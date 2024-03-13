Время делиться с полицией: врио начальника регионального УМВД нажал на болевые точки

Годовой отчет врио начальника УМВД по Калининградской области Сергея Рейсона в региональном Заксобрании 19 марта стал заметным событием. Депутаты, ознакомившиеся с докладом, заметили, что акценты были расставлены полковником Рейсоном не столько на бодрой статистике, сколько на проблемах подчиненных. Больше всего руководителя озаботило исчезновение кадров, которые, как говорится, решают всё. Впрочем, руководитель калининградской полиции не забыл нажать и на другие болевые точки. За выступлением внимательно следил «Новый Калининград».

Начал Рейсон с влияния, которое на внутреннюю обстановку в регионе оказывает СВО. По его словам, на плечи полиции легла дополнительная нагрузка. В частности, правоохранителям помимо прямых задач поручено заниматься «усилением охраны критически значимых объектов».

«Личный состав управления постоянно задействовался в решении задач, предусмотренных оперативным замыслом по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями. На регулярной основе улучшались навыки в ходе проведения тактико-специальных тренировок и учебных мероприятий при угрозе нападения и возникновения чрезвычайных ситуаций», — отметил он.

Управление, по словам полковника Рейсона, активно оказывало помощь Министерству обороны «по докомплектованию группировок войск военнослужащими по контракту».

В частности, полиция перевыполнила план по привлечению военнослужащих на контракт. При 180 плановых контрактниках она привлекла на службу 567 человек. При этом Рейсон не стал объяснять, кого именно привлекали на контракт, самих полицейских или рядовых граждан.

Параллельно с этим полицейскими нарядами в течение 2025 года была усилена охрана массовых мероприятий (всего их провели около полутора тысяч). Особое внимание уделялось и основному направлению деятельности. Причем, Рейсон отметил, что преступлений на территории региона стало меньше на 1700 (всего их поставлено на учет 11 200).

«Хочу отметить, что это самый низкий количественный показатель преступности за последние 15 лет. В результате совместной работы правоохранительных органов, правительства области и муниципальных администраций уровень преступности на территории региона снизился до 1 084 преступлений на 100 тысяч населения, в том числе до 363 по тяжким и особо тяжким составам, — сообщил Рейсон. — Данные показатели ниже средних значений по Северо-Западному федеральному округу и по России».

Были озвучены и другие позитивные цифры. К примеру, полковник Рейсон обратил внимание депутатов, что его подчиненные раскрыли свыше четырёх тысяч преступлений и установили более 2,5 тысяч уголовных преступников. Кроме того, они на 12% увеличили раскрываемость преступлений прошлых лет (более 200 за год) и на 60% увеличили раскрываемость тяжких особо тяжких преступлений (в том числе 9 убийств, 7 фактов причинения тяжкого вреда здоровью и 164 имущественных преступлений).

Полковник отметил, что полиция в регионе работает довольно неплохо и для примера сообщил, что сотрудники разыскали 140 преступников, установили местонахождение 19 без вести пропавших граждан и 98 военнослужащих, самовольно оставивших части. Кроме того, они увеличили с 47 до 49 процентов раскрытие тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.

«Управление находится на третьем месте среди всех региональных органов МВД России. Общая оценка управления по результатам работы за 2025 год с учётом всех направлений деятельности соответствует одиннадцатому рейтинговому месту по стране», — добавил Рейсон, поставив подчиненным оценку «удовлетворительно».

Усилили, как уверяет Рейсон, калининградские полицейские и противодействие организованной преступности, раскрыв за 2025 год 275 преступлений, совершённых в составе организованных преступных групп (он отметил, что 94% таких преступлений связано с незаконным оборотом наркотиков).

Задержали на территории региона и находящегося в федеральном розыске гражданина, контролировавшего преступные группировки (он также принимал участие в разрешении конфликтов между преступниками).

«В Калининградской области почти на 7% уменьшилось количество преступлений против личности и на 23% против собственности. Практически на 18% сократилось количество убийств, почти на треть число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и более чем в два раза уменьшилось число разбойных нападений, — добавил Рейсон. — Почти на четверть сократилось количество грабежей, в том числе краж из квартир. Более чем на треть меньше совершено поджогов. Кроме того, в 2025 году удалось добиться снижения числа фактов мошенничества, рост которых ранее обуславливался прогрессирующей деятельностью киберпреступников. В прошедшем году, благодаря массовому освещению данной проблематики в средствах массовой информации и проводимым оперативно-профилактическим мероприятиям зафиксировано снижение на 12%».

Переходя к проблемам, Рейсон отметил значительное число преступлений, совершённых в интернете. По его словам, общее количество преступлений хоть и снизилось, однако ущерб от них колоссальный — примерно 1,411 млрд рублей.

«Раскрываемость таких преступлений возросла до 27% и составляет выше среднероссийского показателя и среднего по Северо-Западному федеральному округу», — уточнил он.

Рейсон упомянул о раскрываемости и по другим направлениям (например, в области борьбы с экстремизмом и организации нелегальной иммиграции), а потом перешел к самому больному вопросу.

«Принятыми мерами удалось сократить почти на 10% число преступлений, совершённых в общественных местах. Это при том, что некомплект патрульно-постовой службы полиции по итогам года составляет свыше 50%! — заявил Рейсон. — Привлекаем для оказания помощи при проведении массовых мероприятий членов народных дружин и казаков. С их участием пресечено более 70 административных правонарушений. Значительное подспорье в пресечении уличных преступлений оказывают возможности правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса „Безопасный город“. Количество видеокамер, установленных в общественных местах, возросло на 20%».

Проблему с некомплектом полковник полиции дальше стал только развивать. Он, конечно, отметил, что цифровизация оказалась хорошим подспорьем в раскрытии преступлений, однако главную проблему она решить не смогла.

«Значительный вклад в данную работу, несмотря на зафиксированный в 2025 году некомплект почти в треть от штатной численности внесён именно службой участковых уполномоченных полиции. На конец 2025-го года на учёте состояло почти 1 700 лиц, поведение которых контролируется с участием участковых уполномоченных полиции», — продолжил рассказывать о кадровом голоде Рейсон.

Офицер также обозначил проблему роста подростковой преступности. По его словам, в 2025 году зафиксирован ее рост на 44,5% в целом по региону. Омоложение, по словам Рейсона, произошло из-за вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков и распространение их через интернет.

Уже ближе к концу выступления Рейсон стал все чаще обращаться к проблеме «оттока личного состава».

«За прошедшие 5 лет некомплект калининградской полиции увеличился более чем в пять раз. Непосредственно в 2025 году на службу принято 263 сотрудника, а отток составил более 460. Некомплект — более 30% от штатной численности отмечается в уголовном розыске и в службе участковых уполномоченных полиции. Свыше 40% в подразделениях патрульно-постовой службы — это 51%. И охранно-конвойной службы 50%, дознания — 40%», — огорошил слушателей полицейский.

Дальше он оперативно перешел к причинам оттока сотрудников.

«Средняя заработная плата лейтенанта полиции оперативного подразделения составляет 55 000 ₽, а подполковника со стажем более 15 лет — 85 000 ₽. Благодаря поддержке губернатора Калининградской области, сотрудникам органов внутренних дел из числа младшего, среднего и старшего начальствующего состава в 2025 году определена дополнительная ежемесячная выплата в размере 3 000 ₽. В 2026 году такая доплата повышена до 5 000 ₽. Однако принятые меры недостаточны для удержания оттока кадров и привлечения новых сотрудников», — продолжил врио начальника УМВД.

Рейсон добавил, что упомянутая поддержка охватывает всего 20% личного состава и намекнул, что бюджету неплохо бы оказывать большую поддержку полицейским. Особенно с учетом средств, которые он получает благодаря деятельности правоохранителей.

«Хочу отметить, что в результате повседневной оперативно-служебной деятельности Управлением только от уплаты пошлины за совершение юридически значимых действий и административных штрафов обеспечено поступление в бюджет Калининградской области свыше 565 млн ₽. Это не учитывая возмещения на 107% материального ущерба по уголовным делам экономической направленности, который составил 2,2 млрд ₽ и поступил в бюджеты различного уровня. В связи с вышеизложенным предлагаю поддержать нашу внесённую губернатору области и полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе инициативу по социальной поддержке сотрудников полиции, несущих в настоящее время службу с повышенной нагрузкой», — обратился Рейсон к депутатам.

Допвыплаты Рейсон предложил вводить для тех сотрудников, которых вызывают в усиление для охраны массовых мероприятий. Кроме того, он попросил компенсировать полицейским проезд на общественном транспорте по территории области и по Калининграду, а также предусмотреть социальную выплату сотрудникам Управления, нуждающимся в получении жилья и в улучшении жилищных условий при заключении ипотечных договоров. Рейсон отметил, что ряд полицейских не имеет средств на первоначальный взнос по ипотеке.

«Предоставить льготы для детей сотрудников и служащих органов внутренних дел, — продолжил перечислять он, — освободив от ежемесячной оплаты за посещение детьми сотрудников и гражданских служащих органов внутренних дел детских садов, расположенных на территории города и области. Установить льготы для сотрудников органов внутренних дел по оплате услуг ЖКХ в размере в размере 50%, компенсировать в размере 50% стоимость обучения в высших и средних специальных учебных заведениях для детей сотрудников. Обеспечить выделение субсидированных авиабилетов сотрудникам органов внутренних дел, в том числе сотрудникам, прибывшим для прохождения службы из иных регионов Российской Федерации и имеющих временную регистрацию на территории Калининградской области. Введение таких выплат и мер поддержки могло бы оказать положительный эффект на снижение оттока кадров», — заключил Рейсон.

Когда Рейсон закончил свое выступление, в зале Заксобрания возникла неловкая пауза. Затем спикер Заксобрания Андрей Кропоткин поблагодарив за обстоятельный доклад и стабильную ситуацию в регионе, обронил фразу «мы услышали ваши предложения по социальным выплатам дополнительным».

«Мы готовы на площадке Законодательного собрания на комитетах обсуждать ваши предложения совместно с правительством Калининградской области, с губернатором, потому что для нас, ещё раз хочу сказать, на первом месте стоит безопасность наших граждан», — неопределенно сообщил Кропоткин.

Зато выступлением заинтересовался член фракции КПРФ Дмитрий Латушкин. Он попросил еще раз проговорить, с чем связана текучка кадров в патрульно-постовой службе. В ответ Рейсон привел конкретный пример.

«Лейтенант, который пришёл на службу, получает до 55 000 ₽ на руки. Подполковники, которые уже руководители отделов и замы управлений, получают 85 000 ₽. То, что касается патрульно-постовой службы, сержантов, прапорщиков, старших прапорщиков... У них зарплата не превышает 35 тысяч рублей. Если привести пример, уж позвольте в таком формате, парень молодой, который пешком делает доставку пиццы, зарабатывает более 100 000 ₽, а говорит: „Если я сяду на велосипед, то буду 180 зарабатывать“. Вот и весь вопрос», — ответил Рейсон.

Будут ли депутаты поднимать вопрос о допвыплатах полицейским, по результатам обсуждений осталось не совсем понятным, однако депутаты проголосовали за то, чтобы принять предложения Рейсона к сведению.

Напомним, что ранее годовые отчеты на комиссии Горсовета по местному самоуправлению и социальной политике представили начальники трех калининградских ОМВД. Они также указали на кадровую проблему. По их словам, штат в Ленинградском и Московском отделах нуждается как минимум в трети сотрудников.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»