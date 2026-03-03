Предприниматель: арендаторам предложили съехать из «Кронпринца» до 6 марта

Предпринимателям, которые арендовали помещения в федеральной части комплекса зданий «Кронпринца» на Литовском валу, предложили в течение недели освободить помещения. Эта информация содержится в письме за подписью директора Корпорация развития Калининградской области Дмитрия Лапицкого, которое предоставил редакции один из арендаторов.

«АО „КРКО“ уведомляет о регистрации права собственности с 23.01.2026 на здание кадастровый номер 39:15:132510-93 и помещение кадастровый номер 39:15:132510 519 расположенного в здания кадастровый номер 39.15:132510.36, — говорится в письме (орфография и пунктуация сохранены — прим. „Нового Калининграда“). — Вышеуказанные здания входят в состав объекта культурного наследия федерального значения крепость Фридриха Великого (далее „Кронпринц“) расположенного по адресу: город Калининград, улица Литовский вал, дом 38. Главной задачей АО „КРКО“ является сохранность исторического комплекса и его скорейшее возвращение в экономический оборот и культурную жизнь региона».

Далее в письме говорится, что в «рамках этой деятельности проводится работа по консолидации зданий, входящих в состав „Кронпринц“, и поиск инвестора для проведения работ по сохранению и восстановлению комплекса».

«Использование помещений при отсутствия договоров аренды с собственником — АО „КРКО“ является незаконным. Для оценки возможности заключения краткосрочных договоров аренды проводятся работы по обследованию инженерных сетей и помещений по вопросам соблюдения требований противопожарной безопасности. Безусловным приоритетом АО „КРКО“ является обеспечение безопасности людей, находящихся в помещениях комплекса, в связи с чем, необходимо освободить занимаемые помещения до 06 марта 2026 года», — говорится в письме.

По словам предпринимателя, который предоставил письмо в распоряжение «Нового Калининграда», в настоящее время помещения в бывшей «федеральной части» «Кронпринца» арендуют более 70 субъектов малого бизнеса и общественных организаций. В их число входят арт-студии, мастерские, музей, учебные заведения, фотостудия, швейная мастерская, стоматология, офисы, клуб «Амстердам» и другие.

Он отметил, что часть комплекса «Кронпринц» до января 2026 года была в собственности РФ. В 2023 федеральное Агентство по управлению и использованию памятников доверило фактическое управление имуществом нескольким калининградским компаниям которые в течение 25 лет занимались осуществлением жизнеобеспечения исторического комплекса. «С января 2026 года нам прислали письма, что собственником стала Корпорация развития Калининградской области. Новый собственник не выходил на связь с арендаторами. С управляющей компанией договор доверительного управления заключать не захотел (по каким-то причинам не договорились), — рассказал предприниматель. — 27.02.2026 нам прислали письма, что до 6 марта мы должны освободить помещения... Решение по большому счету какое-то глупое. Ведь если это здание не будет эксплуатироваться, то оно быстро придет в негодность, как и другие части бастиона, освобожденные от арендаторов ранее. Бастион не отапливается и стены быстро сыреют и плесневеют, вся отделка отвалится через год. А потом начнут гнить несущие конструкции. Сейчас там хорошо отделанные кабинеты, вполне приличные помещения, арендаторы многие по 18-20 лет там сидят, здание живет, хоть как-то мы его греем».

По его словам, аренда могла бы принести Корпорации около 3 млн руб. за два месяца, которые можно было бы направить на замену пожарной сигнализации и т.п. «Вместо этого нас выгоняют в течение недели. Люди все в шоке, что в наше время чиновники так поступают, будут возмущаться и все вместе и по отдельности», — рассказал предприниматель.

«Новый Калининград» запросил официальный комментарий Корпорации развития области.