Парк и точка: как наццентр «Россия» стал препятствием для дискуссий на Совете по культуре (фото)

Решение о строительстве национального центра «Россия» на месте снесенного Дома Советов региональные власти еще в начале апреля называли окончательным, однако для того, чтобы закрепить этот статус, потребовалось собрать отдельный Совет по культуре. Правда, даже там всеобщей поддержки предложенный властями вариант не получил. Впрочем, губернатора Алексея Беспрозванных это не остановило, так как презентацию он до этого уже показывал в Москве. О том, как проходил Совет и какими были возражения, выяснил «Новый Калининград».

Всего на Совете 29 апреля разбирали два вопроса: о памятнике князю Владимиру (по данным источников «Нового Калининграда», он уже изготовлен) и о концепции ландшафтного парка «Россия» с одноименным национальным центром на месте Дома Советов. Второй вопрос ожидаемо занял большую часть повестки.

«На месте Дома Советов, как вы знаете, мы планировали реализацию парка „Россия“, — ввел собравшихся в курс дела глава региона Алексей Беспрозванных. — И вот поступило предложение разместить там в том числе национальный центр, с которым парк будет являться более активным. Нужна реализация там центра молодежи и всех смыслов, которые есть в нашем регионе».

Перед запуском презентации Беспрозванных предупредил, что пока «идея в виде легкого концепта» и дизайн еще не прорабатывался досконально.

«По парку все понятно. Это будет ландшафтный парк.Теперь по наполнению хотелось бы послушать», — продолжил он и пригласил к докладу своего первого зама Валерия Шерина.

Шерин, приехавший в регион только в ноябре прошлого года, со знанием дела стал рассказывать о «сущностной и символической значимости» территории Королевской горы для калининградцев. Чиновник отметил, что успел изучить результаты архитектурных конкурсов, начиная с 2004 года. Он добавил, что предложения были довольно разными: от небоскребов до плотной среднеэтажной застройки с сохранением открытой площадки.

«Но вот в части смыслового содержательного наполнения и символизма, который обретала бы эта территория, предложений было достаточно мало, — заявил Шерин. — Некоторое время тому назад (я не могу точно сформулировать, когда) в экспертном сообществе возникла гипотеза о том, что всё-таки данная территория должна иметь некоммерческое назначение. Это должна быть территория общего пользования и сохранить за собой важную социальную функцию: культурно-просветительскую, образовательную, рекреационную. В развитии этой гипотезы в конце прошлого года от компании „Другая архитектура“ поступило предложение, как это пространство может выглядеть».

В проекте «Другой архитектуры», по словам Шерина, две ключевые компоненты: объемное рекреационное пространство (собственно, ландшафтный парк «Россия») и филиал наццентра «Россия». Первый зам, как бы спохватившись, решил объяснить, почему потребовалось выносить обсуждение именно на Совет по культуре. Оказалось, что это необходимо, чтобы «зафиксировать сущностное смысловое наполнение этой территории», а также объяснить горожанам, что на этом месте «не просматривается формирование делового кластера, торгового кластера и строительство жилья».

Шерин в очередной раз решил напомнить, что представленные слайды — это не окончательный вид парка и наццентра. Оба они еще требуют доработки, поскольку «мы находимся на этапе формирования техзадания для предпроектной проработки».

«Сегодня точно ещё есть время для того, чтобы учесть все предложения, что должен впитать в себя этот проект», — заключил чиновник и передал слово автору концепции архитектору Владимиру Панифедову.

Панифедов отметил, что концепцию он создавал не один, а с учредителем и гендиректором «Другой архитектуры» Екатериной Фурс. Та часть концепции, которая касалась парка, по словам Панифедова, была разработана еще в 2024 году (она уже успела поучаствовать в международном архитектурном конкурсе и даже получила там награду). Потом, посетив форум «Россия» на ВДНХ, архитекторы вдохновились масштабами экспозиции и под впечатлением добавили в свою парковую концепцию филиал наццентра.

«Мы эти две задачи для себя осмыслили, сопоставили и пришли к выводу, что такой проект с таким функционалом мог бы быть адекватным для данной территории, которая имеет такое исторически сложившееся символическое значение, — продолжил Панифедов. — И мы разработали наше видение, нашу концепцию по этому общественному пространству».

«Формальный парк», как уверяет архитектор, там появиться не мог. На Центральной площади, по его словам, должен быть «современный объект, интегрированный в ландшафт».

«Эта территория всегда имела символическое значение. Общественные и государственные запросы, реализовать которые мы стремимся, позволяют сохранить это символическое значение», — отметил он.

Здание Панифедов предлагает «посадить» на бывшие каскады так и не запущенного фонтана у Дома Советов (они располагались ближе к универсаму «Московскому»). Такое расположение архитектор назвал «корректным».

Несмотря на то, что Шерин говорил о символической значимости, Панифедов отмечал в своей презентации именно градостроительные и архитектурные моменты. В частности, он рассказал, где будут остановки общественного транспорта и парковки, отметил все основные транзитные пешеходные и велосипедные пути, отдельно остановился на связи Нижнего озера с островом Канта. По его словам, над Московским проспектом должен появиться велопешеходный мост, который получит продолжение в виде дополнительного моста через Преголю.

Саму зону Центральной площади Панифедов предлагает сделать многофункциональной, где бы «постоянно генерировались образовательный контент и событийность», перманентно поддерживая интерес к территории. Говоря об этом, архитектор постепенно подобрался к главному объекту — наццентру.

«Там, где стоял Дом Советов, сейчас есть место, где можно собираться. У нас есть современное здание с навесом, который как бы над этим общественным пространством. И ориентировано всё на Кафедральный собор. На наш взгляд, это сильный такой сюжет, — сообщил он. — Архитектурная метафора для национального центра „Россия“ представлена через два основных вида деятельности человека, которые позволяют сформировать образ будущего. Это наука и искусство».

По подсчетам Панифедова, 84% территории Центральной площади в случае реализации его проекта займет озеленение парка «Россия», 12% будет задействовано под национальный центр и 4% под общественное пространство «Форум».

Когда презентация завершилась, Алексей Беспрозванных решил пофантазировать, чем бы он наполнил национальный центр. В первую очередь губернатор вспомнил про молодежь.

«У нас был такой запрос. Такого центра для молодёжи, современного и серьёзного, в Калининграде сегодня нет, — сообщил он. — Используются пространства, которое приспосабливаются. Я вижу просто, что интерес у молодёжи не такой большой к этим пространствам. Поэтому надо будет вовлечь обязательно молодёжь для того, чтобы они сформировали свое пространство там. Далее, у нас также обсуждался Дом дружбы народов. У нас регион многонациональный, около тридцати национальностей, поэтому для этого тоже должны быть площадки».

Потом губернатор обнаружил, что если парк «Россия» связать с островом Канта и Нижним озером, то получится «один из самых больших парков в России». Кроме того, он вспомнил, что все главные концерты сейчас проводятся в светлогорском «Янтарь-холле», хотя вечером добираться оттуда не всем удобно. Поэтому рядом с молодежным центром и Домом дружбы народов, по мнению Беспрозванных, должна появиться крупная концертная площадка.

«Ну, то есть у нас появляется площадка для больших важных и международных в том числе форумов. Сейчас не все мы можем принимать в „Янтарь-холле“. И особенно в туристический сезон, когда приезжает много гостей. У нас там постоянно хаос происходит», — продолжил он.

Когда глава региона немного утомился, он призвал оценить проект главу администрации Калининграда Елену Дятлову. Градоначальница предложила порассуждать на более приземленные темы. Она напомнила, что на улице Зарайской есть единственный в области ЗАГС с резервными залами, который позволяет проводить до 40 церемоний в день.

«А что плохо? Там нет сегодня площадки, нет такого сквера для молодожёнов, где можно было бы оставить свадебный кортеж, где можно было бы проводить церемонии перед ЗАГСом. Это очень стеснённое пространство, и это требует проработки отдельного открытого пространства для молодожёнов, где мы бы исполняли нашу национальную задачу, — неожиданно сообщила она. — И я очень буду просить, чтобы это вошло в техническое задание, потому что мы говорим про основы нашей страны, основы нашего города».

На противоположной от ЗАГСа стороне улицы Шевченко, по словам Елены Дятловой, нужно будет поставить памятник первым переселенцам (его разработку город обещает взять на себя). Это решение, как уверяет глава, обеспечит единство архитектурного и ландшафтного облика, а также увековечит память тех, кто первым прибыл на эту землю после войны.

Удовлетворившись ответом Дятловой, Беспрозванных снова заговорил о том, что парк должен стать основной развязкой велопешеходных маршрутов и местом встречи горожан. Но с предложением обратить внимание проектировщиков на ЗАГС он все-таки согласился.

Президент БФУ имени Иммануила Канта Андрей Клемешев, выступивший следующим, проект всецело поддержал и назвал «вредной» предыдущую концепцию, в рамках которой Центральную площадь предлагалось плотно застроить. Предложенное озеленение экс-ректор назвал «фактически новой культурой». Он также заострил внимание на подходах к реке, которые, по его мнению, в последнее время стали «оживать».

Когда слово взяла президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова, губернатор сразу попросил ее говорить покороче, однако эта просьба была проигнорирована.

Светлана Геннадьевна напомнила, что в Совете она еще с боосовских времен, то есть 20 лет. Затем она решила перечислить все основные концепции, которые обсуждались за все это время. Потом Сивкова сообщила, что только за последний год ей приносили не менее шести новых проектов. Но из всех «торчали уши апартаментов».

«Там даже если что-то очень такое торжественное, пафосное, даже, может быть, культовое, а всё равно апартаменты с видом на Кафедральный собор. Поэтому, когда я в первый раз увидела этот проект на совещании, которое проходило в Москве, я порадовалась», — отметила Сивкова.

Далее все блоки выступления президента ММО (их было довольно много) так или иначе были связаны с морем. Говоря о необходимости создания на площадке наццентра зала торжеств, Сивкова предложила награждать там юных моряков. Стеклянный навес основного здания она сравнила с волной «Планеты Океан». Потом она разглядела в эскизах «дюны» и «кротовые норы».

«Это не дырочки, — решила пояснить Сивкова. — Кротовые норы — это соединение удалённых объектов Вселенной».

Обратившись к архитектору Панифедову, Сивкова поинтересовалась, подозревал ли он, что опоры пешеходного моста через Московский проспект вызовут такие ассоциации. Архитектор, судя по всему, не подозревал.

«Эти кротовые норы нас соединяют со Вселенной. Так принято у физиков. Так что мне это нравится», — добавила Сивкова, а члены Совета лишь пожали плечами.

Далее президент ММО снова вернулась к морской тематике: «Я уже устала говорить, что этот город находится у моря. И всё, что у нас есть: и косы, и янтарь, и корабли, и всё остальное... Оно есть только потому, что есть море».

Ближе к концу выступления Сивкова попросила архитектора отразить в своем проекте все, о чем она рассказывала: маяки, паруса и корабли.

«Это наша Россия, центр России здесь, на самом западе России, у берегов Балтийского моря, где стоят наши маяки. Спасибо, мне понравился проект», — закончила она.

Губернатор, заслушавшись, решил поинтересоваться у Панифедова, действительно ли крыша наццентра символизировала волны и море. Архитектор в свою очередь решил выкрутиться, ответив, что в этот образ каждый может вкладывать свои смыслы.

Светлана Сивкова снова попросила слово и напомнила про памятник отцу Суворова, который в Калининграде все никак не поставят. Она предположила, что скульптуру можно поставить и в новом парке. Продолжая мысль Елены Дятловой о памятнике первым переселенцам, Сивкова попросила обратить внимание на проект местного скульптора Игоря Исаева.

Спикер Заксобрания Андрей Кропоткин, выступивший следующим, сначала постарался собрать воедино все озвученные предложения, а потом просто озвучил проблему — городу нужна площадь.

«У нас вообще в городе нету площади, — заметил Кропоткин. — Площадь Победы, она не является сегодня той площадью, которую мы понимаем как площадь. Сегодня даже ярмарки проходят в Музее Мирового океана на набережной или на острове Канта. Для людей тоже очень важно иметь доступ к концертам и ярмаркам. Вообще это место Центральной площадью называется. Если архитекторы смогут предусмотреть эту площадь в рамках ландшафтного факта, это было бы, мне кажется, очень разумно».

Кропоткин также посетовал, что калининградцы практически никогда не видели, чтобы на этом месте теплилась жизнь.

«На сегодняшний момент центральная часть города не работает на людей. Если этот проект появится, это будет успех для нашего города, и концептуально, я считаю, все выверено правильно», — добавил он.

Главе региона это предложение также понравилось, и он даже предложил включить Центральную площадь в программу «80-85». Также ему пришло в голову предусмотреть на площади подземную парковку на несколько сотен автомобилей.

Чувствуя, что с концепцией все в основном соглашаются, Беспрозванных решил переходить к следующему этапу, «чтобы мы этот проект быстрее реализовали».

Однако, когда слово взял архитектор Вячеслав Генне, оказалось, что согласие пока что неполное. Он назвал проект интересным, но выразил сомнение, что решение необходимо принимать так быстро.

Генне заметил, что за день до Совета по культуре в Калининграде прошло собрание Калининградского отделения Союза архитекторов России. На нем успели обсудить и концепцию Панифедова.

«Сразу хочу сказать, что однозначно его нужно представлять архитекторам, потому что я увидел такую прямо заинтересованность и неравнодушность», — сообщил он.

Когда Генне сообщил, что Союз архитекторов делегировал ему полномочия передать некоторые рекомендации, вмешался Шерин.

«Мы вынесли этот вопрос на Совет по культуре с точки зрения не формы, а содержания, — возразил он. — Мы говорим, что это не апартаменты, не деловой центр, не гостиницы, а рекреационное и культурно-просветительское пространство. А то, что касается формы... я бы предложил собраться в рамках архитектурно-градостроительного совета. Это специализированная площадка, где мы будем обсуждать уже архитектурный образ, транспортное сообщение, функциональное назначение и прочие вещи. Если ваше информационное сообщение про это, то мы соберёмся с вами на отдельной площадке и очень внимательно обо всём этом поговорим».

«Но ведь это довольно конкретная и подробная архитектура. Разве не так?» — удивился Генне.

На помощь Шерину пришел и губернатор, который также попросил обсуждать архитектуру в другом месте. Однако Генне выразил недоумение из-за того, что ему не дают передать послание от КОСАР. Смысл сообщения был не только в необходимости проведения архитектурного конкурса, но и в возможности рассмотреть для наццентра «Россия» другую площадку: один из фортов, аэродром Девау, двор у Фридрихсбургских ворот или остров «Октябрьский».

«Нужно очень ответственно подойти. Насколько я знаю, в Правилах застройки и землепользования города Калининграда прописана необходимость проведения конкурса. И решение по центральной части города принимается после проведения архитектурного конкурса. Соответственно, сначала нужно проанализировать транспорт, потом сделать некую архитектурную концепцию, узаконить её в проекте планировки территории, внести, если есть необходимость, изменения в градостроительный план, в ПЗЗ и так далее. То есть этой площадке предстоит этот путь пройти при любом сценарии», — выдал очевидное Генне. Однако слова эти явно не понравились руководству области, так как сроки реализации проекта после слов архитектора кратно увеличивались, а вероятность получения федерального финансирования сокращалась.

«У нас парк — это центральная часть вообще, — выступил с возражением Беспрозванных. — Смысл этого всего — парк. И в этом парке появляется очень важный смысл ещё, который становится центром нашего города, центром нашего региона. Филиал национального центра „Россия“».

После губернатора было еще несколько выступлений, призывающих поставить точку в вопросе Центральной площади. Однако концовка встречи все равно оказалась смазанной. Было понятно, что единогласного принятия концепции не получилось.

Последним слово снова взял Алексей Беспрозванных, который призвал членов Совета поддержать концепцию, чтобы «хотя бы начать проектирование».

«Все вы понимаете, какая сегодня ситуация, — сообщил Беспрозванных. — Если есть у нас где-то деньги, которые можно было бы использовать, чтобы хотя бы начать проектирование, то, будьте добры, скажите, где они находятся. Если есть возможность привлечь такой объем финансирования (по нашим оценкам, это порядка 20 миллиардов рублей), то я вас прошу сказать, каким образом мы это сделаем».

Далее Беспрозванных отметил, что осилить подобный проект можно будет лишь при помощи федерального бюджета. Он признался, что уже пытался найти крупных инвесторов, но у него не получилось.

«Если у нас есть серьезные инвесторы, которые готовы просто построить за 20 млрд рублей парк с национальным центром „Россия“, я, безусловно, об этом и президенту скажу. Но я пока таких не нашел. Я со многими обсуждал. Все готовы построить жилье и отдать нам кусочек земли, чтобы мы построили парк. Еще раз: это пространство для наших жителей, для калининградцев. Это центральное пространство нашего региона, поэтому давайте все вместе его сделаем предметом нашей гордости», — заключил глава региона, дав понять, что дискутировать о концепции больше не стоит.

Отметим, что ранее в правительстве Калининградской области со ссылкой на региональный минкульт «Новому Калининграду» сообщили, что решение о создании Национального центра «Россия» на месте Дома Советов является окончательным.

В начале апреля «Новый Калининград» сообщал, что это решение стало неожиданностью для экспертного сообщества Калининграда.

Текст: Иван Марков, фото: «Другая Архитектура»