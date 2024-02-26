Заморожено: как калининградские льготники остались без субсидированных билетов

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В воскресенье, 10 марта, стало известно, что в авиакассах и на сайтах авиакомпаний «закончились» субсидированные авиабилеты на калининградском направлении. В справочной «Аэрофлота» сообщили, что «выбраны квоты», в правительстве области утверждают, что ситуация пока просто «заморожена» из-за перестройки программы субсидированных авиаперевозок.



О том, что что-то неладно с авиаперевозками, стало очевидно из комментария читательницы на странице губернатора Калининградской области Антона Алиханова «ВКонтакте». «Замечательно, конечно, красиво, — прокомментировала она вечером 9 марта губернаторской пост о новой архитектурной подсветке центра Калининграда. — Сегодня пошла покупать авиабилеты, а все льготы для пенсионеров, жителей Калининграда отменены... Пришлось отдать 2 пенсии вместо одной».





Ответа на это сообщение со стороны официальных органов пока не последовало. Однако «Новый Калининград» выяснил, что эта информация соответствует действительности — сначала в городских авиакассах, а затем и в справочной «Аэрофлота» подтвердили, что с 7 марта приостановлена продажа субсидированных билетов для льготных категорий на калининградском направлении.





Совещание под руководством Путина в Калининграде в августе 2017 года

Несколько слов об истории проблемы. До 2017 года авиабилеты в Калининград продавались по субсидированным тарифам всем без исключения россиянам. Благодаря финансовым вливаниям, которые авиакомпании получали из федерального бюджета, авиабилеты обходились в 3500 рублей в одну сторону до Санкт-Петербурга и в 3800 рублей в одну сторону до Москвы. Однако в 2017 году спрос оказался весьма высок, а денег на эти цели дали меньше, чем годом ранее, поэтому льготные билеты закончились в начале августа, за два с половиной месяца до официального завершения программы.

В конце августа 2017 года президент России Владимир Путин провел совещание в Калининграде и принял решение отменить субсидируемые авиабилеты для всех россиян, но при этом дать льготу авиакомпаниям по НДС. Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов тогда сообщил, что «Аэрофлот» будет готов возить пассажиров по так называемому «плоскому тарифу» за 9000 рублей в оба конца.

После совещания всё же было принято решение сохранить субсидируемые перевозки для льготных категорий граждан (пенсионеров, молодежи до 23 лет, инвалидов и многодетных), но не только калининградцев, а представителей любых российских регионов.



Стоит отметить, что «Аэрофлот» действительно довольно долгое время держал «плоский тариф» на перевозки. При этом в низкий сезон прилететь в Калининград и улететь отсюда в столицы можно было даже за 750-1500 рублей на рейсах авиакомпаний-лоукостеров Smartavia и «Победа». Однако в высокий сезон школьных каникул и летних отпусков цены на авиабилеты взлетали, что вызывало серьезное недовольство со стороны калининградцев, доходы которых, как отмечает статистика, куда ниже доходов столичных туристов, облюбовавших регион после ЧМ-2018, пандемии и закрытия границ.

Что же касается субсидированных авиабилетов, то весной 2023 года они закончились уже в апреле, рассказывал вице-премьер областного правительства Александр Рольбинов.

В январе 2024 года во время очередного визита президента Путина в Калининград губернатор Антон Алиханов вновь поднял проблему субсидируемых перевозок и предложил новое решение — распространить субсидированные билеты на всех жителей Калининградской области и на неместных студентов, которые учатся в регионе. Путин предложение одобрил и «поручил как можно быстрее скорректировать правила субсидирования авиаперевозок в Калининград и распространить их на всех жителей региона».

Спустя месяц после визита гаранта жители региона забеспокоились, что поручение до сих пор не исполнено, о чем написали на странице «ВКонтакте» губернатора. Спустя пару дней начальник пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков заверил СМИ, что всё идёт по плану, и даже назвал конкретную дату, когда программа субсидированных перевозок заработает для всех калининградцев — 1 мая 2024 года. Правда, пока не совсем понятно, как смогут воспользоваться льготами студенты с неместной пропиской — на основании студенческих билетов или справок из вуза, но этот вопрос, по всей видимости, будет решен к 1 мая.

В конце прошлой недели пришла новость о том, что Минтранс России поручил авиакомпаниям не повышать цены на авиабилеты в Калининград до пересмотра системы субсидирования. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в пресс-службе министерства. «Другим авиаперевозчикам (кроме „Аэрофлота“, который и так осуществляет перевозки в Калининград по „плоским“ тарифам — прим. ТАСС), осуществляющим субсидируемые перевозки в Калининград, на период пересмотра системы поручено не допускать рост тарифов на этих направлениях», — говорилось в сообщении. А уже 10 марта стало известно, что продажи субсидируемых билетов приостановлены с 7 марта.





«Да, это так — сейчас продажа субсидированных билетов заморожена. Связано это не с исчерпанием средств а с перестройкой программы субсидирования согласно поручению президента, которое было дано в ходе последнего визита главы государства в Калининградскую область», — прокомментировал в воскресенье информацию о приостановке продажи билетов начальник пресс-службы правительства Дмитрий Лысков и сослался на публикацию «Российской газеты».

«Минтранс с Росавиацией работают над пересмотром системы льготных тарифов с целью увеличения квоты билетов, выделяемых на перевозку жителей Калининградской области», — говорится в этой публикации. В пресс-службе Минтранса РФ изданию пояснили, что «Аэрофлот», на долю которого приходится 48,3% рынка субсидируемых перевозок на калининградском направлении, продолжает продажу билетов по «плоским» тарифам на линии Москва — Калининград. Размер тарифа составляет 6400 рублей в одном направлении и 10650 рублей в направлении туда-обратно, включая перевозку багажа. «„Плоские“ тарифы могут быть приобретены всеми гражданами РФ вне зависимости от регистрации по месту жительства и социального статуса», — говорится в сообщении ведомства.

Можно предположить, что поручение Минтранса о заморозке тарифов было связано именно с приостановкой продаж льготных билетов, просто об этом вслух почему-то никто говорить не стал (возможно, чтобы не портить людям 8 марта). Таким образом, до 1 мая калининградским пенсионерам, студентами и другим льготникам придется летать на общих основаниях, переплачивая разницу между субсидируемыми и «замороженными» тарифами.



Начальник пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков, впрочем, считает, что так ставить вопрос не стоит. «Субсидированные авиабилеты не так просто купить было именно из за несовершенного механизма. Сейчас после изменений они станут гораздо доступнее для калининградцев. Цена в 5000 рублей за билет связана не с отсутствием субсидий а с высокой загрузкой направления. Кстати например на среду можно взять билеты по 4000 до Москвы и около 3000 до Санкт-Петербурга. Друзья у меня прилетали на эти выходные в Калининград из Москвы за 8000 туда-обратно рейсом „России“», — сообщил Дмитрий Лысков журналистам.

Отметим, что система «региональности» льгот на авиаперевозки уже несколько лет существует на Дальнем Востоке. Житель Приморского края, к примеру, может купить билет из Владивостока до Москвы за 10000 рублей, в то время как остальным россиянам такой билет обойдется в два раза дороже. «Билеты мы обычно покупаем за полгода — их „выбрасывают“ в январе, и нужно успеть купить на свою дату в июле, потому что разбирают их мгновенно, — рассказала „Новому Калининграду“ жительница Владивостока Наталья. — Билеты можно купить через сайт „Аэрофлота“, загрузив фотографии паспорта, но их проверяют несколько дней. Поэтому я лично предпочитаю ездить в авиакассы, хотя там большие очереди».

По всей видимости, нечто подобное ждет и жителей Калининградской области, которые решат воспользоваться субсидированными авиабилетами после того, как заработает региональная система льгот. Если, конечно, Минтранс РФ не отладит систему продажи этих билетов по какому-то иному принципу. Пока же вышло по привычной уже традиции «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Сегодня купить билеты, к примеру, на последнюю неделю марта, когда в разгаре будут весенние школьные каникулы, из Калининграда в Москву можно за 4000-6000 рублей в одну сторону.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар / «Новый Калининград», скрины с сайтов авиакомпаний Smartavia, «Победа» и «Аэрофлот»

