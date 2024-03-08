Минтранс РФ прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты в Калининград

Министерство транспорта России работает над пересмотром системы льготных тарифов на калининградском направлении и в целом уделяет «пристальное внимание повышению доступности роста мобильного населения». Об этом говорится в ответе пресс-службы Минтранса РФ на запрос «Нового Калининграда» по поводу несоблюдения авиакомпаниями поручения министерства о заморозке цен на билеты на калининградском направлении.

«Новый Калининград» поинтересовался у Минтранса, контролирует ли он данное в начале марта поручение, когда начнется и как будет выглядеть система покупки льготных билетов для жителей Калининградской области, могут ли федеральные власти принять решение об улучшении транспортной доступности самого западного российского региона в апреле.

На это в пресс-службе Минтранса ответили следующее: «Министерство транспорта уделяет пристальное внимание вопросам повышения доступности услуг воздушного транспорта и роста мобильности населения. Особенно это касается Дальнего Востока, а также Калининградской области. Совместно с Росавиацией Минтранс разработал и направил на утверждение в Правительство проект изменений в программу субсидирования рейсов, утвержденную Постановлением Правительства № 215 (перевозки наименее социально защищенных граждан)».

В министерстве также сообщили, что «работа по пересмотру системы льготных тарифов проводится с целью увеличения квоты билетов, выделяемых на перевозку жителей Калининградской области». Так, в частности «в программу субсидирования по постановлению Правительства РФ № 215 будут включены жители, имеющие прописку в Калининградской области, а также обучающиеся в регионе, продолжает своё действие программа субсидирования межрегиональных рейсов (постановление 1242), по которой доступны льготные перелеты из Калининграда по 13 направлениям.

«На калининградском направлении авиакомпания Аэрофлот реализует программу „плоских“ тарифов с ценой билета 6400 руб. в один конец и 10650 руб. туда-обратно (рейс Москва-Калининград). Билеты доступны для покупки на сайте авиакомпании», — сообщили в Минтрансе.

Ранее «Новый Калининград» рассказал о резком росте цен на билеты из Калининграда в Москву в начале мая. Несмотря на поручение Минтранса заморозить тарифы до того, как с мая заработает новая системы региональных льгот, стоимость авиаперевозок выросла в разы. В начале марта была остановлена продажа субсидированных билетов для льготных категорий на калининградском направлении.