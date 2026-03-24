В парк имени Гагарина в Калининграде не планируют пускать коммерцию (фото)

Фото: геоинформационный портал мэрии Калининграда
Все новости по теме: Город

Парк имени Юрия Гагарина, в котором сейчас проходит реконструкция, горвласти не планируют отдавать под коммерческие объекты. Как сообщила журналистам глава администрации города Елена Дятлова, зеленой зоне постараются придать спортивную направленность.

«Видите фиолетовое? — указала чиновница на карту парка в Генплане. — Это зарезервировано под будущую социалку. Почему так? Потому что мы видим, что в будущем здесь должны появляться спортивные объекты. Какой-то очередной ФОК. Смотрите, здесь нет ничего под коммерцию. В Генплане здесь нет [участков] ни под коммерцию, ни под рестораны и кафе. Есть под социальный спортивный объект. Нам так видится».

Участок под спортивный объект, по словам Дятловой, имеет площадь 1,3 га. Рядом с ним сейчас обустраивают футбольное поле и две спортплощадки (в том числе для воркаута).

«Какая может быть коммерция? Это предоставление условно в аренду под установку каких-то игровых элементов. Но мы сейчас это не сильно практикуем. Вы же видите на примере Макс-Ашман-парка, что мы делаем прогулочные зоны, делаем зоны спортивной направленности с бесплатными игровыми элементами», — добавила Дятлова.

Напомним, что работы в парке имени Юрия Гагарина подрядчик обещает завершить до конца этого года. Однако по документам контракт он должен завершить летом 2027 года.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

