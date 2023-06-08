Ozon снова увеличил сроки доставки в Калининградскую область, часть товаров недоступна

Для жителей Калининградской области снова увеличились сроки доставки товаров, заказанных в интернет-магазине Ozon. Если мае они поступали из «большой» Россиив среднем в течение двух-трех недель, то сейчас их, как и в марте-апреле, обещают привезти через месяц.

Часть товаров заказать теперь невозможно. При попытке оформить покупку в приложении сообщается, что доставка недоступна и предлагается выбрать другой пункт выдачи. По некоторым уже сделанным заказам поступают уведомления о том, что они задерживаются из-за «длительного таможенного оформления».







В компании заявили, что сложившаяся ситуация связана с проблемами, возникшими при перевозке грузов по морю. «Сейчас мы сталкиваемся со сложностями при доставке „по земле“ и используем морской путь — на сегодняшний день это самый эффективный способ доставки товаров в регион. В последнее время нагрузка на канал существенно выросла, что, к сожалению, привело к временному увеличению сроков доставки. Мы прикладываем все возможные усилия и общаемся с партнерами в порту, чтобы вернуть сроки доставки к обычным семи дням», — говорится в ответе пресс-службы Ozon на запрос «Нового Калининграда».

В компании добавили, что тестируют «альтернативные логистические пути». На вопрос о том, рассматривает ли Ozon вариант полного прекращения поставок товаров в Калининградскую область, в пресс-службе заверили, что таких намерений нет. «Калининградская область — один из важнейших регионов для нашей компании, где у Ozon уже есть фулфилмент-центр и сотни пунктов выдачи заказов. Мы планируем продолжать свое развитие в регионе и стремимся сохранять скорость доставки и сервис на высоком уровне», — сообщили в Ozon.

В пресс-службе уточнили, что товары местных продавцов, которые хранятся или отгружаются на складе в Калининграде, покупатели могут получить в короткий срок. «Зачастую уже на следующий день», — отметили в компании.

Сроки доставки товаров, заказанных в интернет-магазине Ozon, увеличились для жителей Калининградской области с марта 2023 года. В службе поддержки клиентам объясняли задержку «длительным таможенным оформлением» и сообщали, что все отправления стали тщательно досматривать на границе. Тогда же компания начала переориентировать поставки с сухопутья на море.

Калининградские автоперевозчики регулярно сообщают о нехватке морских судов на калининградских морских линиях для накатной техники. Из-за проблем, возникших у отрасли после введения санкций в отношении России в связи с началом специальной военной операции на Украине и ограничения транзита через Литву, предприниматели начали переходить в другие регионы РФ. Так, в начале июня владелец автотранспортной компании «РусТрансСервис», бывший депутат облдумы Леонид Степанюк заявил , что решил перевести бизнес по грузоперевозкам из Калининградской области в «большую» Россию. «Движения морского нет для автотранспорта, поэтому я другого выхода не вижу», — пояснял он «Новому Калининграду». Предложение перевозчиков ввести для них квотирование мест на паромы в Минтрансе РФ сочли «нецелесообразным»