Историческое наследие, лазер и чёрные львы: о чём говорили на конференции реставраторов

В среду, 22 апреля, в БФУ имени Канта, где в прошлом году начали готовить реставраторов, прошла научно-практическая секция XXVI международного конгресса представителей этой, а также смежных профессий. Называлась она «Реставрация объектов историко-художественного наследия: наука, образование, практика». Корреспондент «Нового Калининграда», выслушав ряд докладов, удивился разнообразию подходов к восстановлению и сохранению памятников истории и преисполнился надеждой, что дефицит реставраторов в регионе постепенно сойдет на нет.

В прошлом году, как рассказала директор Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. Канта Анна Сивкова, в магистратуру по реставрации поступили пять человек. В этом планируется принять еще пятнадцать, причем, десять будут учиться бесплатно (на бюджетной основе).



На конгресс с магистрантами приехали поделиться опытом известные специалисты в самых разных областях. Весьма любопытный доклад о восстановлении замка Нойхаузен прочитала ведущий научный сотрудник отдела истории архитектуры и градостроительства Нового времени НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства, кандидат искусствоведения, член Союза реставраторов и Ассоциации искусствоведов Ирина Белинцева.





По её словам, историю появления некоторых элементов здания было сложно проследить по документам. Не всегда ясно, как изначально выглядело то или иное помещение. Поэтому иногда при восстановлении замка применялся метод исторический стилизации. Ирина Белинцева назвала его рискованным, но в данном случае вполне оправданным.

Иной подход к «оживлению» исторического объекта был представлен заместителем руководителя Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области Марией Страховой. Рассказывая о работе с взятыми ей под опеку в 2023 году руинами кирхи Шёнвальде (в посёлке Ярославское Гурьевского района), она пояснила, что основная задача состояла в том, чтобы не навредить объекту. Законсервировать его, расчистив перед этим огромные завалы, которые копились в бывшем культовом сооружении десятилетиями.

«Мы не проводили никаких необратимых работ, в любой момент можно продолжить восстановление стен, но задачи такой у нас не было», — уточнила она. При этом и здание, и его окрестности буквально ожили, сделались приятным, а главное — безопасным местом, куда стали приезжать целыми семьями.

Это отметила профессор Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта, научный руководитель магистратуры по направлению «Реставрация», член президиума Союза реставраторов России Ирина Белоярская. «Полностью сохранена достоверность, ничто не искажено, — прокомментировала она выступление Марии Страховой. — И тем не менее функция есть. Объект может существовать, приносить радость людям».

Белоярская оговорилась, что вовсе не против разумного восстановления каких-то элементов, но реставраторы, по её мнению, частенько, идя на поводу у заказчиков, позволяют себя разного рода вольности. «Ну извините, когда начинают сверлить стены XV века, это никуда не годится!» — эмоционально заметила она, добавив, что, если поднапрячься, можно найти другие, более щадящие, варианты для приспособления исторического объекта под современное использование.

Анна Сивкова обратила внимание на другой аспект проблемы. По её словам, в области реставрируется много объектов, но при этом очень мало разрабатывается содержательных концепций их использования. В основном речь идет о ресторанах и гостиницах. На вопрос о том, что может быть размещено в кирхе, Мария Страхова ответила шуткой: «У самурая нет цели. Только путь».

Генеральный директор ООО «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых рассказал о своем пути, который, как можно было понять из презентации, состоит в методичном возрождении к жизни разбросанных по области исторических объектов, среди которых форты №11 «Дёнхофф», №1 «Штайн», замок Бальга, дома в Советске, Черняховске, Железнодорожном. «Наш опыт показывает, что при грамотном подходе исторические здания могут успешно интегрироваться в городскую среду», — отметил он.





Было немало докладов, посвященных методике восстановления произведений искусства памятников архитектуры. В частности, председатель Калининградского регионального отделения Союза реставраторов Олег Турок-Задунайский рассказал, как реставрировались каменные львы работы скульптора Эмиля Хундризера, что украшают центральный вход в бывшую биржу Кёнигсберга, а ныне — Музей изобразительных искусств.



Песчаник, из которого сделаны скульптуры, как пояснил реставратор, образовывался 140 миллионов лет, именно поэтому он очень плотный и долговечный. Казалось бы, львам всё должно быть нипочем, однако в руки реставраторам они попали в весьма печальном состоянии. «Чёрная полоса у скульптур началась тогда, когда они вместе со зданием бывшей биржи отошли Морскому торговому порту, — сказал он. — Львов стали регулярно красить в чёрный цвет. Причем краска была не абы какая, а та, которой красят якоря, с каучуком. И делалось это каждый год. В итоге она забила все поры камня».

Реставрация проводилась в рамках Выездной школы Союза реставраторов России, поэтому этот проект носил еще и научно-образовательный характер. Помимо въевшейся краски, мастерам, как рассказал Олег Турок-Задунайский, пришлось бороться с поразившим скульптуры грибком. Кроме того, было обнаружено множество трещин, которые в советское время заделывались тем, что попадалось под руку — цементом, штукатуркой и так далее. «Мы их (заделанные трещины — прим. „Нового Калининград“) не трогали, это восполнение утрат, работа глобальная, — пояснил реставратор. — Минимум — мастиковали открытые трещины. Наша задача состояла в исследовании и консервации».

Олег Турок-Задунайский отметил, что в дальнейшем хотелось бы продолжить работу со львами, заняться как раз восполнением утрат. Впрочем, уже сейчас скульптуры, по его мнению, выглядит куда лучше, чем в советское время.

Также он рассказал о восстановлении некоторых произведений в парке скульптур на острове Канта. В частности, была заделана трещина на гранитном бюсте Юрия Гагарина, который выполнил известный скульптор Николай Бондаренко. Работы по приведению в порядок скульптур на острове Канта также планируется продолжить.

Кто знает, возможно при этом будут использованы лазерные технологии, о применении которых в реставрационных работах рассказал заведующий Лабораторией комплексного исследования рукописных памятников Санкт-Петербургского института истории РАН, профессор Высшей школы коммуникаций и креативных индустрии БФУ им. Канта Вадим Парфенов.

«В настоящее время наиболее отработанной и наиболее часто используемой в области реставрации объектов культурно-исторического наследия является технология лазерной очистки, — рассказал он. — Причём речь идёт не о каких-то пробных экспериментальных работах. Это вполне уже отработанная технология, которая была применена при реставрации многих известных и даже имеющих всемирное культурно-историческое значение памятников. Таких, в частности, как храм Парфенон в Афинах, падающая башня в Пизе и многих-многих других».

По словам Вадима Парфенова, эта технология интересна и ценна тем, что с её помощью удаётся сохранить так называемую историческую память. «Древние памятники после очистки лазером не становятся яркими, не сияют, как начищенный самовар, что, к сожалению, иногда происходит при использовании методов механической и химической очистки», — пояснил он.

По словам Ирины Белоярской, дефицит реставраторов в регионе новая магистратура мало-помалу будет восполнять.«Не за один год, конечно, но со временем проблема решится», — заверила она.

Что же касается прошедшего мероприятия, то его Белоярская нашла весьма полезным, потому что магистраты смогли чему-то научиться у признанных мастеров своего дела. В планах — организация воркшопа на каком-нибудь историческом объекте, чтобы будущие реставраторы смогли получить еще и практический опыт.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград», а также и предоставлены Марией Страховой