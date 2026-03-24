В парк имени Гагарина в Калининграде не планируют пускать коммерцию (фото)

Парк имени Юрия Гагарина, в котором сейчас проходит реконструкция, горвласти не планируют отдавать под коммерческие объекты. Как сообщила журналистам глава администрации города Елена Дятлова, зеленой зоне постараются придать спортивную направленность.

«Видите фиолетовое? — указала чиновница на карту парка в Генплане. — Это зарезервировано под будущую социалку. Почему так? Потому что мы видим, что в будущем здесь должны появляться спортивные объекты. Какой-то очередной ФОК. Смотрите, здесь нет ничего под коммерцию. В Генплане здесь нет [участков] ни под коммерцию, ни под рестораны и кафе. Есть под социальный спортивный объект. Нам так видится».

Участок под спортивный объект, по словам Дятловой, имеет площадь 1,3 га. Рядом с ним сейчас обустраивают футбольное поле и две спортплощадки (в том числе для воркаута).

«Какая может быть коммерция? Это предоставление условно в аренду под установку каких-то игровых элементов. Но мы сейчас это не сильно практикуем. Вы же видите на примере Макс-Ашман-парка, что мы делаем прогулочные зоны, делаем зоны спортивной направленности с бесплатными игровыми элементами», — добавила Дятлова.