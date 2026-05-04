В региональном бюджете не нашлось средств на дополнительные выплаты полицейским

Калининградские полицейские не получат дополнительной поддержки из регионального бюджета, несмотря на мартовское обращение к депутатам врио начальника УМВД России по Калининградской области Сергея Рейсона. Об этом 3 мая сообщил депутат регионального Заксобрания Дмитрий Латушкин, опубликовавший официальный ответ министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

В ответе на депутатский запрос сообщалось, что сотрудникам, замещающим должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава некоторых подразделений, в течение 2025 года осуществлялась ежемесячная выплата в размере 3000 рублей, а в текущем 2026 году размер выплаты был увеличен до 5000 рублей. При этом на дополнительную поддержку полицейским рассчитывать не стоит, «так как бюджет является дотационным и ориентирован в первоочередном порядке на своевременное выполнение обязательств социального характера».

В ответе за подписью министра Максима Коломийца уточняется, что невозможность принятия дополнительных расходных обязательств связана «с высоким уровнем дефицита областного бюджета и отсутствием источников дополнительных поступлений в бюджет».

«Видимо, сотрудником остаётся надеяться исключительно на федеральную поддержку. Кратко: денег нет!» — заключил депутат.

Напомним, что ранее начальник полиции Сергей Рейсон отмечал, что упомянутая выше пятитысячная поддержка охватывает всего 20% личного состава. Он также предложил вводить допвыплаты для тех сотрудников, которых вызывают в усиление для охраны массовых мероприятий. Кроме того, Рейсон попросил компенсировать полицейским проезд на общественном транспорте по территории области и по Калининграду, а также предусмотреть социальную выплату сотрудникам Управления, нуждающимся в получении жилья и в улучшении жилищных условий при заключении ипотечных договоров. Он отметил, что ряд полицейских не имеет средств на первоначальный взнос по ипотеке.