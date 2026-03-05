Источник: в «Кронпринце» разрешили остаться только части арендаторов

0 0

В комплексе бастиона «Кронпринц» в Калининграде часть организаций-арендаторов готовится к переезду, а некоторые пока ожидают результатов проверки технической службы. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в настоящее время большинство арендаторов должны освободить помещения, расположенные на верхних этажах зданий комплекса. Речь идет, прежде всего, об организациях, размещенных в корпусах с деревянными межэтажными перекрытиями, к которым у специалистов возникли вопросы с точки зрения пожарной безопасности.

При этом, как утверждает собеседник издания, несколько организаций, находящихся на первом этаже, могут сохранить возможность работы. Предварительно, речь идет о помещениях со сводчатыми каменными перекрытиями, которые проще привести в соответствие нормативам пожарной безопасности. Окончательное решение, по его словам, должно быть принято после завершения технического обследования.

Собеседник отметил, что арендаторам могут выдать предписания об устранении отдельных нарушений, после чего с ними возможно заключение временных договоров аренды до определения дальнейшей судьбы объекта.

В сложной ситуации оказалось одного из учебных заведений, которое занимает помещения на нескольких этажах здания. Как уточнил источник, образовательное учреждение рассчитывает договориться о возможности продолжить работу хотя бы до завершения учебного года, однако окончательное решение пока не принято.

Представители арендаторов, с которыми связался «Новый Калининград», от комментариев на данный момент отказались, пояснив, что ожидают результатов проверки.

В пресс-службе Корпорации развития Калининградской области сообщили, что точная информация о дальнейшей эксплуатации помещений будет опубликована после получения решений технической службы, проводящей обследование зданий, на данный момент никаких заявлений в КРКО сделать не могут.

Накануне представители АО «Корпорация развития Калининградской области» заявили, что пользователи помещений комплекса казармы «Кронпринц» на Литовском валу не имеют законных оснований для их использования. Комментарий последовал как реакция на информацию от арендаторов, которым поступило требование освободить помещения до 6 марта.

В Корпорации также заявили, что после передачи комплекса в собственность было проведено обследование зданий. По его итогам «выявлены серьезные проблемы с инженерной инфраструктурой и пожарной безопасностью, что делает невозможным их дальнейшую эксплуатацию без рисков для жизни людей и сохранности объекта культурного наследия федерального значения».

Ранее предприниматели, арендующие помещения в федеральной части комплекса «Кронпринц», сообщили «Новому Калининграду», что получили письма с требованием освободить помещения в течение недели — до 6 марта. По их словам, в зданиях осуществляют деятельность более 70 субъектов малого бизнеса и общественных организаций. В их число входят арт-студии, мастерские, музей, учебные заведения, фотостудия, швейная мастерская, стоматология, офисы, клуб «Амстердам» и другие.

Напомним, в конце января пресс-служба Корпорации развития Калининградской области сообщила о консолидации имущественного комплекса казармы Кронпринц на Литовском валу, который ранее принадлежал «ДОМ.РФ» (около 25% комплекса).

В мае 2024 года, мы рассказывали, что на сайте Корпорации развития области представлена яркая презентация, посредством которой потенциальным инвесторам представлено возможное будущее «Кронпринца». В Корпорации полагают, что в имущественном комплексе можно разместить гостиничный комплекс и хостел, рестораны и кафе, музеи пива и кофе, арт-пространство, караоке, ночной клуб, кинокомнаты и даже СПА и уличный бассейн. Ещё одна из возможностей использования — проведение рыцарских турниров под открытым небом. Однако, как сообщили тогда в КРКО, это лишь одна презентация из множества возможных бизнес-моделей реализации инвестиционного проекта на территории «Кронпринца».

Иллюстрации: сайт Корпорации развития области

Оборонительная казарма «Кронпринц» была построена в 1843-1849 годах. Она входила в систему второго вального оборонительного обвода Кенигсберга. В разное время на территории размещались элитные части кенигсбергского гарнизона, жилые помещения, кенигсбергская полиция, военная казна вермахта, склады и различные городские службы. В апреле 1945 года у стен казармы шли бои, но сама она не подвергалась штурму и находилась в окружении советских войск вплоть до общей капитуляции. После войны в казарме разместились штрафной батальон, принимавший участие в штурме Кенигсберга, учебный танкоремонтный полк.

Впоследствии там находились Калининградская мореходная школа, общежитие, организации рыбной промышленности, склады, магазины, Центр современного искусства, бары и рестораны, различные офисы.

Текст: Карина Захарийчук, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»