы крана“».

Кроме того, отметили в Ростехнадзоре, после обращения Ксении Бессоновой управление «провело контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом». При выезде 14 октября должностного лица управления на стройку «проведено визуальное обследование». В ходе осмотра было установлено, что строительный объект находится в городских стесненных условиях. Стрела башенного крана выходит за границы ограждения строительного объекта на проспект Победы и соседние придомовые территории. «При наблюдении за работой крана (три операции по подаче груза на верхний этаж) нарушений обязательных требований не установлено, перемещение груза происходит без нарушения границ опасной зоны, на минимальных скоростях», — сообщили в Ростехнадзоре.

В рамках федерального государственного контроля (надзора) в адрес подрядчика направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В ответе на предостережение компания указала, что «на башенном кране установлены контрограничения для работы поворотного механизма, препятствующие движению грузов в опасных зонах». Подрядчик принимает «максимальные меры по обеспечению безопасности строительства, в том числе с применением ПС».

В мэрии «Новому Калининграду» сообщили, что строительные работы на проспекте Победы, 8, около здания Детской музыкальной школы им. Глиэра не согласовывались с руководством школы и курирующим его комитетом в администрации Калининграда.



«Строительные работы, размещение башенного крана с Комитетом руководством МАУ ДО „ДМШ им. Р.М. Глиэра“ не согласовывались. Выход для детей и преподавателей со стороны строительных работ отсутствует. С преподавателями и детьми проведены инструктажи по технике безопасности ввиду расположенного вблизи строящегося объекта», — отмечается в ответе на запрос.





Вид на стройку из окна кабинета для занятия музыкальной школы, фото: Ирина Данченко

Преподаватель музыкальной школы по классу виолончели Ирина Данченко рассказала «Новому Калининграду», что работать приходится в ужасных условиях. Но также есть вопросы и по поводу будущего соседства.

Ирина преподает в музыкальной школе почти 30 лет, хорошо знает жителей соседнего дома, который стоит буквально «окна в окна». «Более того, они почти все учились у нас», — смеется педагог. Но сегодня этот узкий проезд (Ирина говорит, что, скорее всего, он пожарный) используется строителями, которые возводят рядом пятиэтажку. «Недавно въезжал огромный „КАМАЗ“ с песком. Слышу, что во двор выскакивают люди и говорят: „Что же вы делаете!“ Выглядываю в окно (это же всё у нас под окнами буквально), а там грузовик, разгружаясь, ломает дерево. И строители говорят жителям, что могут еще больше пространства у них забрать... Кроме того, у них там на стройке такой грохот и шум, что во время учебного процесса мы даже не слышим, что дети делают в классах. Не говоря уже о том, что строящийся дом перекрыл весь свет и без светильников нельзя находиться в помещениях... Недавно было штормовое предупреждение, я боялась зайти в класс. Мы работаем в ужасных условиях», — рассказала Ирина.

По её словам, между школой и строящимся домом стоит строительный забор, недавно там повесили знак, что проход запрещен. Но по нему ходят в школу дети, и это может быть опасно. Кроме того, обращает внимание преподаватель музыкальной школы, не очень понятно, как будут реагировать жители нового здания после завершения стройки на музыкальные гаммы. «Мы слышим всё, что там говорят на улице. А они слышат, что происходит у нас, — говорит педагог. — Кроме того, вопрос с подъездами к новому дому. По проекту у них подъезд к дому будет через узкий проезд между домами. Но возможно, что и будет через трамвайные рельсы. Хотя, конечно, эта трамвайная ветка на проспекте Победы нам очень нужна. Мы очень переживаем по поводу прохода, ведь если по нему пустят транспорт, это будет очень опасно для детей».

При этом на вопрос, не опасается ли она открыто говорить о проблемах — ведь стройку рядом ведут «непростые люди», педагог отвечает: «Мне страшнее в класс заходить, чем бояться, что кто-то что-то скажет».

Санкционированную властями всевозможных уровней точечную застройку на проспекте Победы, по всей видимости, уже не остановить. И, наверное, в интересах всех сторон завершить её побыстрее, чтобы убрать башенный кран от жилого дома и детского учреждения. При этом преподаватель музыкальной школы поднимает обоснованные вопросы: как будут соседствовать элитная вилла и учреждение, в котором с утра до вечера дети учатся играть на музыкальных инструментах, каким образом транспорт сможет подъезжать к зданию и не будет ли это опасно для воспитанников. И не эта ли стройка стала одной из причин, по которой с проспекта Победы решили убрать выделенную полосу для трамвайных рельсов. «Новый Калининград» направил очередной запрос в администрацию города, власти попросили отсрочку на предоставление информации.



Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», а также предоставлено Ириной Данченко

