Роскомнадзор отказался разблокировать игровую платформу Roblox

В Роскомнадзоре в настоящее время не видят основания для разблокировки платформа Roblox. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Напомним, доступ к сервису был ограничен 3 декабря из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ**-тематики.

В РКН уточнили, что на ряде игровых локаций пользователи могли выступать «исполнителями террористических акций», участвовать в нападениях на школы или азартных играх. Также, по данным регулятора, фиксировались случаи домогательств к детям и попытки выманить у них интимные фото.

Роскомнадзор сообщил, что ранее неоднократно направлял администрации Roblox требования удалить запрещенные материалы, но нарушения продолжались.

В свою очередь, 4 декабря, ряд СМИ написал, что игровая компания отреагировала на блокировку и заявила, что готова соблюдать российские требования. «В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — сообщили в Роскомнадзоре.

В то же время в ведомстве пообещали не блокировать популярную компьютерную игру Minecraft. 



* ЛГБТ — Международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

