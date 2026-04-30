Без вопросов и разногласий: как Совет по культуре принимал памятник князю Владимиру (фото)

Калининградской общественности все-таки решили показать, как выглядит памятник святому равноапостольному князю Владимиру. При этом, как утверждают знакомые с ситуацией собеседники «Нового Калининграда», монумент уже готов и только ждет официального разрешения на установку. За тем, как проходила презентация скульптуры 29 апреля на Совете по культуре при губернаторе, наблюдал наш корреспондент.

Визуал монумента в виде презентации представляли трое: старший священник храма апостола Андрея Первозванного в Калининграде отец Андрей (Карелин), член Московского и Российского Союзов художников скульптор Кирилл Чижов и член Союза архитекторов России Иван Соловьёв.

Отец Андрей перед началом презентации объявил, что монумент — не просто скульптурное произведение, а «символ исторической преемственности и духовного наследия, который призван стать новой точкой притяжения для жителей города и его гостей».

«Замысел установки памятника появился ещё в 2016 году, — напомнил он. — И за прошедшее время команда тщательно проработала все детали от художественного развития решения памятника до его интеграции в городскую среду. Это позволило существенно улучшить первоначальную концепцию и создать проект, достойный личности святого князя Владимира».

Основным докладчиком стал Кирилл Чижов. Он сообщил, что скульптура выполнена в реалистическом стиле, основанном на академических традициях русской архитектуры.

«Памятник представляет собой классическую двухчастную архитектурно-художественную композицию: каменный постамент, венчаемый бронзовой скульптурой. В нашем проекте князь Владимир изображён в полный рост, величественно и уверенно. В правой руке он держит классический византийский крест на длинном древке. Этот элемент подчёркивает историческую связь с принятием христианства и духовную миссию князя», — рассказал скульптор.

По словам Чижова, им были проработаны все детали: личное оружие, характерное для эпохи древней Руси облачение и даже прическа князя.

«На голове князя традиционный убор, дополняющий образ правителя. Причёска тщательно проработана, передовая черты эпохи. Композиция передаёт не только внешний облик исторической личности, но и её внутреннюю мудрость и решимость, определившие судьбу нашей страны», — заключил он, передавая слово своему коллеге Ивану Соловьёву.

«Форма и декоративные элементы постамента перекликаются с характерными чертами древнерусских храмов и монументальных сооружений, — прочитал заготовленный текст Соловьев. — Все размеры выверены с учётом визуальной гармонии и требований безопасности».

Когда архитектор перешел к основным параметрам монумента, оказалось, что вся композиция будет высотой 10,5 метров (сама фигура князя — 6 метров при высоте постамента 1,8 метра). И это, по словам Соловьева, «обеспечивает хорошую видимость с дальних точек обзора». Архитектор также заметил, что у скульптуры «впечатляющий масштаб без дисбаланса к городской среде».

Первой в поддержку памятника высказалась глава администрации Калининграда Елена Дятлова. Она заявила, что «его установка целесообразна и необходима».

Когда слово передали директору Музея изобразительных искусств Галине Заболотской, она сообщила, что это «редкий случай, когда не может быть каких-то разногласий» и «каких-либо вопросов к художественному исполнению памятника».

«Наш скульптор Кирилл Александрович Чижов — это выпускник Суриковской академии, преподаватель Суриковской академии, он из мастерской Рукавишникова», — презентовала автора Заболотская, которая тут же предложила провести выставку реализованных им проектов к дате открытия памятника.

«Пусть она будет камерной, пусть она будет небольшой, но, думаю, епархия эту идею поддержит», — сообщила Заболотская.

Когда остальные члены Совета также высказались о памятнике одобрительно, губернатор поинтересовался, когда его наконец поставят на законное место. Ответил ему старший священник храма апостола Андрея Первозванного.

«К шестому июня памятник уже установлен. К приезду...» — отец Андрей не договорил, но собравшиеся, судя по всему, поняли, о ком идет речь.

«К какому? К шестому? Хорошо. Помощь какая-то нужна?» — переспросил глава региона.

«Нет, спасибо», — ответил священник.

Руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, который до этого в обсуждении не участвовал, решил напомнить, что буквально в 20 метрах от будущего монумента в 1953 году был поставлен памятник Сталину авторства Вучетича, который потом был заменен на памятник Ленину (впоследствии он переехал к Дому искусств).

«Знаменательно, что теперь тут появляется князь Владимир», — отметил Маслов.

«Если нет у нас возражений, то тогда единогласно принимаем», — подытожил встречу Беспрозванных.

Напомним, что постамент для памятника был установлен на площади Победы более десяти лет назад — в 2015 году. Тогда на заседании комиссии по бюджету горсовета и.о. главы города Наталья Дмитриева сообщила, что памятник там будет князю Владимиру, поэтому в бюджете необходимо срочно найти 5,7 млн рублей на обустройство постамента и места вокруг памятника. Дмитриева убедила депутатов, что смета проекта благоустройства на тот момент была готова и заверена всеми необходимыми органами.

Работы по подготовке постамента необходимо было завершить до 15 ноября того же 2015 года. Выяснилось и то, что установку памятника в центре города одобрил патриарх Кирилл во время визита в Калининград еще в ноябре 2014 года. Источник в горадминистрации утверждал, что поставить Владимира в центре необходимо было к очередному визиту предстоятеля РПЦ в ноябре 2015 года.

Эскиз тогда выбирали из вариантов, представленных известным художником и скульптором Владимиром Суровцевым. Изготовление и установку должны были оплатить меценаты. В ценах 3-го квартала 2014 года общая стоимость работ составляла более 16,5 млн рублей.

Вскоре на месте будущего памятника начали пилить деревья, а потом установили постамент за счет бюджета, однако памятник не появился ни в 2015-м, ни в 2016 году. В июле 2016 года Александр Ярошук, бывший тогда мэром Калининграда, сообщил, что памятника Владимиру на площади Победы пока не будет, поскольку у спонсоров и меценатов нет денег. «Все планы, которые были и у церкви, и у бизнесменов, пришлось, к сожалению, чуть-чуть приостановить», — рассказал градоначальник. Он заверил, что памятник поставить все же планируется, «но не в этом году однозначно». После этого на постаменте установили крест.

В 2017 году территорию передали в безвозмездное пользование приходу храма Христа Спасителя. По данным Росреестра, в 2018 году было зарегистрировано право собственности церковного прихода на земельный участок общей площадью 22 сотки, включавший в себя не только постамент, но и территорию рядом. В назначении указывалось, он предназначен для размещения культовых зданий. В настоящее время, по данным Публичной кадастровой карты, участок с номером 39:15:121801:311 находится в частной собственности, разрешенное использование — религиозное.

Отметим, что в середине апреля этого года, то есть накануне Совета по культуре, председатель Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин (он также является членом Совета) заявил, что вопрос с появлением монумента будет решен в ближайшее время. В прошлом же месяце Кропоткин пообещал корреспонденту «Нового Калининграда» лично приехать на место разобранного постамента, чтобы разобраться, «в каком это все виде и что в конечном счете там будет стоять».

Текст: Иван Марков, фото: предоставлены пресс-службой правительства Калининградской области, Иван Марков / «Новый Калининград»