Областному центру культуры молодёжи предлагают съехать на время сноса «падающего дома»

Областному центру культуры молодёжи, занимающему сегодня помещения музея изобразительных искусств (он несколько лет назад съехал в здание кёнигсбергской биржи), предлагают остановить занятия на время сноса «падающего дома» № 70 на Московском проспекте. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Если мы прочитаем протокол комиссии по ЧС, а это межведомственная комиссия, чьи решения обязана исполнять и администрация города Калининграда, и все лица там упомянутые, там рекомендовано этому областному учреждению прекратить образовательную деятельность детей и перевести детей в другие помещения. В настоящий момент эти решения принимаются учредителем. Учредителем для данного учреждения является министерство по культуре и туризму», — сообщила чиновница.

Она также напомнила, что у оставшихся жителей дома № 68 осталось не так много времени на переезд в маневренный фонд, так как комиссия давала на эти цели всего 15 дней.

«Администрация города Калининграда в лице комитета муниципального имущества активно делает поквартирный обход. У нас работает там мобильный пункт. Мы всем жителям предлагаем квартиры в маневренном фонде для того, чтобы реализовать решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативно сделать расселение жителей», — добавила она.

Напомним, что в начале марта этого года Областной центр культуры молодёжи запланировал провести капитальный ремонт нескольких помещений и начал искать подрядчика. Работы необходимо было провести в зданиях № 60-62 и 72-74 на Московском проспекте.

В 2018 году ОЦКМ выселили из здания биржи и предоставили два здания — бывшей галереи (Московский проспект 60/62) и музыкального театра, который ранее размещался по ул. Бассейной, 42.

В 2022 году на ремонт ОЦКМ на Московском проспекте выделили 14,8 млн рублей. Подрядчик должен был заменить окна и отремонтировать кровлю в здании до конца октября 2022 года. 15 октября того же года был подписан акт технической готовности объекта. Но спустя месяц подрядчик направил ОЦКМ дополнительное соглашение об изменении цены контракта по причине некорректно составленной сметы. ОЦКМ в ответ разместил отказ от приёмки работ, «возражая против уплаты твёрдой цены по контракту». Тогда поставщик обратился в Арбитражный суд Калининградской области. Последний постановил взыскать с ОЦКМ долг почти в 13,5 млн.

В марте 2024 года проект капремонта здания на Московском проспекте, 60-62 прошёл экспертизу. Анонс закупки был опубликован в июле 2025 года. Отремонтировать планировали кровлю и фасад здания с заменой оконных блоков. На работы выделяли 7 291 130 рублей. Финансирование было рассчитано на 2025 год.

В октябре 2025 года ОЦКМ повторно искал подрядчика для капитального ремонта исторического здания на улице Бассейной, 42. Контракт стоимостью 90 866 275 рублей заключили с ООО «Промстройдизайнпроект». Исполнить его необходимо было до конца текущего года.