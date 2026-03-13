«Шла-шла, и все было хорошо»: как Елена Дятлова новые улицы города осматривала (фото)

Как только растаял снег (к слову, ожидаемого потопа из-за ночных заморозков не случилось), руководство калининградской администрации во главе с Еленой Дятловой совершило первый в этом году дорожный выезд. Делегация посетила три объекта различной степени готовности в северной части Калининграда: улицы Героя России Катериничева, Генерала Лучинского и Орудийную. Корреспондент «Нового Калининграда» присоединился к весенней прогулке по новым и обновляемым улицам и выслушал лекцию главы администрации о важности топонимики.



Традиционно начать прогулку Елена Дятлова решила с загадки для журналистов. Она решила узнать, что они заметили по пути в район Сельма. Кто-то обратил внимание на гигантские утренние пробки на улицах Гайдара и Челнокова, а также на мосту в сторону Советского проспекта, кто-то на строительные заборы вдоль улицы Катериничева и заросшую травой проходную к стадиону, которую не эксплуатировали, наверное, со времен ЧМ-2018. Эти негативные впечатления чиновницу слегка расстроили, и она попросила просто почаще смотреть под ноги.

«Песка на обочинах нет, видите? Вы ехали по этой дороге и должны были увидеть, что нет вдоль обочины песка! А все потому, что мы технику „Чистоты“ переобули», — пояснила она. Глава также рассказала, что улицы теперь не просто метут щётками. Их еще и с шампунем моют (правда, пока только днём, чтобы не провоцировать образование гололёда).

От рассуждений о песке под ногами Елена Дятлова плавно перешла к более высокому, прочитав целую лекцию о топонимике. Оказалось, что мурал на одной из многоэтажек на улице Островского — собирательный портрет спасателя — появился не просто так. Это что-то вроде въездных ворот в целый район, посвященный представителям МЧС.

«В этом районе мы присваиваем наименование улиц особым образом. Улица, на котором мы сейчас находимся, называется улицей Героя России Катериничева. Улица, которая у меня за спиной — Генерала Егорова. Есть и улица Зиничева. Первоначально, когда строилась поликлиника, ее рабочий адрес был ул. Согласия, дом 48. А когда получали лицензию, юридический адрес изменился. Теперь это улица Егорова, дом 2. Как думаете, каким будет первый юридический адрес на улице Героя России Катериничева?» — снова загадала загадку Дятлова, на которую никто не смог правильно ответить.

Выдержав многозначительную паузу, глава администрации указала на заросшую травой проходную и напомнила, что в 2018 году там была площадка для тренировки футболистов. Сейчас на этой площадке тренируются регбисты из «Шторма». Они же, как уточнила Дятлова, подали заявку на присвоение стадиону юридического адреса с улицей, ранее названной в честь бывшего сотрудника МЧС Алексея Катериничева, погибшего в Херсоне.

«Так мы сохраняем память, — добавила она. — Так каждый человек, который будет жить в домах, которые тут появятся, будет иметь прописку [с этой фамилией]. Заполняя документы, он будет писать свой адрес: „Улица Героя России Катериничева“».

Указав в конец недостроенной улицы Согласия (продолжение ее существует пока только в Генплане), Елена Дятлова вспомнила, что там находится улица Украинская.

«Мы ничего не меняем в наименованиях. Оно и будет так. А вообще выезд [мероприятие] у нас по дорогам», — сообщила глава и предложила прогуляться пешком вдоль улицы Катериничева.

До начала прогулки она снова ненадолго вернулась к теме МЧС: «У нас есть такие места в Калининграде, которые не прикрыты пожарными депо. Сейчас мы передали земельный участок под проектирование и строительство депо в поселке Александра Космодемьянского. А следующее пожарное депо должно появиться на улице Украинской».

Подрядчиком на двухполосной 500-метровой улице Катериничева, соединяющей главные транспортные артерии Сельмы (улицы Челнокова и Согласия), оказалась хорошо известная калининградцам компания «Мосинжиниринг», которую все чаще называют любимой фирмой мэрии («Мосинжиниринг» удивительно часто выигрывает подряды на реконструкцию знаковых улиц).

Директор фирмы Георгий Мнацаканов своим присутствием собрание не почтил (подчиненные передали, что он в отъезде), поэтому за него пришлось все рассказывать Елене Дятловой и председателю комитета развития транспортной инфраструктуры Антону Романову. Глава администрации указала, что все коммуникации, включая проводку, подрядчик спрятал в землю, и транспортная артерия постепенно заполняется транспортом. Ложку дёгтя добавил Антон Романов, который напомнил, что контракт был заключен в июле 2025 года, и сдать улицу нужно было еще в декабре. При этом он отметил, что официальное открытие улицы позволит жителям сократить перепробег для их транспорта.

Романов проанонсировал и скорое строительство парковки на 143 машиноместа и три шаттла на углу Катериничева и Согласия, указав на «достаточное насыщение социальными объектами».

«Однако самое лучшее, что могут делать наши жители и гости города — это приезжать в дворец спорта „Янтарный“ на общественном транспорте, чтобы не создавать проблем тем, кто живет в данном микрорайоне в момент спортивных и концертных мероприятий», — посоветовала в свою очередь Дятлова.

Прошагав по Катериничева пару сотен метров, глава почувствовала, что под ногами стало сыро. Оказалось, что со стороны стройки на проезжую часть через тротуар вытекал настоящий рукотворный ручей.

«Я сфотографирую, Елена Ивановна», — достал смартфон Романов.

«Застройщику отправим!» — кивнула Дятлова.

«С утра этого не было здесь», — добавил Романов.

Преодолевшие ручей журналисты решили поинтересоваться не только новыми, но и теми улицами, которые вышли из зимы не в лучшем виде. Удивило их, что «переходов через ноль», на которые власти обычно ссылаются по весне, было немного, но дороги все равно рассыпались. Елена Дятлова и тут нашлась довольно быстро. Она рассказала о промерзшем грунте, который не даёт уйти влаге.

«Идёт оттайка грунта. Влага, которая содержится в почве, должна уйти. Пока она не уйдет, происходит неравномерное оттаивание. Появляется сетка трещин и образуются ямы. Что нужно сделать? Дождаться, когда произойдет полная оттайка, сделать мониторинг состояния улично-дорожной сети и начинать работу по текущему содержанию», — пояснила Дятлова.

Не успела глава договорить, как взгляд ее уперся в нечто возмутительное. Оказывается, подрядчик сделал ненормативно узкий газон вдоль тротуара.

«Коллеги, зачем вы эту зелёнку сделали? — изумилась глава. — Ещё раз: зелёнку зачем сделали? Я шла-шла и все было хорошо. Зачем? Для чего? Логика где? Мы же будем обрабатывать инертными материалами. Почему левая сторона отличается от правой?»

«Ну, логики как таковой нет», — признался Романов.

«Зеленые насаждения в таком объеме грунта хорошо себя будут чувствовать? Сорок раз проходили одно и то же! Мужики, нехорошо! Зеленка такой ширины бессмысленна! Растениям здесь будет неуютно, кустам тут будет неуютно», — продолжила распекать подчиненных Елена Дятлова.

«Это полметра. При метре начинается уже обустройство кустарников», — согласился Романов.

«Вы же все знаете, и снова так делаете», — развела руками Дятлова.

На улице Лучинского, которая изначально как будто бы строилась в никуда, сегодня все уже более-менее понятно. Елена Дятлова тут выглядела настоящим вооруженным пророком и поучала журналистов, которые еще пару лет назад интересовались, зачем строить эту улицу.

«Сейчас уже местные жители вовсю пользуются этой дорогой, — торжествовала она, указывая в сторону домов, за которыми пряталась улица Краснокаменная. — Думаете дальше проехать невозможно? А мы проехали. Там у нас третий этап улицы Лучинского. Да, сейчас там ехать сложно, потому что это направление в грунтовом исполнении, но мои коллеги уже проектируют ту часть, которая придёт в перекресток с Краснокаменной».

На углу Лучинского и Мариенко сейчас строится «самая большая школа», которая накануне значительно подорожала. В будущем, как уверяет Елена Дятлова, рядом со школой и типовым детским садом (он пока только в проекте) будет огромная парковка. Земля под парковку принадлежит муниципалитету, поэтому проблем со строительством быть не должно.

«Отсюда начинается новая улично-дорожная сеть нового микрорайона, — торжественно объявила Дятлова. — Первые два этапа Лучинского готовы. Сейчас третий этап, улицу Мариенко мы уже открывали. Большие дела делаются малыми шагами».

Перед переездом на улицу Орудийную глава решила в очередной раз поблагодарить региональное правительство за поддержку в финансировании, так как город «ни один большой объект не может вытащить самостоятельно». Шедший рядом Антон Романов подтвердил, что по улице Катериничева софинансирование 99% к 1% (большая часть, конечно, за правительством), по Лучинского — 50% на 50%, а на Орудийной 84% на 16%.

На Орудийной делегация пробыла меньше всего, так как ходить пешком там пока негде — покрытия пока нет. Однако чиновники заверили, что уже в декабре этого года вся улица будет в полной готовности. «Мы рассчитываем, что открытие технического движения тут наступит раньше», — заявил Антон Романов.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»