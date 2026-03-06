«Медленно отжимают участки»: садоводы приморских СНТ опасаются за будущее

0 0

В редакцию «Нового Калининграда» обратились садоводы из СНТ «Рощино», которое граничит с предполагаемым в будущем аквапарком в поселке Сокольники. По их словам, территории их товариществ планируют перевести из зоны СХ-4 (садоводство) в зону СХ-5 (огородничество). Общественные обсуждения завершаются на этой неделе, садоводы переживают, что их хотят постепенно выжить с собственных земель.

Подобная история была уже 2019 году, тогда на публичные слушания пришли сотни владельцев участков из садовых товариществ и выступили против перевода земель в зону СХ-5, которая, по их мнению, не позволяла возводить жилые дома. В итоге власти заявили, что зона СХ-5 будет применяться только к незанятым территориям, а действующие СНТ сохранятся в зоне СХ-4, разрешающей индивидуальное жилищное строительство.

Сейчас садоводы утверждают, что вопрос вновь вернулся. В обращении в редакцию они рассказали, что сейчас проходят обсуждения новых ПЗЗ, которые затрагивают территории нескольких товариществ — СНТ «Рощино-Калининград», СНТ «Новое Рощино», СНТ «Сокольники Север», СНТ «Сокольники» и других, расположенных на побережье Балтийского моря в Зеленоградском районе.

«Наша земля находится в очень привлекательном месте. В прошлом году были слушания Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) по Зеленоградскому МО, и, конечно же, вид разрешенного использования под будущим аквапарком перевели без проблем, да и нужную часть внесли в „земли населенных пунктов“, а нас оставили в сельхозземлях», — рассказала одна из садоводов. Однако в этом году ПЗЗ меняют вновь — предлагают перевести СХ-4 в СХ-5. «У нас просто медленно отжимают участки в СНТ», — опасаются садоводы.

По словам председателя СНТ «Рощино» Вадима Романькова, ситуация вызывает множество вопросов к проекту ПЗЗ. Он отметил, что на официальных ресурсах не опубликована пояснительная записка к документу, в которой обычно указываются инициаторы изменений и нормативные основания. Кроме того, по его словам, между принятием решения о проведении общественных обсуждений и публикацией документов прошло значительное время — целый месяц, а сами материалы проекта были размещены спустя еще 4 дня после объявления процедуры. Он также отметил, что градостроительный план Зеленоградского района с СХ-4 и СХ −5 уже принят 26 февраля 2026 — до проведения обсуждений об изменениях в ПЗЗ и принятия ПЗЗ.

«Для чего при подаче заявления по проекту ПЗЗ необходимо прикладывать копии паспортов и выписок сведений о наличии собственности, если доступ у органов власти к этим ресурсам есть? Почему нет именно публичных слушаний, чтобы мы могли обсудить это всё официально?» — задается вопросами Романьков. По его словам, из проекта ПЗЗ также невозможно понять — земельные участки СНТ входят в программы комплексного развития территорий или нет, при каких условиях они могут быть включены в эти программы.

Он также обратил внимание на то, что общественные обсуждения проходят в заочной форме, тогда как садоводы предпочли бы очные публичные слушания, где можно было бы обсудить изменения напрямую.

Садоводы связывают происходящее с крупным инвестиционным проектом, который планируется реализовать в районе поселка Сокольники. Речь идет о туристическом кластере «Акваполис» с аквапарком, жилыми апартаментами и санаторно-курортной инфраструктурой.

«Может быть, СНТ, которые находятся в районе поселков Сокольники-Куликово, недалеко от территории планируемого строительства, мешают развитию этого частного инвестпроекта?» — задается вопросом председатель товарищества.

О том, что компания крупного калининградского застройщика Александра Качановича «Акваполис» разрабатывает проект круглогодичного туристического кластера с аквапарком возле посёлка Сокольники, стало известно в 2024 году.. Площадь объекта должна составить 88 тыс. кв. м, территория передавалась без торгов, поскольку аквапарк был одобрен инвестсоветом при губернаторе — признан крупным инвестиционным проектом. В 2025 году стало известно, что в Сокольниках (в районе ул. Донской) над железной дорогой планируется строительство автомобильного путепровода «Зеленоградск — Пионерский». Работы будут выполняться в рамках реализации казначейского инфраструктурного кредита, завершить их рассчитывают в 2027 году.

Как пояснили в администрации Зеленоградского округа со ссылкой на министерство градполитики региона, проект ПЗЗ разработан на основе действующего генплана округа, а для территорий садоводческих товариществ предлагается зона СХ-5, в которой вид использования «ведение садоводства» предусмотрен как условно разрешенный.

В министерстве подчеркнули, что утверждение новых правил не изменит правовой режим уже существующих земельных участков.

«Если в границах участков имеются построенные жилые дома, собственники не будут ограничены в их эксплуатации. Кроме того, отнесение вида „ведение садоводства“ к условно разрешенному виду использования не будет препятствовать строительству индивидуальных жилых домов на существующих земельных участках с видом использования „ведение садоводства“ и их регистрации», — заверили в ведомстве.

Общественные обсуждения проекта новых правил землепользования и застройки проходят с 20 февраля по 6 марта. Замечания и предложения жители могут направить в администрацию Зеленоградского округа через интернет-приемную или в письменной форме, заключили в министерстве