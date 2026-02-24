Спокойная динамика: как изменились цены на АЗС Калининграда

В понедельник, 9 марта, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправках города. Текущие показатели мы сравнили с данными двухнедельной давности — от 23 февраля. За отчетный период на рынке топлива наблюдается спокойная динамика: отдельные сети скорректировали стоимость топлива в сторону роста. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.

На «Народной заправке» («РостОйл») зафиксировано снижение по всем видам топлива. Стоимость АИ-95 уменьшилась на 1 рубль — до 69,00 руб. за литр, АИ-92 также подешевел на 1 рубль — до 65,00 руб., дизельное топливо снизилось на 1 рубль и теперь стоит 69,00 руб. за литр.

На АЗС «Р&Н» ценовая политика осталась без изменений: АИ-95 продается по 74,49 руб., АИ-92 — по 69,99 руб., дизельное топливо — по 75,99 руб. за литр.

В сети «Идель» также сохраняется стабильность. Стоимость АИ-95 составляет 69,10 руб., АИ-92 — 65,50 руб., дизельного топлива — 72,00 руб. за литр.

На заправках «Лукойл» изменения за отчетный период не зафиксированы: АИ-95 продается по 71,65 руб., АИ-92 — по 67,74 руб., дизельное топливо — по 79,78 руб. за литр (или 74,78 руб. с учетом акции «Янтарная выгода»).

На АЗС «Балтнефть» отмечен рост стоимости бензина. АИ-95 подорожал на 0,50 рубля — до 70,29 руб., АИ-92 — на 0,70 рубля, до 66,69 руб. за литр. Цена дизельного топлива осталась прежней — 75,39 руб.

В сети «Сургутнефтегаз» зафиксирован умеренный рост по всем позициям: АИ-95 подорожал на 0,30 руб. — до 71,56 руб., АИ-92 — на 0,30 руб., до 67,73 руб., дизельное топливо выросло на 0,20 руб. — до 76,55 руб. за литр.

На заправках Teboil цены также увеличились. АИ-95 подорожал на 0,40 руб. — до 70,99 руб. (АИ-95+ — до 73,46 руб.), АИ-92 вырос на 0,30 руб. — до 67,65 руб., дизельное топливо прибавило 0,40 руб. и теперь стоит 78,04 руб. за литр.

Таким образом, максимальный разрыв между минимальными и максимальными ценами на АИ-95 составляет 5,49 руб., по АИ-92 — 4,99 руб. Разница в стоимости дизельного топлива достигла 10,78 руб. В целом за две недели существенных изменений на рынке топлива не произошло: некоторые снизили цены, однако у нескольких сетей наблюдается точечный рост стоимости бензина и дизельного топлива.

Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 9 марта, ниже — 23 февраля.

АЗС

АИ-95

АИ-92

ДТ

«Народная заправка» (РостОйл)

ул. Дачная, 1А

69,00

(-1 руб.)

70,00

65,00

(-1 руб.)

66,00

69,00

(-1 руб.)

70,00

Р&Н

Московский проспект, 81

74,49

(-)

74,49

69,99

(-)

69,99

75,99

(-)

75,99

«Идель»

ул. Румянцева, 2А

69,10

(-)

69,10

65,50

(-)

65,50

72,00

(-)

72,00

«Лукойл»

Московский проспект, 6А

71,65

(-)

71,65

67,74

(-)

67,74

79,78/74,78*

(-)

79,78/74,78*

«Балтнефть»

Московский проспект, 180

70,29

(+0,50 руб.)

69,79

66,69

(+0,70 руб.)

65,99

75,39

(-)

75,39

«Сургутнефтегаз»

Московский проспект, 246

71,56

(+0,30 руб.)

71,26

67,73

(+0,30 руб.)

67,43

76,55

(+0,20 руб.)

76,35

«Teboil»

Московский проспект, 242А

70,99/73,46**

(+0,40 руб.)

70,59/73,06**

67,65

(+0,30 руб.)

67,35

78,04

(+0,40 руб.)

77,64

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** топливо АИ-95+

Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград

Тема в развитии

