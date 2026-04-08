Трущобы у Захаровского рынка: почему СК возбудил уголовное дело после жалоб жильцов

«Новый Калининград» продолжает следит за ситуацией с бывшими общежитиями на улице Красной в областном центре, что были построены на скорую руку в конце 60-х – начале 70-х годов. Жители гостинок уже много лет жалуются на антисанитарные условия, однако ремонт в здании так и не сделали. В итоге на ситуацию обратил внимание Следственный комитет.



Пятиэтажки на ул. Красной и Борзова в районе Захаровского рынка — гостиничного типа. Они были построены как общежития для работников различных стройобъединений, входивших в трест «Калининградстрой». Гостинка (сейчас их принято называть студиями) представляет собой жилую комнату с санузлом, крохотной прихожей, часто совмещенной с кухней-нишей. Площадь таких гостинок — от 12 до 25 кв. м. В советские времена люди жили в них годами целыми семьями. Сейчас жилье в таких домах покупают в основном те, у кого нет средств на обычные квартиры.

Одна из серьезных проблем дома по ул. Красной, 133-139, заключается в том, что он был возведен без нормального фундамента. И все коммуникации — трубы отопления и канализации — проложены фактически по земле, вдоль общих длинных общажных коридоров, а сверху прикрыты досками. И если систему подачи тепла несколько лет назад в здании ремонтировали, то с канализационными трубами дела обстоят хуже некуда.

Жители недавно повторно пригласили журналистов «Нового Калининграда», чтобы показать, что с прошлого нашего визита (в сентябре 2025 года) ситуация у них только ухудшилась. Корреспондент с фотокором пришли не одни, а с депутатом Законодательного собрания Дмитрием Латушкиным, который по просьбе жителей бомбардирует запросами и жалобами контролирующие органы. Ну и нам нужны были мужские руки, чтобы заглянуть в специальные отсеки, которые устроены прямо в коридорах общежитий.

Стоит поднять довольно большую крышку технического люка, и проблему «со всеми вытекающими последствиями» становится видно невооруженным взглядом. Точнее, самих труб канализационных мы не рассмотрели, только их остатки, а вот то, что по ним должно доставляться в коллектор, — узрели в большом количестве.





«Ситуация с каждым днем все хуже и хуже», — комментирует происходящее местная жительница Анастасия, которая была вынуждена из-за сложившейся ситуации стать местной активисткой. В 2019 году мать-одиночка с трехлетним ребенком приехала к нам из Красноярска и купила гостинку на ул. Красной — только на него и хватило средств. Причем гостинка эта на первом этаже. Думала, что селится вроде бы в развитой части города, но кто ж знал, что сами дома окажутся еще теми трущобами.

«Если в прошлый раз мы с вами в том же техническом подполье видели трубы, то сейчас их нет. Вот здесь, — показывает нам Анастасия, — они должны проходить, но вместо труб, извините, мы видим бумагу, фекалии и т.д. И все это уже идет в квартиры на первых этажах прямо из-под пола. Согласно пояснениям управляющей компании, им сейчас приходится уже два-три раза в неделю чистить все эти коммуникации для того, чтобы откачать скопившуюся жидкость . Но ситуация не решается, потому что сети сильно изношены».

А между тем, если верить ответам контролирующих инстанций, в доме на Красной всё не так уже плохо, и жители еще могут потерпеть. «Я написал обращение в Роспотребнадзор о том, что люди долгое время живут просто в антисанитарных условиях, дышат годами канализационными парами и сыростью, — рассказывает Дмитрий Латушкин. — Эта структура перенаправила мой запрос в министерство регионального контроля. Оттуда пришли с проверкой, но ничего крамольного не нашли».

В ответе, которым располагает редакция, написано, что «технические подполья и стены не увлажнены, утечки на сетях водоснабжения отсутствуют». Сложилось впечатление, что мы с проверяющими заглядывали в разные подполья и дышали разным воздухом. В нашем случае в подъезде отчетливо чувствовалось в оба наших визита тошнотворное «амбрэ», от которого хотелось побыстрее сбежать на свежий воздух. А представьте, каково жить в подобных условиях годами!

Правда, в ведомстве все же признали, что все сети до единой в доме ветхие (к слову, обследование дома, заказанное УК в экспертной организации еще в прошлом году, показало, что его износ составляет 84%, эксплуатационные сроки разных сетей закончились еще 10 и 20 лет назад — прим. «Нового Калининграда»), им требуется капитальный ремонт. Но данный вид работ не предусмотрен договором жителей с УК. Это поле деятельности Фонда капремонта, который, судя по ответу минконтроля, начинать какие-либо работы по данному адресу в ближайшее время не планирует.

«По информации регионального оператора, в краткосрочный план региональной программы на 2024 — 2026 гг. дом не включен. В случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета на проведение капремонта указанного дома региональным оператором будут реализованы необходимые мероприятия», — уточнили в министерстве.

«По-хорошему, тут надо выселять жителей первого этажа и приводить все в нормативное состояние, — говорит Дмитрий Латушкин. — Так как дом и на этот год не значится в планах у Фонда капремонта, то, возможно, один из вариантов чего-то добиться — это самими жителям обратиться в суд и через него попытаться ускорить перенос сроков начала работ. В противном случае дом просто сгниет снизу из-за постоянно разливающихся канализационных стоков. Не говоря о том, что люди дышат этими испарениями».

До суда жители ул. Красной еще не дошли, а вот до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина успели. И это, можно сказать, «выстрелило». Правда, пока лишь в качестве инициативы.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Канонерову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования в связи с обращением о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Калининграде. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщила пресс-служба СК. — В комментариях в аккаунте инфоцентра СК России в социальной сети „ВКонтакте“ размещено коллективное обращение жильцов многоквартирного дома на улице Красной по вопросу нарушения их прав. Здание 1972 года постройки находится в непригодном для проживания состоянии: системы водоотведения и водоснабжения неисправны, помещения первого этажа систематически затапливаются, что приводит к образованию сырости, распространению неприятного запаха и разрушению конструкций. Обслуживание строения управляющей компанией не осуществляется. Обращения жильцов в различные инстанции результатов не принесли».

Как позже сообщила жителям инспектор СУ СК России Элеонора Кастуева, ранее обращения по ситуации на Красной в Следственное управление не поступали. «Незамедлительно по обращению была организована доследственная проверка, а впоследствии возбуждено уголовное дело», — сообщила она.

«Новый Калининград» будет следить за ситуацией. А жители в свою очередь говорят, что готовы потерпеть временные неудобства: «Меняли же нам систему отопления в доме. И мы жили где-то полгода с раскрытыми полами, прыгали через трубы. Нам ремонт фасадов не так нужен, как внутренних сетей».

Проблема, наверное, в том, что за счет средств областного бюджета Фонд капремонта предпочитал долгое время ремонтировал фасады исторических зданий, чтобы они выглядели красиво, как на картинке. На канализацию в малосемейке на Красной этих денег, видимо, так и не хватило.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»