«Пусть благодарность станет сильнее чувства утраты»: памяти Леонарда Калинникова

В среду, 6 августа, на 90-м году ушел из жизни профессор, доктор философских наук Леонард Александрович Калинников — выдающийся ученый, посвятивший свою жизнь изучению философии Канта. «Новый Калининград» собрал воспоминания тех, кто близко знал Леонарда Александровича, кому он помог выбрать свой путь в жизни и науке, для кого он стал образцом настоящего ученого и просто хорошего человека.

На сайте БФУ имени Канта отмечается, что начиная с 1974 года года Леонард Александрович принимал самое активное участие в подготовке и проведении ежегодных Кантовских чтений. В 1990 году он был избран президентом Кантовского общества России. В 1997 году вышло издание сочинений И. Канта в 3-х томах, подготовленное при участии профессора Калинникова.

«Профессор Калинников был одним из идейных вдохновителей и организаторов созданного в 2008 году на базе БФУ им. И. Канта Института Канта. Институт специализировался в области исследования философского наследия И. Канта, культуры его времени и других областей философии», — подчеркнули в университете.

Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор философских наук, аспирант Л.А. Калинникова Вадим Чалый

— Когда Кант взялся описывать свой город, то среди первых его сущностных учреждений назвал университет «для культуры наук». Те, кто учился и работал в калининградском университете в последние полвека, имея дело с философией, могли добавить: а в университете — профессор Калинников, открывающий путь к культуре и наукам. Сегодня, скорбя об уходе Леонарда Александровича, давайте подумаем о том, с каким блеском и с какой радостью он исполнял это дело всех дел в университете и в городе. И пусть благодарность станет сильнее чувства утраты и останется с нами на всю жизнь.

Лекция о Канте



Завкафедрой истории зарубежной философии Российского государственного гуманитарного университета, доктор философских наук, профессор Алексей Круглов:

— То, что не стало Леонарда Александровича Калинникова — это, конечно, очень большая утрата. Он относился к старейшему поколению кантоведов, которое очень много сделало для популяризации и распространения кантовской философии в Советском Союзе, а впоследствии и в Российской Федерации. И долгое время Леонард Александрович вместе со своими коллегами, в частности, с Владимиром Никифоровичем Брюшинкиным, которого, к сожалению, уже не первый год нет с нами, олицетворял интерес к кантовской философии в Калининграде.

Сегодня имя Канта в Калининграде, можно сказать, туристический бренд. И город, и местный университет тесно связаны с именем философа. Но когда Леонард Александрович только начинал свои научные штудии, это было совсем не так. И нужно сказать, что во многом благодаря ему имя Канта так громко зазвучало в Калининграде. Причем, делал всё это Леонард Александрович, как большой энтузиаст. В том числе в те годы, когда это особо не приветствовалось и когда не было практически никакой поддержки.

Многие традиции, в том числе традиции отмечать дни рождения Канта, — заслуга этого светлого и доброго человека.

К сожалению, в последнее время, когда Леонард Александрович был уже в преклонном возрасте, интерес к Канту стал превращаться в некий официоз. Мне кажется, ему это очень не нравилось. Я его видел на Кантовском юбилее 22 апреля 2024 года. И хочу сказать, что при возложении цветов к могиле Канта Леонард Александрович скромно стоял последним в очереди, хотя, конечно, заслуживал того, чтобы быть в первых рядах.

На следующий день я слушал его лекцию. И пусть я не всегда разделял с ним его взгляды на философию Канта, это всё неважно, это всё второстепенно. Леонард Александрович очень много сделал для того, чтобы люди задавались серьезными вопросами о том, кто они такие, что они должны делать, для чего они живут.

Леонард Александрович Калинников, фото начала 1980-х

Поэт, председатель Калининградской областной писательской организации, бывший студент Калининградского государственного университета Борис Бартфельд:

— Леонард Александрович оставил неизгладимый след в жизни и культуре нашего города, который далеко-далеко выходит за пределы чисто философской науки.

Для литераторов он является источником очень интересных взглядов и на поэзию русскую, и на романтизм гофмановский. У него есть блестящие литературоведческие книги. Одна из них называется «Э.Т. А. Гофман и И. Кант. Преодоление романтизма». Есть книги, посвященные тому, как Кант представлен в русской поэзии, есть блестящая книга о философских основах поэзии Фета.

Леонард Александрович и как философ, и как человек с очень широким культурным кругозором видел то, что не видим мы. Например, благодаря его комментариям к «Золотому Горшку» или «Угловому окну кузена» я по-другому взглянул на эти новеллы. И был потрясен.

Леонард Александрович — совершенно знаковое имя в жизни нашего города. То, что он сделал для университета, — отдельный разговор. Это огромная работа. И то, что калининградский университет рассматривается как университет, где философия является одной из цариц наук, это его заслуга.

Калининград — старейший университетский центр на территории бывшего СССР — никогда не был городом искусств в широком смысле, но он всегда был городом философов, а также физиков и математиков. Леонард Александрович продолжил эту традицию и заставил наш город стать городом философов.

Он, конечно, представляется человеком масштаба античных философов.

В год 250-летия Канта Калинников, когда был еще молод, поставил перед собой задачу прочитать к 300-летию философа сто мемориальных лекций. Сотую лекцию он прочитал 22 апреля 2024 года. Сто первую — 12 февраля 2025 года. И 102-ая, последняя, была прочитана 22 апреля этого года. Такие лекции читались дважды в год — в день смерти и в день рождения Канта, начиная с 1974 г. Надеюсь, что общими усилиями калининградские философы смогут продолжить это дело.

Когда я учился в университете, Калинников на моем курсе лекций не читал. Но после того, как я вернулся из армии, я ему сдавал кандидатский минимум по философии. С того момента, а это был 1981 год, я стал сначала его тихим почитателем, а потом, в последние лет двадцать, младшим другом, который всегда смотрел на Леонарда Александровича с восхищением.

Кандидат философских наук Валентин Балановский, ведущий научный сотрудник БФУ им. И. Канта:

— Уход Леонарда Александровича — это большая утрата для мировой философии — он стоял у истоков современного калининградского и российского кантоведения. Но ещё большая утрата для Калининграда и университета, который носит имя Канта во многом благодаря Леонарду Александровичу. Он давно стал частью истории нашего города, да и моей личной истории тоже — мои родители были знакомы с Леонардом Александровичем, а я писал у него диссертацию. Я благодарен ему за то, что познакомил с философией Канта, поверил в меня, взял в аспирантуру. Удивительный человек, пример оптимизма и верности своему слову. Пятьдесят лет назад он пообещал, что встретит 300-летие Канта, и сдержал обещание. В этом весь Леонард Александрович.

Кандидат философских наук, ученик Л. А. Калинникова Алексей Троцак:

— Я знаком с Леонардом Александровичем Калинниковым с 1999 года, когда впервые, будучи еще школьником, посетил его лекцию о Канте. Позже он стал моим учителем и научным руководителем дипломной работы в университете и впоследствии — кандидатской диссертации. Именно он дал мне совет сфокусироваться на сравнении систем Канта и Шопенгауэра, после чего я стал углубленно заниматься этой проблематикой.

Образ жизни профессора Калинникова для меня являлся и является примером. Он всегда был интересующимся человеком, увлекался закаливанием, много ходил пешком, с ним можно было открыто говорить на разные темы, причем его ответы характеризовали его исключительно как высоконравственного человека. Его научная деятельность поражает своей продуктивностью: будучи увлеченным исследованием философии Канта, профессор Калинников системно изучил ее в различных аспектах, в преломлении разных научных дисциплин и даже искусства.

Буквально на прошлой неделе я беседовал с Леонардом Александровичем лично по его приглашению. Он поделился своими планами насчет написания монографии об архитектонике системы Канта. Несмотря на свой возраст и, как оказалось, болезнь, его ум поражал точностью, логичностью изложения, даже иронией. Прощаясь, он сказал мне: «Передай всем тем, кто у меня учился, следующее: оставайтесь верными мыслям учителя».

Председатель Калининградского регионального общественного фонда культуры Нина Перетяка:

— В год 300-летия Канта в Музее изобразительных искусств выставлялся прижизненный портрет Иммануила Канта работы Иоганна Готлиба Беккера. И там, возле этого портрета, молодые художники писали портрет Леонарда Александровича Калинникова, когда он произносил речь. И это было очень символично. Своего рода исторический момент....

Писатель Олег Глушкин говорил, что Леонард подарил нам Канта. И это очень точно! Калинников не просто изучал Канта, он строил свою жизнь по Канту, и вклад его в кантовскоую тему просто неоценим. Это последний из могикан нашего Совета фонда культуры. Он последний из тех, кто стоял у истоков Фонда. Светлая ему память!

Принцип моральности — быть человеком! Спросят: а как это им быть? По-моему, просто: осознавать, что окружающие тебя люди, а в принципе — люди вообще, — твоя высшая ценность: соответственно и вести себя с людьми. Л.А. Калинников. «Мысли»

Текст: Кирилл Синьковский, фото: БФУ им. И. Канта