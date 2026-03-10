«Битва за сотки у моря»: почему садоводы выступили против новых Правил застройки

В минувшую субботу, 7 марта, членам расположенных в приморской зоне Зеленоградского округа СНТ пришлось срочно проводить собрание. Поводом послужило обсуждение нового проекта Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), в которых власти пытаются поменять назначение местных земель. А конкретно — сменить зону СХ-4 (садоводство) на СХ-5 (огородничество). А это, как говорится, две большие разницы. Что по этому поводу думают сами садоводы, узнал корреспондент «Нового Калининграда», побывавший на встрече.

Обсудить проблему и то, как с ней бороться, 7 марта в СНТ «Чайка −1» съехались члены сразу нескольких товариществ — «Рощино-Калининград», «Новое Рощино», «Сокольники Север», «Сокольники», «Волна», «Флотское», «Сосновка» и других.

«13 февраля 2026 года на сайте администрации Зеленоградского района появилась информация о проведении общественных обсуждений по новому проекту ПЗЗ Зеленоградского округа, — рассказал „Новому Калининграду“ член правления СНТ „Рощино-Зеленоградск“ Вадим Романьков. — Сам текст проекта появился на том же сайте только спустя неделю. Суть в чем? Власти, ссылаясь на закон, который должен был вступить в силу только 1 марта, хотят для СНТ, расположенных вне населенных пунктов, поменять зону назначения с СХ-4 на СХ-5. Когда мы стали читать комментарии, которые дают органы власти, то получается, что у СХ-4 основным видом разрешенного использования является „ведение садоводства“. А у СХ −5 — „ведение садоводства с условно разрешенным видом использования“. Казалось бы, какая разница? Она принципиальная!»

По словам Романькова, при СХ-4 органы власти не могут препятствовать людям на их участках строить жилые дома, регистрировать их, передавать по наследству. При СХ-5, как утверждает член правления СНТ, власти получают право вносить ограничения: «Например, в плане строительства, соблюдения еще каких-то норм. Обычно на практике земли, имеющие статус „условно разрешенные“, — это те, у которых в будущем власти собираются изменить вид использования. Фактически их таким образом резервируют под какие-то еще не озвученные общественности цели». Садоводы считают, что это решение однозначно ухудшит статус земли, так как ее будущее станет неопределенным. «Упадет стоимость участков и строений на них», — сказал Романьков.

Выступившая на собрании председатель СНТ «Чайка-1» Елена Поленова удивилась, почему их товариществу собираются поменять статус земли. «Мы находимся в пределах поселка Рощино, у нас и адрес прописки такой: Зеленоградский район, Ковровская сельская администрация, пос. Рощино. Зачем нужно менять вид назначения для наших земель? — обратила она внимание собравшихся. — Чем это чревато? При СХ-5, которое нам предлагают, мы будем полностью зависеть от решения администрации. Для тех, кто уже построился, дом останется, но зарегистрировать его, подарить или передать по наследству можно будет уже только с разрешения муниципалитета. Для тех, кто ещё не строился, теперь нужно будет сначала утвердить в администрации техплан и ждать, разрешат строить или нет. То бишь все отдается на откуп руководителя муниципального образования. Накануне я была на приёме у замглавы администрации Руслана Андронова с просьбой, чтобы он приехал на наше собрание или делегировали кого-либо. На что он сказал, что должен быть в это же время в Сосновке, где также по поводу проекта ПЗЗ собираются садоводы».

«Не видели мы его там!» — раздались тут же в толпе выкрики садоводов из СНТ «Сосновка», приехавших на встречу в «Чайку-1».

«Мы тоже озабочены ситуацией, уже обратились за помощью к депутатам и также свои возражения против ущемления наших прав оперативно отослали в администрацию до 6 марта, — рассказала „Новому Калининграду“ проживающая в этом СНТ Ольга Андреевна. — Мы живем по Федеральному закону 217 „О садоводстве“, и зачем нам менять условия? Наше СНТ образовалось в 90-е годы на местах сельских угодий, но сегодня активно строится, так как закон дает такие возможности. У нас больше 2000 участков. Молодые семьи покупают у нас участки, решают своими силами жилищные проблемы, а СНТ за их счет омолаживает свой состав и развивается — проводится газ, делаются дороги и так далее. Но если нас переведут в зону СХ-5, то это перечеркнет в корне все наши гарантии и надежды на комфортную жизнь».

По мнению также прибывшего на встречу председателя Союза садоводов Калининградской области Вадима Сафронова, сейчас по всей России идет тихая реформа СНТ, которая лишает людей права строить и проживать на участках.

«Сейчас по всей России идёт обновление Правил землепользования и застройки, — заявил он. — Поводом для этого нам называют введение нового классификатора видов разрешённого использования земель, приведение документации в порядок. Звучит как скучная бюрократия. Но на практике происходит вот что. Регионы нанимают подрядчиков, те рисуют новые карты зонирования, и действующие садоводческие товарищества с уже застроенными участками, проведённым электричеством, газом, зарегистрированными домами попадают в зону СХ-5. Слово „условно разрешенное“ — это страшно».

Как утверждает главный садовод области, чтобы реализовать условное право, садоводу придется подавать заявление в комиссию по землепользованию и застройке, а та организует публичные слушания. «Это недели ожидания, а может быть, и месяц. По итогам слушаний комиссия подготовит рекомендации. Затем глава администрации примет решение: разрешить или отказать. Да, решение вы можете обжаловать в суде, но на это уйдут месяцы и деньги — минимум „сороковник“ и госпошлина „трёшка“, — рассказал Сафронов. — Как это работает сегодня? У тебя есть участок, записанный в ЕГРН с видом разрешённого использования „ведение садоводства“. По 217-му закону ты можешь строить садовый, жилой дом и регистрировать его. Но после принятия новых Правил землепользования и застройки это право из основного превратиться в условное. Формально никто уже построенное сносить не заставит. У вас будет право на продолжение использования. Но продать, подарить, передать по наследству, перестроить, расширить и чтобы восстановить после пожара, придется проходить процедуру получения разрешения на условный вид использования, где вам могут и отказать. Те, кто вот сейчас строят, будут обязаны предоставить бумагу в исполнительный орган, где оповещают своим уведомлением, что выстроите, показать технический план дома. Там будут рассматривать».

Как рассказала Елена Поленова, садоводам для обсуждения проекта ПЗЗ дали очень мало времени — несколько дней до 6 марта, — чтобы высказать свое мнение. «А до 13 марта мы можем проводить слушания и выражать своё мнение, — сказал она. — Поэтому нужно объединяться и отстаивать, чтобы нам сохранили зону СХ-4, а не СХ-5, которая нарушает наши гражданские права и ухудшит условия жизни».

В конце встречи участники записали видеообращение к губернатору Алексею Беспрозванных. «Мы хотим рассказать ему о случившейся ситуации в нашем Зеленоградском районе. Кто мог, до 6 марта высказал свои возражения, замечания и предложения по проекту ПЗЗ. Мы продолжим и дальше отстаивать права садоводов, а не огородников, которые не могут ни продать, ни завещать своё имущество, ни построиться без проблем», — сказала Поленова.

Надо сказать, что садоводы обратились в редакцию «Нового Калининграда» в середине прошлой недели. Они высказали опасения, что у них «отжимают участки», поскольку рядом планируется реализация инвестпроекта крупного областного застройщика Александра Качановича по строительству аквапарка, к которому, как отметили местные жители, за счет бюджетного кредита власти области хотят построить мост на ж/д путями. Садоводы переживают, что власти и застройщик вынашивают планы потихоньку выдавить их с земли, которую СНТ занимают с 90-х годов прошлого века, чтобы в перспективе возвести на этих приморских землях многоэтажные кварталы.

После этой публикации на сайте администрации Зеленоградского района появилась новость о том, что накануне садоводы СНТ встречались с вице-премьером — министром градостроительной политики Кристиной Подскребкиной и главой Зеленоградского округа Александром Китаевым. В публикации чиновники пытались успокоить членов СНТ, что предлагаемые изменения в части отнесения садовых товариществ к зоне СХ-5 в рамках проекта ПЗЗ ничем им не грозит: «Изменения не препятствуют постановке жилых домов на территориях СНТ на кадастровый учёт, ограничению права строительства и реконструкции домов на существующих участках, ограничению возможности использования участков для проживания и не затрагивают права и законные интересы граждан, проживающих на территории СНТ».

«Не верим! — в один голос на встрече в «Чайке-1» ответили собравшиеся. — Если мы согласимся с предлагаемыми изменениями и новый проект ПЗЗ будет принят, то оспаривать его потом будет уже поздно. В той же администрации нам скажут: «Ну вы же тогда согласились!» Более того, собравшиеся не смогли определить, какие именно садоводы были на встрече с властями. Собравшиеся в «Чайке-1» были не в курсе встречи.

«Пусть власть знает, — заявил Вадим Сафронов, — что садоводы категорически против перевода в зону СХ-5 и принципа условности. Зачем они это делают, какую цель преследуют, ответы от чиновников мы так и не получили». В итоге участники встречи записали обращение к властям.