Калининградские архитекторы раскритиковали проект освоения Центральной площади

Калининградские архитекторы раскритиковали проект освоения Центральной площади
Фото: «Другая Архитектура»
Все новости по теме: Сердце города

Общее собрание Калининградского регионального отделения Союза архитекторов России выразило обеспокоенность процессом градостроительного развития Центральной площади Калининграда, которую ранее занимал Дом Советов.

«Новый Калининград» ознакомился с повесткой собрания, в ходе которого значительное внимание было уделено вопросу освоения бывшей Королевской горы. В частности, архитекторы, принимавшие участие в мероприятии, выразили категорическое несогласие «с непрозрачностью процесса и отсутствием открытого обсуждения».

Общим собранием были выдвинуты тезисы, которые «Новый Калининград» передает, не меняя формулировок и стилистики:

1. Системный градостроительный подход: Недопустима реализация локальных проектов без утвержденной градостроительной концепции всей центральной территории .

2. Приоритет транспортной инфраструктуры: Решение транспортных вопросов, включая создание тоннелей и связей с историческим центром, должно предшествовать размещению новых объектов .

3. Философское и символическое осмысление: Территория Королевской горы требует глубокого осмысления ее исторического и символического значения, а не поспешных решений .

4. Альтернативные локации: Союз предлагает рассмотреть альтернативные места для размещения крупных культурных объектов, такие как остров Октябрьский, форты или район Девау, которые более приспособлены для таких проектов и позволят избежать создания «мертвого места» в историческом центре.

По итогам собрания была сформулирована коллективная позиция Союза, а руководству региона было предложено вынести архитектурно-градостроительные аспекты проекта на ближайший Градостроительный совет.

О том, что общее собрание КОСАР раскритиковало проект, ранее сообщил архитектор Вячеслав Генне на Совете по культуре при губернаторе, где рассматривалась концепция парка «Россия» с национальным центром «Россия», представленная архитектором Владимиром Панифедовым из студии «Другая архитектура».

Отметим, что в собрании и в Совете по культуре принимал участие главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин. Он сообщил «Новому Калининграду», что не смог досидеть до конца, но отметил, что единогласного мнения о концепции Панифедова не было.

«То, что Вячеслав Викторович сказал, что собралось 90 человек, и все сказали, что все плохо, — это не так объективно, — заявил Костромин. — Это субъективное мнение пятерых или троих даже, может быть, мастерских, которые топят за то, что „мы знаем, как должно быть, мы лучшие, а все остальное неубедительно“. Это такие весы, с которыми нам придется, наверное, считаться».


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter