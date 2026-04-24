Литературный театр: власти запретили нам проводить показы и выселяют в никуда

Артистов Литературного театра им. Альберта Михайлова выселяют из помещений Областного центра культуры молодежи на Московском проспекте, 60-62, в дни премьер, не предоставив новые помещения. Причина — работы по сносу аварийного «падающего» здания на Московском проспекте, 70. Об этом «Новому Калининграду» рассказал один из артистов театра, информацию подтвердил художественный руководитель театра Александр Смирнов. Ранее министр по культуре и туризму Андрей Ермак утверждал, что с каждым из коллективов «ведутся переговоры, чтобы подобрать им максимально удобное место».



В Литературном театре 24, 25 и 26 апреля планировалась премьера спектакля «Житие Ланцелота» (12+). Однако спектакли отменены. Об этом говорится на сайте театра. «Власти запретили проводить показы из-за подготовки к сносу того самого „падающего дома“ № 70 на Московском проспекте, — говорится в сообщении. — Мы работали над постановкой целый год, но всё остановилось за шаг до встречи с вами. Где и когда сможем сыграть спектакль — неизвестно».

В театре напомнили, что в 2018 году их выселили из здания бывшей биржи (туда переселили Музей изобразительных искусств) на Бассейную, 42; недавно (в сентябре 2025 года) — с Бассейной на Московский проспект (поскольку в здании на Бассейной планировалось сделать ремонт).

«Теперь нас выселяют и отсюда. Приносим извинения за сорванные планы. Деньги за все купленные билеты можно будет вернуть. Спасибо, что остаётесь с нами. Мы обязательно что-нибудь придумаем», — говорится в сообщении.



Художественный руководитель театра Александр Смирнов в разговоре с корреспондентом «Нового Калининграда» подтвердил информацию об отмене спектаклей. Он также рассказал, что решение о выселении было принято накануне вечером. «Нам вечером сообщили, что мы должны съехать», — сказал он. Информации о том, куда собираются отправить Литературный театр, у него нет.

Отметим, что ранее в редакцию обратились родители детей, которые занимаются в одной из танцевальных студий ОЦКМ. Они рассказали, что им предлагают съехать с Московского проспекта «куда-то на Сельму», что крайне неудобно с точки зрения транспортной доступности для воспитанников студии. Руководство ОЦКМ от комментариев до настоящего времени воздерживалось.

Министр по культуре и туризму Андрей Ермак ранее заявил, что для всех коллективов уже успели подобрать новые помещения. «Да, организаций много, но и мест, слава богу, у нас тоже много, — сообщил министр 21 апреля „Новому Калининграду“. — Поэтому мы сейчас с каждым из коллективов ведём переговоры, чтобы максимально удобное место было, потому что они привыкли к этому месту и многие туда ходят из близлежащих домов. Поэтому мы рассматриваем перевод части коллективов в Дом молодёжи, который находится у нас в бывшей „бочке“ на Октябрьской. Для части, которую мы не можем пока туда отправить, потому что всех туда не переселить, мы рассматриваем Дворец спорта „Янтарный“. Понимаем, что это будет для многих неудобно, потому что далеко, но те пространства, которые нужны (особенно танцевальным коллективам), есть только во Дворце спорта „Янтарный“».

Народный Литературный театр был основан в 1973 году Альбертом Михайловым, сегодня он носит его имя. Долгие годы артисты репетировали и показывали спектакли во Дворце культуры моряков на Ленинском проспекте. В 2018 году в бывшее здание ДКМ переселили Художественную галерею, получившую название «Музей изобразительных искусств». Часть детских студий переселили в помещения галереи на Московском проспекте. Литературный театр — в здание на ул. Бассейной, которое раньше занимал областной Музыкальный театр. При этом, как обращают внимание артисты театра, в здании за семь лет так и не был сделан ремонт. Также до настоящего времени не проведены реставрационные работы и в здании бывшего ДКМ-Кёнигсбергской биржи.

О необходимости освободить помещения на Московском проспекте 18 апреля сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. По ее словам, на этом настаивала межведомственная комиссия по ЧС, составившая специальный протокол. О том, что соседей «падающего» дом на Московском проспекте, 70 хотят выселить, стало известно больше года назад.