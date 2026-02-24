Спокойная динамика: как изменились цены на АЗС Калининграда

В понедельник, 9 марта, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправках города. Текущие показатели мы сравнили с данными двухнедельной давности — от 23 февраля. За отчетный период на рынке топлива наблюдается спокойная динамика: отдельные сети скорректировали стоимость топлива в сторону роста. Как изменились цены за две недели — читайте в нашем обзоре.
На «Народной заправке» («РостОйл») зафиксировано снижение по всем видам топлива. Стоимость АИ-95 уменьшилась на 1 рубль — до 69,00 руб. за литр, АИ-92 также подешевел на 1 рубль — до 65,00 руб., дизельное топливо снизилось на 1 рубль и теперь стоит 69,00 руб. за литр.
На АЗС «Р&Н» ценовая политика осталась без изменений: АИ-95 продается по 74,49 руб., АИ-92 — по 69,99 руб., дизельное топливо — по 75,99 руб. за литр.
В сети «Идель» также сохраняется стабильность. Стоимость АИ-95 составляет 69,10 руб., АИ-92 — 65,50 руб., дизельного топлива — 72,00 руб. за литр.
На заправках «Лукойл» изменения за отчетный период не зафиксированы: АИ-95 продается по 71,65 руб., АИ-92 — по 67,74 руб., дизельное топливо — по 79,78 руб. за литр (или 74,78 руб. с учетом акции «Янтарная выгода»).
На АЗС «Балтнефть» отмечен рост стоимости бензина. АИ-95 подорожал на 0,50 рубля — до 70,29 руб., АИ-92 — на 0,70 рубля, до 66,69 руб. за литр. Цена дизельного топлива осталась прежней — 75,39 руб.
В сети «Сургутнефтегаз» зафиксирован умеренный рост по всем позициям: АИ-95 подорожал на 0,30 руб. — до 71,56 руб., АИ-92 — на 0,30 руб., до 67,73 руб., дизельное топливо выросло на 0,20 руб. — до 76,55 руб. за литр.
На заправках Teboil цены также увеличились. АИ-95 подорожал на 0,40 руб. — до 70,99 руб. (АИ-95+ — до 73,46 руб.), АИ-92 вырос на 0,30 руб. — до 67,65 руб., дизельное топливо прибавило 0,40 руб. и теперь стоит 78,04 руб. за литр.
Таким образом, максимальный разрыв между минимальными и максимальными ценами на АИ-95 составляет 5,49 руб., по АИ-92 — 4,99 руб. Разница в стоимости дизельного топлива достигла 10,78 руб. В целом за две недели существенных изменений на рынке топлива не произошло: некоторые снизили цены, однако у нескольких сетей наблюдается точечный рост стоимости бензина и дизельного топлива.
Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 9 марта, ниже — 23 февраля.
|
АЗС
|
АИ-95
|
АИ-92
|
ДТ
|
«Народная заправка» (РостОйл)
ул. Дачная, 1А
|
69,00
(-1 руб.)
70,00
|
65,00
(-1 руб.)
66,00
|
69,00
(-1 руб.)
70,00
|
Р&Н
Московский проспект, 81
|
74,49
(-)
74,49
|
69,99
(-)
69,99
|
75,99
(-)
75,99
|
«Идель»
ул. Румянцева, 2А
|
69,10
(-)
69,10
|
65,50
(-)
65,50
|
72,00
(-)
72,00
|
«Лукойл»
Московский проспект, 6А
|
71,65
(-)
71,65
|
67,74
(-)
67,74
|
79,78/74,78*
(-)
79,78/74,78*
|
«Балтнефть»
Московский проспект, 180
|
70,29
(+0,50 руб.)
69,79
|
66,69
(+0,70 руб.)
65,99
|
75,39
(-)
75,39
|
«Сургутнефтегаз»
Московский проспект, 246
|
71,56
(+0,30 руб.)
71,26
|
67,73
(+0,30 руб.)
67,43
|
76,55
(+0,20 руб.)
76,35
|
«Teboil»
Московский проспект, 242А
|
70,99/73,46**
(+0,40 руб.)
70,59/73,06**
|
67,65
(+0,30 руб.)
67,35
|
78,04
(+0,40 руб.)
77,64
* цена с учетом акции «Янтарная выгода»
** топливо АИ-95+
Текст, фото: Карина Захарийчук / «Новый Калининград
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter