«С оглядкой на Москву»: эксперты о концепции развития исторического центра Калининграда (фото)

Концепция преобразования Центральной площади Калининграда, подготовленная бюро «Другая архитектура» и представленная в конце апреля на заседании Совета по культуре при губернаторе, продолжает обсуждаться в экспертном архитектурном сообществе, с которым, как выяснилось, власти решили в очередной раз не советоваться. Первым негативную реакцию архитекторов главе региона и членам Совета передал экс-советник губернатора Вячеслав Генне непосредственно на заседании. Вслед за ним со своим официальным комментарием выступило Калининградское отделение Союза архитекторов России (КОСАР). В паблике организации отмечалось отсутствие открытого обсуждения концепции с экспертным сообществом и непрозрачность процедуры принятия решений. «Новый Калининград» решил дать слово архитекторам, которые хотели бы выразить свою позицию по судьбе бывшей Королевской горы.

Первым экспертом, высказавшимся после Генне, стал главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин, также принимавший участие в заседании Совета по культуре. После заседания на пресс-подходе для журналистов он назвал одобренную концепцию «очень важным и значимым решением по территории центральной части города». Также отметил, что центральная часть города «всегда обладала потенциалом для размещения таких амбициозных решений и значимых объектов».

Парк и точка: как наццентр «Россия» стал препятствием для дискуссий на Совете по культуре

«Статус размещения в этой ландшафтной среде национального центра „Россия“ сопоставим, на мой взгляд, с теми объектами, которые там были и которые там планировались. Сегодня представлен не проект, а идеологическая концепция развития этой территории. Мы будем смотреть более детально, более точно составлять техническое задание и на решение по благоустройству, и на решение по транспортной инфраструктуре около этой территории, и на отдельные решения по наполнению самого этого центра, и на архитектурный облик. То есть всё это ещё в дальнейшем будет рассматриваться экспертами и специалистами. На мой взгляд, сегодняшнее мероприятие отражает ожидания, наверное, большинства горожан, которые за эту территорию тоже очень сильно переживали», — сообщил Костромин после заседания Совета.

В конце своего монолога Костромин призвал «обязательно воспользоваться» потенциальной возможностью реализации проекта или хотя бы поспособствовать этому.

Главный архитектор области не смог ответить журналистам, кто профинансирует реализацию проекта, однако выразил надежду на федеральную поддержку. Откуда появятся средства на разработку проекта парка и наццентра, архитектор также ответить не смог, так как, по его словам, «мы сейчас только в начальной точке находимся определения статуса этой территории».

Представленный на Совете визуал главный архитектор назвал «концептуальным подходом» и отметил, что все, скорее всего, будет не так, как на рендерах. «Идеологически у нас уже понятная картина. Остальные аспекты мы будем обсуждать с экспертными сообществами. Может быть, есть смысл тоже и общественность как-то опросить. Инициатива была от достаточно опытной проектной команды. Это, я бы так сказал, единственная команда в регионе, которая представляет нашу область на международных фестивалях зодчества. Они там призёры, опытные достаточно специалисты», — добавил Костромин.

Спустя почти неделю после презентации «Новый Калининград» предложил высказаться экспертам, которые не считают, что дискуссия о судьбе Центральной площади завершена.

Игорь Ли (архитектор, председатель КОСАР):

— По поводу размещения филиала национального центра «Россия» на участке бывшего Дома Советов мы уже обратились с письмом на имя губернатора. Я не буду его полностью комментировать, но в этом письме мы просим правительство рассмотреть какие-то альтернативные площадки. Например, есть прекрасный остров Октябрьский, бывший аэродром Девау, калининградские форты, которые на сегодня не используются. Есть прекрасные и интересные варианты. Если вы помните, нам когда-то прежний губернатор анонсировал парк «Патриот», нам показывали концепцию этого парка на месте Девау.

Ну, любят наши руководители копировать московский опыт, а он к нам никак не масштабируется. Москва — мегаполис, а мы — провинциальный полумиллионный город. Тут совершенно другие масштабы, совершенно другой ритм и уклад жизни. Тут совершенно другие пропорции. У нас и так де юре восемь парков и парковых зон, а де факто их гораздо больше. Не все они находятся в надлежащем, как говорят бюрократы, состоянии. Фронт работ колоссальный, нагрузка на бюджет серьезная. Содержание парков — это бюджетные мероприятия. В общем, посмотрим, как эта ситуация будет развиваться.

Вообще, очень странно, что мы опять ничего не знали о предстоящей дискуссии на Совете по культуре. У нас подобная ситуация когда-то была с проектом Никиты Явейна (речь о проекте «Студии 44» Никиты Явейна, предложившего на месте Дома Советов квартал плотной застройки, который заказало областное правительство — прим. «Нового Калининграда»). Откуда ни возьмись взялась его концепция, всех поставили перед фактом и сказали, что это очень хорошо и правильно. Но мы с этим не согласились. Свои варианты по новой концепции мы также будет предлагать и подробно аргументировать. Мы хотим совместно с нашим правительством вырабатывать взаимоприемлемую точку зрения на дальнейшее развитие градостроительной политики в области.

Олег Васютин (архитектор, градостроитель, аттестованный государственный эксперт):

— Принципиально понятие градостроительства. Почему-то его обходят стороной. Все действия по линии градостроительного осмысления ведутся непрофессионально. Просто взяли, что-то нарисовали и повезли Путину. Потом показали, он одобрил и тому подобное.

Но есть же какие-то основополагающие вещи, которые говорят о том, как все должно быть, что собой должен представлять город Калининград и как это должно всё развиваться. Есть позиция, которая закреплена в Генплане и в Правилах землепользования и застройки. Есть и фундаментальные исследования по центральной части города, были всевозможные воркшопы, симпозиумы, международные конкурсные процедуры, в которых везде фигурирует, что ядро Калининграда — это исторический центр. То есть это не какой-то новый какой-то центр, который, допустим, на острове формируется. Это исторический центр. Тогда давайте с этой историей как-то взаимодействовать.

Центр исторического города состоял из огромного количества улиц всевозможных, где был Кнайпхоф, Лёбенихт, Альтштадт и тому подобное. Где был замок, а после замка Дом Советов. Историческое ядро города не должно выглядеть так, как представлено на этих рендерах. То есть это не историческое ядро города, это город, который позиционирует, что нам всем наплевать на историю, нам наплевать на остатки Королевского замка, нам наплевать на археологические аспекты и вообще на развитие этой территории. Для меня это совершенно другой поворот, в какую-то другую сторону.

Нам что, восемь с половиной веков в центральной части города не нужно? Вот это и есть первопричина, которая не только настораживает, она вообще из системы предшествующих проектных процедур выпадает. И мы теперь довольствуемся какой-то отмашкой властей, что тут у нас центр «Россия». Ну, никто не против центра «Россия», но давайте займёмся проектными процедурами, которые приведут к пониманию, что должно быть на Королевской горе.

А с точки зрения архитектуры что там предлагают? Да там ничего. Это как клонирование того, что сделали в Москве. Давайте «Зарядье» перенесем сюда. Там же тоже центр «Россия» проектируется. И он, в принципе, ничем не отличается от нашей затеи. Там та же самая композиционная идея. Покрытие какого-то пространства какой-то оболочкой кривой.

В этой затее для меня нет ни градостроительства, ни архитектуры. И тем более там нет градостроительства, которое применимо именно к Калининграду. Я сейчас имею в виду такую вещь, как региональность. Она отсутствует. То есть регион действует с оглядкой на Москву. А власти в этом всём видят только очередной политический бонус — давайте мы вот центр «Россия» сделаем.

Я считаю, что тут и другую площадку можно выбрать и можно решать эту территорию совершенно по-другому. Решать с точки зрения градостроительства и архитектуры.

Она должна быть уместной в историческом ядре города, нести с собой элементы региональности. То есть там должны быть объекты, которые узнаваемы, которые в Прибалтийском регионе долгое время существовали, обрабатывались, презентовались и выполнялись.

Можно посмотреть, как это всё делается и у прибалтов, и у поляков. Они всё это делают как-то очень хорошо. Проектируют и садят современные объекты на центральную историческую часть города, и они там хорошо приживаются. У нас же это всё не приживается.

Есть рендеры, но это всё чужое. Для Калининграда это абсолютно всё чужое. Это неспособность что-то достойно спроектировать и построить.

В советское время на этом месте был Дом Советов. Это очень сильный, яркий объект. Да, там не было региональности, но был стиль, сильный акцент. Сейчас мы не видим никакого объекта. То есть мы расписались в бессилии. Сейчас не хотят делать никакого акцента, а хотят встроить всё это как-то в ландшафт и покрыть какой-то оболочкой. На самом деле у этой затеи нет специфики, нет выделки архитектурной, которая была бы приемлема на Королевской горе.

Александр Попадин (культуролог, писатель, экс-глава бюро «Сердце города»):

— Королевская гора — место по определению властное и политическое, и любой проект здесь будет иметь политический окрас. Так что по месту — всё уместно. Если смотреть по времени, то сейчас Россия пересобирается заново, и ей нужны точки демонстрации этого процесса. То, что называется «Парк Россия», я вижу как площадку для такой демонстрации. Хотя это всё моя реконструкция, обсуждать проект нужно с техзадания, а не только картинки и заявления губернатора.

Кстати, я не вижу никакой спешки властей, я вижу нежелание включаться в большой круг дискуссий и идти второй раз по дороге, проложенной проектом «Сердце города» в 2013-2016 годах. Это долго, рискованно и по срокам лежит за пределами губернаторского политического цикла.

Лично мне в сегодняшнем проекте нравятся две вещи: транспортная схема и то, что освоение мертвой территории начинается с неугодий, с востока, а не с запада или юга. Я давно говорил, что это была сильная сторона проекта Явейна, и сейчас эту линию подхватили новые разработчики. И это для меня — хорошая новость. Альтернативной точкой размещения такого парка может стать остров Октябрьский, но «вызов Королевской горы» требует дать хоть какие-то варианты будущего территории. Начнём с освоения восточных неугодий бывшего Шлоссберга и постепенно уменьшим проблемный пустырь в центре города.

Игорь Идиатулин (архитектор, директор «Архитектурной мастерской 4+», член правления КОСАР):

— На протяжении двадцати лет с разной степенью интенсивности ведется работа по «Центральному ядру» города, территории, имеющей очень важное значение для Калининграда. За это время было много попыток осмысления архитектурного облика на конкурсной и не на конкурсной основе. Представленная концепция ООО «Другая архитектура» выполнена как локальный архитектурно-ландшафтный объект, но работать с этой территорией безконтекстно, без анализа (в том числе историко-культурного) и программы развития прилегающей городской территории, на мой взгляд, преждевременно. Надо двигаться от общего к частному. У меня это ассоциируется с покупкой красивой, современной и функциональной кухни, когда еще нет проекта дома, куда эту кухню надо устанавливать.

В первую очередь необходимо заняться транспортом, решить, что делать с Московским проспектом и с улицей Шевченко, вернуться к вопросу эстакадного моста. Параллельно работать над пешеходной составляющей. Важно продумать доступность Центральной площади как центра притяжения и как событийной территории на пешеходном транзите. Как связать центр с Нижним озером, с островом Канта, с островом Октябрьским и т.д. Следующий этап — археология. Предстоит трудоемкая работа, которая внесет коррективы в намеченные ранее планы. И если сейчас уже не стоит вопрос воссоздания исторических объектов, то вопрос археологического парка/музея я считаю актуальным. Далее уже говорить о функционале и архитектурном облике. И это очень серьезный вопрос, т.к. на острове Октябрьском активно развивается культмассовый кластер, конкурировать с которым будет очень сложно. Центральная площадь может стать транзитным пустырем в центре города.

Что касается функционала и объемных решений, то на все эти вопросы (или на их часть) сможет ответить только архитектурный конкурс. Эффективность его будет зависеть от подробности техзадания и, повторюсь, стратегических решений по транспорту и общей программы градостроительного развития прилегающей территории.

Если порассуждать о функциональном наполнении, то якорной функцией наряду с Центральной площадью (площадь должна быть внушительных размеров) и археологическим парком/музеем, могла стать функция власти. Когда-то здесь был Королевский замок, был Дом Советов, вполне возможно размещение приемной губернатора, размещение правительства Калининградской области. Это автоматически придаст статус территории и естественным образом наполнит её «жизнью». А уже музеи, выставочные площадки, молодежный центр — это подчиненные функции, которые «заживут» автоматически. Конечно, необходима гостиничная функция (гостиница «Центральная» или «Калининград» в современном прочтении) со всеми сопутствующими сервисами (кафе, рестораны, торговля и т.д.).

Центральная площадь города — это не благоустроенная территория в границах кадастрового участка, это часть городской ткани со всеми вытекающими из этого последствиями. На мой взгляд, на данный момент в обществе нет консенсуса по застройке и функционалу этой территории, поэтому не стоит торопиться и создавать излишнюю напряженность. Как я говорил ранее, нужно начать с более широкого круга задач.

Никита Отришко (архитектор, член правления КОСАР):

— У меня есть два мнения: мое личное и профессиональное. Если начать с человеческого наблюдения, то это какое-то заговорённое место. То есть эта территория всё время оказывается в какой-то странной ситуации, где чьё-то используется кем-то другим. Сначала вся эта территория перешла Советскому Союзу. Потом появился там проект Дома Советов, который на самом деле очень сильно похож на творчество Оскара Нимейера (латиноамериканский архитектор XX века, один из основателей современной школы бразильской архитектуры — прим. «Нового Калининграда»). То есть, говоря таким простым языком, проект срисовали. Я не местный, но слышал байки различные о том, что властям было выгоднее признать Дом Советов неэффективным и не вводить в эксплуатацию (что он с нарушениями построен якобы). Потом была эта непонятная ситуация со сносом. Свечку не держал, а просто как человек со стороны наблюдаю за всеми этими скандалами. Тут вечно кто-то кого-то обвиняет, что деньги куда-то не туда использовали.

А сегодня появляется новый эпизод. Вдруг уже не проект Оскара Нимейера, а проект «Зарядье» берут и «пришивают» просто в центр Калининграда вместо того, чтобы как-то самобытно это развить. Пространственная композиция «Зарядья» — это первое, что тут видит любой архитектор. Включая эту мембрану стеклянную, включая каскады парков и включая даже какой-то мост. Если в Москве он клином треугольным выходит над Москва-рекой, то у нас он таким завитком выходит в сторону острова Канта. Но это такое просто наблюдение любопытное.

Не знаю, что с территорией происходит, но постоянно кто-то там пытается что-то присвоить и как-то это использовать.

Что касается профессиональной точки зрения, то я считаю, что для центра столицы региона нужна очень серьёзная экспертная подготовка. Я понимаю, что у нас экспертное сообщество поляризованное: у каждого своя точка зрения, у кого-то есть насмотренность региональная, у кого-то она более мировая. Конечно же, нужно собирать профессиональное сообщество и искать градостроительные решения.

Я не уверен, что должны принимать решения какие-то слесари, таксисты и все остальные, говоря об общественности. Каждый специалист в своей профессии важен. Тут нужно спросить мнение и на основании конкурса решить судьбу территории. Пусть даже принято решение делать культурный центр или принято решение делать что-то похожее на парк с музеем «Россия — моя история». Но невозможно, наверное, не учитывать транспортную инфраструктуру. Первое, на что я обратил внимание, это часть, которая идёт вдоль ЗАГСа. Не мудрствуя лукаво можно увидеть, что там просто какой-то транспортный коллапс появится. Вот эти съезды с Московского проспекта, которые там нарисованы, не проработаны. А это первое, с чего должна была начинаться концепция.

Я, может быть, более лоялен, чем большая часть архитектурного сообщества. То есть я не считаю, что этот проект критически туда не подходит. Я считаю, что он должен быть более детально проработан, чтобы мы потом не столкнулись с режимом пожаротушения, когда эти градостроительные ошибки начнут город просто колом останавливать. Там слишком много транспортных артерий пересекается, поэтому нельзя допустить, чтобы эта часть города стала мёртвой точкой с 9 вечера до 10 утра. Я согласен с коллегами, что подобные объекты лучше бы относить от центра, чтобы пятно города растягивать. Чтобы жизнь была в движении, чтобы не концентрировать всё в одном месте.

Если уже решение принято руководством региона (мы же отдаём свои голоса этим людям, поэтому мы должны соглашаться с тем, что они говорят?), то делать это нужно профессионально. Мне кажется, что концепция нуждается в доработке. А рендерами и картинками никого сегодня не удивишь. Надо понимать, что человек смотрит на это всё с высоты собственного роста — это раз, в движении — это два, и с этим взаимодействует — это три. А когда нас пытаются отвлечь красивыми картинками, но никто не понимает, где люди припаркуются, как они туда приедут, как вообще это будет, сколько лет это будет строиться, насколько сильно это парализует жизнь города, какие будут ещё последствия... Это всё вообще непонятно. Первое — это градостроительная концепция и транспортный каркас в этом месте города.

Текст: Иван Марков, фото: «Другая архитектура»