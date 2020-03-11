«Народ привыкший» и «раздули черт те что»: в облдуме обсудили кризис и коронавирус

Экономический кризис нам не грозит, все будет хорошо, волноваться не нужно. Коронавирус — вообще ерунда, на которую не стоит обращать внимания. Примерно такие настроения сейчас царят в областной Думе. В среду темы поднимались на заседаниях двух комитетов — по социальной политике и по бюджету, и в обоих случаях региональный «парламент» продемонстрировал удивительное благодушие, очевидно, распространяемое и на другие ветви власти. «Новый Калининград» с незначительными купюрами приводит один из случившихся диалогов.

Депутат Александр Мусевич (обращаясь к председателю областной контрольно-счетной палаты Леониду Сергееву): вопрос, связанный с вашим колоссальным опытом и финансовым предчувствием: как вы оцениваете нынешнюю турбулентность и как она повлияет на бюджет?

Глава «бюджетного» комитета Валерий Фролов: это к [телеведущему] Владимиру Соловьеву!

Леонид Сергеев: переживали, переживем и переживать будем! В принципе да, есть проблемы. Народ, может быть, побежал чуть-чуть доллары покупать. Но уже...

Мусевич (перебивает): так ведь не так побежал. Я смотрел по статистике, продаж практически нет.

Сергеев (тоже перебивает): так я что и говорю! Народ привыкший! Конечно, немножко цены поползут...

Мусевич: я больше спрашиваю, в плане того, как на бюджет, вот с точки зрения...

Депутат Павел Федоров: [министр финансов России Антон] Силуанов вчера ответил, что на 10 лет, есть фонд [национального благосостояния], хватает.

Сергеев: вот в этом плане Силуанов, я вам скажу, я знаю его лично — очень грамотный финансист, всю жизнь в Минфине. И этот фонд национального благосостояния, и те ресурсы, которые есть, все социальные обязательства выполнят. Бюджет Калининградской области — все выполнит, выполняет, и выполнять будет.

Мусевич: то есть, в принципе, вот это вот спокойствие...

Сергеев: будет турбулентность! Есть. Есть.

Федоров: тут вопросы налоговой доходности будут возникать. И обязательства федеральный бюджет за счет фонда в 570 трлн закроет. Вопрос налогов: начнет бизнес сжиматься, начнут налоги падать, вот эта составляющая будет уменьшаться.

Сергеев: вот с этим будут проблемы определенные...

Мусевич: то есть вы говорите о том, что «товарищи, будьте спокойны и спокойно работайте»?

Сергеев: да.

Федоров: да, и нечего бежать покупать валюту.

Фролов: тем более, что ситуация этого года значительно лучше ситуации и восьмого года, и четырнадцатого года.

Сергеев: совершенной верно!

Мусевич (со смехом): у нас тогда [корона]вируса не было!

Фролов: ну, вирус, знаете...

В зале раздается смех.

Мусевич (со смехом): сейчас область закроют, и будем кукарекать дома сидеть!

Фролов: зато грипп был, заболевают которым значительно больше человек, и смертность значительно выше — просто на него никто не обращает внимания, а с вирусом раздули черт те что на весь мир. Нет вопросов к Леониду Ивановичу? Спасибо, присаживайтесь.

Впрочем, благодушный настрой в думе не совсем уж всеобщий. Ранее на заседании комитета по социальной политике с противоположным мнением выступил депутат и глава региональной ЛДПР Евгений Мишин (на заседании «бюджетного» комитета он молчал). Лидер фракции предложил заранее увеличить областные соцвыплаты из-за неблагоприятного прогноза, связанного с курсом рубля.

«Я предлагаю на будущий год, говоря о бюджете, о справедливости не забывать. Если мы понимаем, что мы вступаем в серьезный кризис, а мы это уже понимаем — обесценивание рубля в прогнозе мы видим порядка 25%. И я предлагаю выйти с инициативой уже сейчас к губернатору для того, чтобы эту меру поддержки увеличить ровно на 500 рублей на будущее (в данном случае речь о семьях с детьми-инвалидами — прим. „Нового Калининграда“). Для того, чтобы люди чувствовали, что если дорожает продовольствие — их поставили в эти условия какими-то различными моментами, я не буду говорить, заигрываниями и так далее — чтобы они чувствовали, что мы ответственно подходим к этому вопросу», — сказал он. Областной министр социальной политики Анжелика Майстер пообещала этот вопрос обсудить в правительстве. «В прогнозе однозначно: это обесценивание произойдет и людям станет просто тяжело», — констатировал Мишин. Возражений коллег по облдуме не последовало.

Текст — Оксана Ошевская, фото — Виталий Невар / Новый Калининград