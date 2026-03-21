Китаев прокомментировал изменение назначения земель в СНТ Зеленоградска

Изменение назначения земель на территории СНТ Зеленоградского округа необходимо для приведения в соответствие правил землепользования и застройки с генеральным планом, который был утверждён в 2025 году. Такой ответ дал на многочисленные вопросы садоводов, поступившие к прямому эфиру, глава муниципалитета Александр Китаев.

«В связи с этим люди высказывают опасения, что изменится стоимость земли в меньшую сторону, невозможно будет поставить на учёт объект капитального строительства. Это не так. Те земельные участки, которые находились в одной зоне, переходят в другую и в которых было назначение „для садоводства“ или просто „садоводство“, там не изменится ничего. Изменятся только те земельные участки, в которых указано „огородничество“», — сказал Китаев.

В таких случаях вопрос о возможности перевода «огородничества» в «садоводство», по словам главы муниципалитета, будет решаться индивидуально путём обращения в региональное министерство градостроительной политики.

«Это никак не отразится на возможности газификации. Те садовые некоммерческие товарищества, которые входят в черту населённых пунктов, как имели возможность участвовать в программе догазификации, так она и остаётся. А те, которые не входят в границу населённых пунктов, как не имелось этой возможности, так и не будет иметься. Поэтому никаких серьёзных изменений не происходит», — добавил глава округа.

В марте в Зеленоградском округе проводилось обсуждение нового проекта Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), в которых власти пытаются поменять назначение местных земель. А конкретно — сменить зону СХ-4 (садоводство) на СХ-5 (огородничество). Садоводы выступают против изменений.

