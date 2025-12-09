Дети «плачут» и «хотят уехать из страны»: чем так дорог Roblox поколению Альфа

Роскомнадзор в начале декабря ограничил доступ к американской игровой платформе Roblox. Причина — «выявленные факты массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий и пропаганды ЛГБТ**-тематики». После этого глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина написала в своём канале, что дети «плачут» и «хотят уехать из страны». Что такое Roblox, почему он так интересен поколению Альфа — детям, которые с младенчества растут «со смартфонами в руках», выяснял «Новый Калининград».

Roblox — это онлайн-платформа для создания и запуска игр, а также социальная сеть для игроков и разработчиков. Roblox также называют метавселенной, охватывающей широкий спектр жанров. На платформе доступны плейсы или, если переводить с геймерского сленга, мини-игры. Сайт Sport24 сообщает, что по результатам сентября 2025 года самыми популярными из них стали: «Grow a Garden», в которой нужно ухаживать за садом, выращивать растения, покупать ростки, обменивать их и продавать, собирать уникальных животных; игра на выживание «99 ночей в лесу»; симулятор магната «Steal a Brainrot», а также плейсы с путешествиями, приключениями, рыболовством и мотивами популярных сериалов.

История платформы, по информации «Рувики», началась в 2004 году. Правда, изначально она предназначалась для создания головоломок и носила название «DynaBlocks». В 2006 году американские программисты-разработчики игры Дэвид Базуки и Эрик Кассель внесли изменения в онлайн-платформу, внедрив простой набор по 3D-моделированию Roblox Studio, и сменили название платформы на Roblox, сочетающее в себе слова «robots» и «blocks». По результатам бета-тестирования, именно оно оказалось более эффективным и запоминающимся.

Пик популярности платформы в России пришёлся на 2023 год, когда её скачали более 10 миллионов раз. Тем временем, как сообщает Roblox Сorporation, количество ежедневных активных пользователей по всему миру превышало 66 миллионов. По данным сервиса ExitLag, в 2025 году ежедневно на платформу заходят около 113 миллионов пользователей, из них большую часть (53%) составляют мужчины и игроки старше 23 лет (более 46,4 млн). Стоит отметить, что платформа также популярна и среди пользователей младше 13 лет (32,4 млн) — так называемого «поколения альфа».





Иллюстрация: Roblox Corporation, приложения для Android в Google Play



«Я играю в Roblox около 6 лет. Для меня это не более чем способ весело провести время. Скорее всего, игра привлекает так много людей тем, что в ней есть огромное количество разных режимов и каждый даже может попробовать создать свою игру, — поделился мнением 12-летний пользователь Александр. — Аудитория в Roblox разная: как взрослые люди, которым больше 20 лет, так и дети. Иногда попадаются странные игроки, они неприлично ведут себя в голосовом чате, кричат и грубят, но модераторы стараются следить, чтоб такого безумия не было. Например, если пользователи используют мат или пытаются обойти систему с помощью дополнительных символов, им выдают предупреждение, а потом банят (блокируют — прим. „Нового Калининграда“). А экстремизма и пропаганды в самой игре я, если честно, и не видел», — рассказал юный пользователь о «внутрянке» приложения.



После блокировки платформы в интернете начался настоящий бунт. Тысячи комментариев с жалобами и просьбами повлиять на возвращение Roblox в России появились под постами в телеграм-канале главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. «...Я плакала, но через несколько часов мне удалось успокоиться, Roblox самая лучшая игра из существовавших», — написала одна из фанаток игровой платформы.

Мнением о сложившейся ситуации поделилась 21-летняя пользовательница приложения Дарья. «Блокировка Roblox — это серьезное решение, которое, по моему мнению, нецелесообразно. Экстремизмом, пропагандой занимаются там не все. Как правило, это люди, которые распространяют такие вещи вне зависимости от площадки. Ими нужно заниматься отдельно, а не ограничивать из-за них целую платформу», — считает девушка.

По её словам, в Roblox достаточно много интересных и захватывающих режимов, в которые с удовольствием могут поиграть и дети, и взрослые. Кроме того, пользователи также имеют возможность попробовать себя в роли разработчика, создать режимы, которые могут стать интересны другим людям. «Это всё не только развлекает, но и развивает. Поэтому, на мой взгляд, лучше бороться с людьми, из-за которых вводят данные ограничения, а не с целой платформой. Ведь если так продолжить, то каждое приложение, социальная сеть и другие платформы будут тоже закрыты», — говорит Дарья.

О деньгах, качестве и возможных альтернативах игры рассказал «Новому Калининграду» 20-летный разработчик Дмитрий. «В Roblox существует разработка игр (плейсов/режимов внутри самой платформы), которая была доступна любому человеку: как начинающему свой путь разработчика, так и тому, кто уже давно с этим взаимосвязан. Было удобно, что в Roblox уже готовая аудитория, миллионы людей зарегистрированы на платформе и заходили туда каждый день. Если удавалось дать им то, чего они хотят, то разработчикам плейсов их детище могло приносить реальные деньги, а кто-то даже жил за счет доната и большого онлайна внутри их собственного плейса, — поделился программист.

Однако, отмечает он, всё не так радужно. Если раньше тенденция разрабатываемых игр заключалась в качестве, то сейчас — в количестве и объеме доната, который внутри самой игры дает много преимуществ. По словам Дмитрия, на них дети и подростки готовы бездумно тратить деньги в неразумных количествах. «Я считаю, что это очень плохо. Ведь такая тенденция потихоньку перетекает и в другие игры, что меня очень сильно разочаровывает. Сейчас как в играх, так и в других сферах многое завязывается на простом „закинь денюжку“, без стремления к высокому качеству игры. Конечно, хотелось бы в будущем увидеть обратную тенденцию, — отмечает он. — Так, конечно, не везде. Есть и вправду хорошие разработчики игр, которые стараются и делают по-настоящему классно, но сейчас процент халатности и отношение к своему детищу как к „доилке денег“ гораздо выше, чем раньше».

Разработчик полагает, что из-за блокировки платформы пользователи будут искать альтернативы. Они уже есть, но для тех, кто имеет достаточно хорошее «железо» (компьютер).





Своё слово в поддержку детей, которых оставили без популярной платформы, сказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. «В мой адрес сейчас идут десятки тысяч комментариев относительно различных решений Роскомнадзора по блокировке платформ. В первую очередь это касается Roblox. Вероятно, это связано с тем, что я всегда на связи и оперативно реагирую на ваши обращения. Сейчас в чате 30 тысяч заявок на вступление, в предложку за день пришло более 25 тысяч писем, — написала Мизулина в своём телеграм-канале 4 декабря, через день после блокировки. — Ваши письма по поводу ограничений в отношении Roblox мы соберем и направим в Роскомнадзор. В первую очередь это касается тех писем, которые содержат факты и аргументы. Их довольно много».

Агентство РИА-Новости сообщило: «Ряд СМИ написал, что игровая компания отреагировала на блокировку и заявила, что готова соблюдать российские требования. Однако Роскомнадзоре сообщили, что «в настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет».

После этого Екатерина Мизулина написала в своём канале, что дети плачут и хотят уехать из страны. «Сейчас я не могу пройти мимо, когда дети плачут, а каждый второй ребенок после решений о блокировке платформ, который мне пишет, говорит о том, что хочет уехать из России. Это дети 8-16 лет. Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше? Именно это меня сейчас тревожит больше всего. И я не боюсь говорить об этом прямо», — заключила глава ЛБИ. Реакции властей пока не последовало.

Текст: Евгения Лазарева, фото из архива «Нового Калининграда»

* ЛГБТ — Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.