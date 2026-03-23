«Из космоса — на Землю»: как реконструируют парк имени Юрия Гагарина (фото)

Парк Юрия Гагарина, за благоустройство которого мэрия Калининграда взялась в 2024 году, сейчас закрыт для посетителей. Но хотя бы часть обновленной территории жители смогут увидеть уже этим летом. Что в главной зеленой зоне бывшего Балтрайона происходит сейчас и какой участи стоит ожидать «зеленке», присоединенной к парку в сентябре 2024 года, выяснял корреспондент «Нового Калининграда» во время очередного рабочего выезда с главой администрации города Еленой Дятловой.

Выезд глава начала с речи о важности зеленых зон и о титанических усилиях городских властей, прилагаемых к их облагораживанию. В ходе этого улучшайзинга, надо сказать, ликвидируется часть деревьев, однако их обещает компенсировать «Дирекция ландшафтных парков», руководитель которой также присутствовал на встрече. Дмитрий Смищук, к слову, сразу решил заглянуть в будущее и предложил свое видение поймы Товарного ручья, присоединенной к парку Гагарина. При этом начал он с космоса.

«Это парк про мечту. Мечта о том, что люди полетят в космос, а потом из космоса посмотрят на Землю и поймут, насколько она прекрасна. И у нас здесь концепция такая: та часть парка имени Гагарина, которая всем известна, будет в космической тематике, а та часть, где у нас пойма ручья Товарного, — про землю, — мечтательно рассказал Смищук. — Люди могут спросить: „А что там смотреть? Там же болото“. Но там, возможно, в будущем, если мы договоримся, сделаем парк на болотных угодьях. Там люди смогут смотреть, кто там живет, кто ползает, что там растет и как это все происходит».

Елена Дятлова возражать не стала, и творческий порыв Смищука ее даже вдохновил, потому что она тоже заговорила о территории, которую чиновники ранее называли «земельными участками неразграниченной формы собственности».

«Мы внесли изменения в Генплан Калининграда и в Правила землепользования. Из 23 гектаров земли мы сформировали земельные участки до улицы Суворова, а в левую сторону — это вся пойма реки Товарной. Мы их передали „Дирекции ландшафтных парков“, поэтому парк Юрия Гагарина — это не девять гектаров. Это парк, который увеличился кратно. Это будет парком, я надеюсь, длительное время, и туда мы тоже когда-то придём», — неопределенно закончила она.

Мельком взглянув на гору строительного мусора, которая высилась в глубине парка, Елена Дятлова, пользуясь случаем, решила пригласить горожан на субботник, который запланировали 4 апреля именно в парке Гагарина.

Далее чиновница предложила журналистам вспомнить, сколько в Калининграде парков вообще. Оказалось, что юридически их восемь. При этом некоторые зеленые зоны хотя и называются парками, по документам ими не являются. В качестве примера Дятлова привела Каштановый парк.

«Это пока у нас просто территория общего доступа, как озеро Летнее и как Верхнее озеро. Мы говорили, что закончим благоустройство и обязательно переведем ее в парковую зону. Мы не отказываемся от выбранной стратегии», — сообщила она.

Все дальнейшие разговоры касались уже непосредственно парка имени Гагарина. Елена Дятлова с ходу решила обозначить сроки и рассказала, что до середины лета, а именно к Дню города, подрядчик пообещал ей построить входную группу, павильон «Звездное небо», футбольное поле, а также две спортивные площадки (в том числе для уличной гимнастики).

«Кто проезжал с улицы Киевской, тот видел строительный забор и надпись „Парк закрыт на реконструкцию“. Так вот этот забор будет двигаться по мере того, как будет благоустроено пространство», — пояснила Дятлова.

Самым крупным новым объектом в той части парка, которая сейчас раскопана экскаваторами, должен стать павильон «Звездное небо». Судя по проекту, это будет конструкция с полусферической крышей. Изнутри потолок собираются украсить светодиодными фонариками, имитирующими звезды.

«То есть это не хаотически смонтированная светодиодная подсветка?» — уточнила Дятлова у подрядчика.

«Нет», — мотнул головой он.

«У меня к вам просьба: вы это „Звёздное небо“ как-то максимально приблизьте к реальным созвездиям, — добавила глава. — При монтаже всё-таки постарайтесь выдержать, чтобы мы потом узнали их. Это будет не просто развлекательный аттракцион, а образовательно-просветительский».

Внутри павильона также планируют смонтировать стальной шар, который ранее находился на главных воротах парка, а напротив хотят поставить инсталляцию «Покорители космоса». Она будет 6 метров в длину и 3 метра в высоту.

Разговор продолжился под рев строительной техники. Вообще, территория парка сейчас очень напоминает зону боевых действий — между деревьями проходят траншеи, в которые подрядчику предстоит уложить оптоволокно и кабели для наружного освещения. Заметив, что раскопки привлекли внимание журналистов, Смищук сообщил, что 14 деревьев «пришлось удалить».

«Они были и аварийные, — уточнил он. — И парочка стояла на тех местах, по которым пройдут дорожки. Уже всё это удалено и вывезено».

Глава взглянула наверх и отметила, что вывезено еще не все. По ее мнению, в парке еще есть аварийные ветви, которые также нужно спилить, пока подрядчик не успел построить дорожки.

Как бы спохватившись, Дмитрий Смищук сообщил, что его подчиненные будут не только пилить деревья, но и сажать их.

«Тут будет посажено большое количество деревьев и трав, — указал он на планшет с планом парка. — Розовеньким тут показаны магнолии. Целый квартал магнолий будет здесь, и я надеюсь, что весной все это будет цвести очень красиво».

«Новому Калининграду» руководитель дирекции уточнил, что решение о высадке магнолий было принято не просто так, а в связи со сложившейся «космической традицией».

«Космонавты традиционно их сажают в Сочи на аллее космонавтов, — пояснил Смищук. — Всего планируем высадить 17 деревьев сорта „Магнолия звездчатая Rosea“».

Вернувшись от высоких материй к бытовым проблемам, чиновники решили вспомнить и про вандалов. Оказалось, что построенная ранее космическая детская площадка стала привлекать в парк Гагарина тех, «кто в детстве не доиграл». Эти взрослые, навсегда оставшиеся детьми, уже успели сломать часть игрового оборудования. Например, под их весом сложилась подвесная дорога, а также еще прошлым летом был выведен из строя ручной экскаватор в песочнице. За игрищами переростков регулярно наблюдают операторы камер «Безопасного города», однако нарушителей не всегда успевают поймать с поличным.

Вспомнив о камерах, Елена Дятлова попросила установить по парку несколько штук и организовать трансляцию ремонта на сайте горадминистрации.

Также глава припомнила, что ранее некоторые посетители парка Гагарина жаловались на лай с площадки для тренировки собак, построенной тут еще в 2015 года. Сейчас эту площадку демонтировали, а новую обещают построить в глубине зеленой зоны.

К концу встречи Елена Дятлова затронула тему конкретных сроков реконструкции. Она напомнила, что это трехлетний контракт стоимостью 380 млн рублей.

«Наш подрядчик божится, что, может быть, он и в этом году все сделает, но мы посмотрим», — снова включился в беседу Смищук.

«Мы будем стараться», — кивнул подрядчик (до этого он доложил, что успел закупить все необходимые материалы и сейчас завозит их на площадку).

«А так у нас срок лето 2027 года», — вступилась за подрядчика Елена Дятлова и решила спросить у него, правда ли, что дорожка на центральной аллее будет смонтирована на винтовых сваях. Когда подрядчик в очередной раз кивнул, глава дала понять, что она тоже печется о деревьях: «Это чтобы не повредить корневую систему. Мы тут тоже апробируем новые вещи, потому что каждый раз нас активисты-экологи критикуют. Под любую дорожку ведь нужно делать выемку грунта. Тут мы пробуем винтовые сваи, потому что этот способ позволяет не делать выемку. Будет как в Янтарном, в парке Беккера».

К слову, в парке Гагарина есть и водоем — небольшой пруд. Однако до благоустройства его набережной у городских властей руки пока не дойдут.

«Сейчас таких планов нет. Нам нужно вычистить территорию, очистить её от древесно-кустарниковой растительности (то есть стволы до 8 см). В Калининграде сейчас восемь парковых зон. Мы не можем заниматься только одной парковой зоной и доводить её до совершенства. Наверное, это будет неправильной стратегией, потому что каждый человек, который живёт в городе, хочет, чтобы благоустройство было около его дома», — заключила Дятлова.

При этом глава пообещала, что парковку рядом с парком со стороны улицы Суворова к окончанию реконструкции все-таки сделают.

Остался и еще один повисший в воздухе вопрос: ждет ли обустроенный за счет бюджета парк нашествие коммерсантов, как в «Юности» и ЦПКиО. Вероятно, горвласти решать просто оставить эту территорию приятной зеленой зоной для прогулок.

Текст: Иван Марков, фото: Иван Марков / «Новый Калининград»