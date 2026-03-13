Строительство школы на ул. Мариенко подорожало на 1,2 млрд рублей

Расходы на строительство школы на ул. Мариенко в Калининграде выросли с 4,01 до 5,22 млрд рублей. Соответствующие изменения внесли в распоряжение областного правительства о предоставлении субсидии бюджету Калининграда.

Предельный уровень софинансирования капитальных вложений из областного бюджета уменьшили с 81,5 до 73,7%. При этом общий объём финансирования из областного бюджета должен составить 3,8 млрд вместо 3,2. Доля федеральной казны — 2,4 млрд.

О том, что под школу на ул. Мариенко выделили земельный участок, стало известно в июле 2023 года. В том же году начали проектирование. За основу планировали взять проект школы № 59 на ул. Рассветной, однако во время подготовки документации изменилось законодательство, поэтому земельный участок пришлось укрупнять и разрабатывать новый проект. Работы выполняла компания «Асгард» и должна была завершить проектирование в 2024 году, однако этого не случилось. Как сообщалось на сайте администрации Калининграда в сентябре 2023 года, на проект было выделено 24 млн рублей. Стоимость строительства школы предварительно оценивали в 2,5 млрд рублей.

В марте 2025 года пресс-служба горадминистрации сообщила, что под школу выделен участок с кадастровым номером 39:15:131913:1938 (за филиалом Нахимовского училища) площадью 51 243 кв. метра, принадлежавший ранее Минобороны РФ. В апреле проект получил отрицательное заключение государственной экспертизы. В мае стало известно, что власти Калининграда рассчитывают получить положительное заключение госэкспертизы в июне. В конце июня проект прошёл госэкспертизу.

Контракт на строительство школы власти заключили в июле 2025 года с ООО СК «Чистоград» по максимальной стоимости — 4 274 315 789 рублей. Разрешение на строительство выдали в августе 2025 года. На строительно-монтажные работы отводится 798 дней, на ввод объекта в эксплуатацию — 30. Срок исполнения контракта — 11 ноября 2027 года. В октябре 2025 года готовность школы составляла 6%. Губернатор Алексей Беспрозванных планировал «жёстко контролировать» сроки строительства и рассмотреть возможность их сокращения. При этом на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 2 марта директор департамента развития инфраструктуры Министерства просвещения РФ Сергей Пермяков, говоря о строительстве школы на ул. Мариенко, отметил следующее: «Динамика строительной готовности пока несколько смущает. За последние три месяца динамика — ноль». Цитату приводит портал «Руград». Алексей Беспрозванных ответил, что на самом деле на объекте всё идёт по плану и какие-либо риски отсутствуют.

Согласно данным портала госзакупок, в настоящее время контракт исполнен на 71,2 млн рублей из 4,2 млрд (1,67%).

В школе планируют оборудовать 70 классных кабинетов, общественные пространства, библиотеку, видеотеку, две столовые (почти на 900 человек), зрительный зал, два спортзала, спортивные площадки на улице, теплицу и лабораторию природы. В четырехэтажном здании также установят пандусы и лифты. На подземном этаже предусмотрено укрытие на 550 человек. По словам главы региона, школа откроет двери для учащихся 1 сентября 2027 года.