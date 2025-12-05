Елена Бабура о ситуации с гриппом: советую всем вспомнить об антисептиках и мытье рук

В связи с ростом заболеваемости гриппом жителям региона стоит вспомнить о мерах профилактики, которые активно применялись в период пандемии коронавируса. Такую рекомендацию дала главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура в интервью «Новому Калининграду».

«Советую вспомнить те меры, которые мы все соблюдали в пандемию. Все боялись заболеть и имели в сумках, карманах антисептические салфетки и антисептики. Мы часто мыли руки. Не забывали протирать сотовые телефоны, ведь мы их держим в руках везде — дома, на улице, в транспорте, а потом тянем к лицу. Вспоминаем ношение масок в местах скопления людей или когда оказываемся рядом с человеком, у которого есть симптомы заболевания», — рассказала Елена Бабура.

По ее словам, грипп к нам уже «пришёл», и оружие против него — профилактика и знания, как вести себя в период его эпидемического распространения. «Побольше пейте напитков с витаминами, ешьте правильную пищу, чаще находитесь на свежем воздухе, одевайте себя и детей по погоде», — посоветовала главный санитарный врач.

Эпидситуация в Калининградской области в этом году развивается не совсем обычно, рост заболеваемости гриппом стал фиксироваться сразу после завершения прививочной кампании. В прежние времена рост отмечался в январе после школьных каникул. Вирус гриппа АH3N2 сейчас лабораторно подтвержден у 108 заболевших.

