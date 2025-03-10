Дом как крепость: почему не хотят съезжать соседи «падающего» здания (фото)

В Калининграде набирает обороты новый жилищный конфликт, причем в самом центре города. В начале марта чиновники городской администрации озвучили общественности, что они хотят решить проблему сноса «падающего дома» № 70 по Московскому проспекту, расселив на время работ по сносу соседнее здание. Жители соседнего дома против. Они пригласили корреспондентов «Нового Калининграда» посмотреть, как живут, и разобраться, есть ли возможность решить проблему иным путем, нежели выселение.

Аварийное здание по Московскому проспекту, 70, расположено близко к дому № 68 — дома близ набережной Трибуца соединены пожарными балконами. По словам чиновников, чтобы снести дом № 70, надо временно расселить жителей 68-го, поскольку, по заключениям экспертов, существует вероятность, что «семидесятый» при разрушении затронет или даже потянет за собой «соседа». Плюс закон сегодня запрещает вести демонтажные работы вблизи от заселенного здания.

Вопреки доводам чиновников, собственники дома № 68 на общем собрании высказались против идеи переселения даже временно. «Решайте проблему 70-го дома без расселения, — заявили они. — У нас в доме все отлично, несмотря на то, что ему уже более 40 лет».

Переселяться не будем: что говорят соседи «падающего» дома на Моспроспекте

Жители пригласили корреспондентов «Нового Калининграда» взглянуть на внутрянку своего дома, чтобы понять, за что же так держатся его жители, помимо шикарных видов на Преголю и Моспроспект.

Когда спустя несколько дней мы с фотокорреспондентом Юлией Власовой подходили к комплексу со стороны реки, задувал холодный пронизывающий ветер. Сказать, что было неприятно, это ничего не сказать! «Здесь так все время?» — спросили мы. «Нет, просто сегодня штормовой ветер, — ответили встретившие нас жители. — Никто бы в советские годы не стал выбирать место для строительства элитного дома в неподходящем месте. А это был и правда элитный комплекс — первые двенадцатиэтажки в Калининграде, которые сдали в 1980–81 годах. В итоге на Московском проспекте появился архитектурный комплекс в едином стиле из нескольких высоток и Художественной галереи. Материалы здесь применялись очень высокого качества. И сам проект, и планировки у нас отличные, не устарели до сих пор. Судите сами: двушки площадью по 68 кв. м, трешки — по 98 и больше, с кухнями по 15 кв. м и прихожими, где „можно играть в футбол“».

По словам жителей, квартиры в доме получали работники порта (по большей части, конечно, руководство), районных и городских администраций, военные, прокурорские работники, заслуженные строители и т.д. «Моя мама работала в рыбном порту и получила здесь в 1981 году квартиру, — вспоминает активист дома Наталья Доминова. — Как мы понимаем, здесь несколько предприятий строили квартиры своим работникам. Потому дома внутри немного отличаются друг от друга. В нашем доме жил первый мэр Калининграда Игорь Кожемякин, а в соседнем — Юрий Маточкин, глава Калининградской области с 1991-го по 1996-й».

Месторасположение домов шикарное — совсем рядом с островом Канта. Сегодня квартиры здесь стоят по 12–20 млн руб. «Поэтому предложение мэрии временно выселиться на ул. Левитана или еще куда, сами понимаете, как нами воспринимается, — поясняют жители. — Нас не пугают даже огромные платежи за коммуналку — из-за больших площадей квартир и центрального отопления со всеми остальными платами за интернет и т.д. выходят до 15 тысяч в месяц. Но мы понимаем, за что платим».

Конечно, за 40 лет существования дома жители хотели бы, чтобы его хотя бы один раз оштукатурили — фасад ужа давно утратил внешнюю привлекательность. Но внутри подъезд в очень хорошем состоянии. «Хотя у нас с управляющей компанией сейчас в процессе три суда, — говорит Наталья. — Потому что мы считаем, что они ничего не делают, только деньги берут. А мы за свой счет красим стены на своих этажах».

Надо сказать, что квартиры в 68-м доме продавались, даже когда с соседним домом уже начались проблемы. Алексей купил одну из них всего шесть лет назад. Его жилье одними окнами выходит на двор с «падающим домом», а одна из стен примыкает с соединяющему оба здания пожарному балкону. По нему в случае ЧП можно было перейти в соседнее здание. «Я целенаправленно выбирал этот дом, — поделился мужчина, — из-за места, планировки, качества строительства. До этого я жил на Сельме и скажу, что по сравнению с этим зданием это небо и земля. Здесь такое качество бетона, что он местами не поддается сверлению. До сих пор крепкий, даже спустя 40 лет».

«Можно я скажу за качество материалов, — вступает в разговор старожил Ирина. — Как раз в конце 70-х я училась у знаменитого Григория Яковлевича Линера, который в советские годы 30 лет возглавлял Калининградский коммунально-строительный техникум, на специальности „Техническая эксплуатация зданий“. После я работала в строительной организации в области капитального ремонта и много чего повидала за это время. Знаю особенности строительства и в 80-е годы тоже. Поверьте мне, в доме 68 был заложен даже не двойной коэффициент прочности, а тройной».

С Натальей и Ириной мы выходим на балкон квартиры Алексея и упираемся взглядом в дом № 70. До него — рукой подать. Он уже десять лет расселен и огорожен забором. В части квартир разбиты окна, изрисованы стены. На наших глазах два парня, увидев нас, с криками спрыгивают в подвальные помещения и исчезают там. А ведь для дома нанята охрана, на нее выделяются средства из бюджета. «На Новый год здесь ломали забор, пришлось писать в чат губернатору Беспрозванных, чтобы приняли меры», — говорит Наталья.

На взгляд постороннего человека, дома 68 и 70 очень близко стоят друг другу. Если начинать рушить соседний дом, это кажется очень опасным.

«Но речь же не идет о подрыве здания, а лишь об аккуратном разборе, — парирует Наталья. — Вы посмотрите на дом внимательно. Его стены не являются монолитом, его собирали как конструктор, из небольших деталей, самая большая высота которых не превышает 1,4 м. То есть стены можно аккуратно разбирать, снимая по кругу одну деталь за другой. Тем более что у дома с обратной стороны есть большая территория, и мы со своей стороны также согласны передать во временное пользование нашу придомовую территорию. В свое время, когда администрацию Калининграда возглавлял Алексей Силанов (2018–2020 гг.), при нем рассматривали возможность во время разбора здания подогнать на Преголю баржи и сразу на них грузить разобранные блоки семидесятого дома. Потому что если ставить тяжелую технику на набережную, то ей вообще конец придет. Сегодня мы и без этого видим, как на Трибуца появляются всевозможные продольные трещины».

Почему вообще у дома № 70 возникли проблемы? Долгое время появление трещин связывали с землетрясением 2004 г. «Мы думаем, что здание пострадало вовсе не от землетрясения, как нам поначалу говорили, а именно от ремонта набережной Трибуца, — полагает Ирина, которая живет в этом доме со дня его сдачи в эксплуатацию. — Все это происходило на наших глазах. Наш дом стоит на отдельной платформе, которая по площади больше самого здания. Кроме того, мы расположены на пригорке. Во время работ по набережной рабочие срезали часть откоса у дома 70, соответственно, уменьшив сопротивление земляного кома, на который раньше давил фундамент. Вот у нас был один, рассчитанный проектировщиками, объем земли перед набережной, и то ли дело, когда этой земли осталось вполовину меньше. Платформа 70-го дома оголилась, а в ней мы увидели изначально заложенные технологические крюки».

«При сборке набережной строители зацепились за эти крюки и стал стягивать ее с домом № 70, видимо для большей устойчивости набережной, — считает Наталья, также старожил высотки. — Вот тогда-то, как мы предполагаем, благодаря оголению холма и этим работам, что-то и произошло с соседним домом. Потому что после этого рабочие в один момент как-то очень быстро свернули работы. Более того, набережную оперативно сдали в эксплуатацию. А когда мы спустя время пожаловались в мэрию на то, что подрядчик даже не убрал за собой строительный мусор и он мозолит нам глаза, то знаете что услышали в ответ? Что там уже и самого подрядчика не найдут!»





Провал за провалом: что стало с набережной Трибуца за семь лет эксплуатации (фото)

Отметим, что в администрации Калининграда иное мнение по поводу ситуации с домом № 70. Еще на встрече с жителями председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев в целом описал ситуацию так: «Там гидрология сложная, сваи висячие, грунты насыпные. Словом, сошлось все!»

Позже его заместитель — Роман Бартош — расширил для журналистов эту мысль: «Дома стоят на берегу реки, на слабых грунтах, а если конкретнее, то на илах. Слой ила под домами достигает 10 метров. При этом ил на глубине реки ведет себя не как песок или глина, а как пульпа. То есть он движется, это непрочное основание. Из-за слабых грунтов для строительства домов использовался специфический свайный фундамент».

Сегодня, по словам чиновника, спрогнозировать дальнейшее поведение илов никто не может. «Это сложно из-за их нестабильности, — продолжил Бартош. — Когда нам разработали проект сноса дома № 70, то для проверки технической части мы направили его в одно из самых авторитетных учреждений — „Главгосэкпертизу“ (она также делала экспертизу Крымского моста и других сложных объектов. — прим. „Нового Калининграда“), то нам как раз обратили внимание на слабые грунты и выставили требование дополнительно изучить, как повлияет снос дома — то есть когда мы уберем нагрузку в несколько тысяч тонн грунта — на ближайшее здание, дом 68».

В настоящий момент администрация заключила контракт на дополнительные изыскания, которые должны выяснить, что изменилось за последнее время в доме № 70. «Экспертиза уже показала две вещи, — говорит Бартош. — Первое — состояние дома № 70 сейчас таково, что есть угроза его обрушения. На данный момент верх здания отстоит от вертикали уже на полметра. Основная трещина, которая проходит по дому, увеличилась до 10 см. Это предельное состояние. Сейчас мы также заказываем дополнительные изыскания грунтов и прогнозное моделирование, как поведет основание дома 68 при сносе „семидесятого“. Надеюсь, к осени мы завершим все эти работы, которые покажут что нам сделать. Если изыскания покажут, что ничего не нужно делать, то мы быстро заказываем демонтаж здания и сносим дом. Если же снос нескольких тысяч тонн нагрузки с плавающих грунтов покажет, что это повлияет на 68-й дом, то у этих же проектировщиков мы будем заказывать проект по усилению конструкций дома № 68. Ничего невыполнимого на самом деле нет».

Редакция «Нового Калининграда» продолжит следить за ситуацией.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»