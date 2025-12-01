Нововведения декабря: утильсбор, «цифровой паспорт» и «Пушкинская карта»

0 0

В декабре в России вступает в силу ряд важных нововведений. Среди них новые правила расчёта утильсбора и утверждённая форма жалобы на коллекторов через «Госуслуги». Абитуриентам станет сложнее получить образовательные кредиты с господдержкой, а айтишникам — отсрочку от призыва на военную службу. Бумажный паспорт в банках заменит цифровой, а владельцам «Пушкинских карт» необходимо будет их перевыпустить. Подробнее об этих и других новшествах — в нашем обзоре.

Утильсбор

Новые правила расчёта утилизационного сбора начали действовать с 1 декабря. Речь идёт об одноразовом платеже, который взимается с импортёров, производителей или покупателей автомобилей за их переработку после эксплуатации. Ставка утильсбора зависит не только от объёма двигателя, но и от его мощности. Для машин, оборудованных двигателями до 160 л.с., которые ввозятся для личного пользования, сохраняются льготные коэффициенты. По словам главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, почти 80% текущего автопарка в России составляют автомобили с двигателем до 160 л.с., на которые корректировка утильсбора не распространяется.

Коллекторы

Минюст и судебные приставы утвердили стандартную форму жалобы на коллектора, которую можно заполнить и отправить через «Госуслуги» с 1 декабря. Обратиться с заявлением смогут не только непосредственные должники, но и их представители, а также любые третьи лица, столкнувшиеся с нарушениями — угрозами или оскорбительными звонками. Предполагается, что нововведение упростит процедуру привлечения недобросовестных коллекторов к ответственности.

Кредиты

С 1 декабря образовательные кредиты с господдержкой предоставляют только абитуриентам, которые поступают на приоритетные для страны специальности. Утверждённый правительством список таких направлений и профессий занимает 50 страниц. Среди профессий и специальностей среднего профессионального образования в нём числятся «архитектура», «веб-разработка», «водоснабжение и водоотведение», «информатика и вычислительная техника» и другие. В соответствующие направления бакалавриата включены «приборостроение», «инноватика», «авиастроение», «лесное дело» и другие. Среди специальностей магистратуры кредитованию будут подлежать «корабельное вооружение», «биотехнология», «туризм», «археология» и другие.

ЦБ ужесточает требования для банков по работе с закредитованным бизнесом. С 1 декабря необходимо применять более высокую надбавку для новых кредитов, выданных крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой, — 40% вместо действующих 20%.

Биометрия

С 1 декабря стартовал эксперимент по сбору биометрии у иностранцев на пограничных пунктах. Годом ранее данные начали собирать в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также в грузопассажирском пункте пропуска «Маштаково» в Оренбургской области. Меры распространяются только на граждан стран — участниц эксперимента — Ирака, Ирана, Сирии, Египта, Вьетнама, Северной Кореи и Таиланда. Для детей младше шести лет, дипломатов, работников международных организаций и членов их семей сбор биометрии не нужен.

«Честный знак»

С 1 декабря маркировка «Честный знак» стала обязательной для:

какао и продуктов на его основе,

игр и игрушек для детей до 14 лет (самокаты и педальные автомобили, куклы и коляски для них, наборы гоночных электрических автомобилей, игральные карты),

стройматериалов — герметиков и шпаклёвки.

Также ужесточают контроль за пивом и слабоалкогольными напитками. В регистрации партии должны отказать, если крепость или другие параметры не совпадают с данными в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

Отсрочка для айтишников

Со 2 декабря ужесточаются правила предоставления отсрочки от призыва на военную службу для IT-специалистов. В частности, сотруднику необходимо иметь высшее образование по специальности из установленного правительством перечня, а его стаж работы в аккредитованных организациях должен составлять не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Если же выпускник вуза заключил трудовой договор в течение года после получения диплома, то на него это требование не распространяется. Кроме того, отсрочку смогут получить только специалисты, работающие по трудовому договору на условиях нормальной продолжительности рабочего времени.

НКО и СВО

Некоммерческие организации, помогающие ветеранам спецоперации в реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке, а также оказывающие им и членам их семей психологическую помощь, получат статус социально ориентированных и право на государственную и муниципальную поддержку. Нововведение вступает в силу 9 декабря.

«Цифровой паспорт»

Со второй половины декабря клиенты банков смогут пользоваться услугами в отделениях по «цифровому паспорту». Речь идёт о файле с QR-кодом, который содержит основные сведения о человеке. Его можно получить через «Госуслуги» и мессенджер MAX. Предполагается, что на первом этапе внедрения «цифрового паспорта» его можно будет предъявлять вместо бумажного для удостоверения личности, но лишь в том случае, если клиент уже посещал банк и проходил идентификацию.

Археологическое наследие

15 декабря будет снят запрет на раскрытие сведений об объектах археологического наследия. Предполагается, что это позволит защитить их от повреждения. Объекты археологического наследия часто страдают в результате хозяйственной деятельности. С 2015 года зафиксировано 1375 случаев повреждения таких объектов из-за земляных и строительных работ. Это 87% всех случаев их разрушения и безвозвратной утраты. Только 13% повреждений происходит из-за преступных действий «чёрных копателей».

Действующий запрет распространять сведения о границах таких территорий создаёт пробелы на картах и планах для тех, кто с разрешения властей ведёт работы на земельных участках. Это незнание приводит к ущербу, разрушению памятников истории и культуры.

«Пушкинская карта»

Владельцам «Пушкинских карт» необходимо подать заявление на их перевыпуск до 28 декабря. Это связано со сменой банка — оператора программы. С 1 января 2026 года вместо Почта Банка им должен стать ВТБ.

Новостройки

Декабрь должен стать последним месяцем действия моратория на взыскание неустоек с застройщика за задержку передачи жилья в новостройках. Эта мера была впервые введена во время пандемии коронавируса, затем возобновлена из-за западных санкций против России весной 2022 года, а также весной 2024-го. По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, после завершения моратория застройщикам планируют предложить инструмент для рассрочки по штрафам за задержку ввода жилья.

Карантин

Россельхознадзор вскоре перестанет размещать в открытом доступе информацию о карантинных фитосанитарных зонах. Соответствующий закон от 24.06.2025 № 166-ФЗ вступает в силу 22 декабря.

«Госуслуги»

31 декабря обновится список жизненных событий, при наступлении которых россиян через «Госуслуги» будут информировать о положенных мерах поддержки. Как сообщили в Госдуме, в него включат потерю работы и достижение предпенсионного возраста.