Пасхальная радость и овощная грусть: как изменились цены на продукты за месяц

За прошедший месяц в калининградских супермаркетах подорожали овощи, особенно серьезно — картофель, капуста и морковка (стоимость последней в сетях почти доросла до 90 руб. за кило). Также отмечается рост цен на фрукты. А вот яйца, напротив, подешевели и стоимость их в крупных торговых сетях Калининграда сейчас одинаковая.



Яйца перед Пасхой традиционно дорожают, однако в этом году случилось даже снижение их стоимости. Сейчас десяток яиц категории С1 во всех сетях стоит 109,9-109,99 руб., по сравнению с прошлым месяцем они подешевели на 20-30 руб. В этом году цены перед Пасхой удерживаются искусственно, в середине апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен.

Отметим, что за год яйца в Калининградской области подорожали на 54%, они вошли в топ продуктов, по которым инфляция в регионе ударила сильнее всего. По данным мониторинга «Нового Калининграда», в мае 2023 года яйца в супермаркетах действительно стоили почти вдвое дешевле: по 65-70 руб. за десяток в зависимости от сети.

Продолжается также рост цен на куриное филе. В «Виктории» и «Пятерочке» на него завершилась акция, цена сразу выросла на 20-40 руб., до 420 руб. за кило. Но это все еще ниже ценовой отметки «Спара», где стоимость килограмма филе, как и в прошлом месяце, составляет 440 руб. за кило. В мае прошлого года филе на калининградских прилавках можно было купить и по 360 руб. за килограмм.

Стоимость сезонных овощей в мае традиционно растет. Сильнее всего за месяц подорожали картофель (на 8-15 руб. за килограмм), капуста (на 10-20 руб. в зависимости от сети) и морковка. В двух сетях подорожали апельсины, еще в двух — яблоки. А вот бананы слегка отыграли резкое повышение, случившееся месяцем ранее.

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар Торговая сеть, цены в рублях «Спар»* «Виктория»** «Пятерочка»*** Хлеб «Дарницкий», 580 г

29,99 (цена не изм.) 29,50 (цена не изм.) 45,99 (цена не изм.) Молоко, 2,5%, 800 мл 47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 43,90 «Залесский фермер» (-4 руб.) 45,49 «Залесский фермер» (цена не изм.) Кефир, 2,5%, 800 мл

57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.) 47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Сметана, 20%, 315 г 78,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 79,90 «Залесский фермер» (цена не изм.) 76,49 «Залесский фермер» (+8,5 руб.) Творог, 5%, 200 г 94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) 69,90 «Залесский фермер» (по акции, −25 руб.) 90,99 «Залесский фермер» (цена не изм.) Филе куриное, 1 кг 439,99 (цена не изм.) 419,00 (+20 руб.) 419,99 (+40 руб.) Фарш «Домашний», 400 г

179,99 «Мираторг» 169,90 «Мираторг» (цена не изм.) 199,99 «Прусский МК» Говядина тушеная, высший сорт, 325 г 199,99 «Сохраним традиции» (-50 руб., по акции) 219,90 «Сохраним традиции» (-10 руб.)

239,99 «Главпродукт» (+4 руб.) Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг 49,99 «Зернофф» (+7 руб.) 49,90 «Зернофф» (+7 руб.) 79,99 «Предпортовая» (цена не изм.)

Яйца куриные, 1 кат., 10 шт. 109,99 (-18 руб.) 109,90 (-20 руб.) 109,90 (-30 руб.) Рис 99,99 (-10 руб.) 99,90 (+11,9 руб.) 123,99 (+24 руб.) Гречка 59,99 (+10 руб.)

55,90 (+5 руб.) 51,49 (-43,5 руб.) Макароны «Макфа», 450 г 79,99 (цена не изм.) 83,90 77,49 Масло сливочное, 72,5%, 180 г 162,99 АО «Молоко» (Крестьянское), по акции (цена не изм.) 159,90 АО «Молоко» (Крестьянское), (-3 руб.) 152,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+5 руб.) Масло подсолнечное, 1 л 129,99 «Олейна» (-10 руб.)

163,90 «Олейна» 129,99 «Олейна»



Сахар, 1 кг 79,99 (цена не изм.) 84,90 (+5 руб.) 79,99 (цена не изм.) Овощи и фрукты Картофель, 1 кг 34,99 (+15 руб.) 27,90 (+8 руб.) 33,49 (+13,5 руб.) Лук репчатый, 1 кг 59,99 (-10 руб.) 59,90 (цена не изм.) 65,99 (+11 руб.) Капуста белокочанная, 1 кг 69,99 (+10 руб.) 79,90 (+20 руб.) 68,99 (+11 руб.) Морковь, 1 кг 89,99 (+20 руб.) 91,90 (цена не изм.) 84,99 (+27 руб.) Огурцы, 1 кг 189,99 (-10 руб.) 179,90 (-20 руб.) 179,99 (-15 руб.) Помидоры, 1 кг 199,99 (цена не изм.) 199,90 (+10 руб.) 199,99 (цена не изм.) Лимоны, 1 кг 129,99 (цена не изм.) 173,90 (+44 руб.) нет Апельсины, 1 кг 109,99 (+10 руб.) 109,90 (+10 руб.) 109,99 (-20 руб.) Яблоки, 1 кг 99,99 «Голден» (-10 руб.) 99,90 «Голден», (+10 руб.) 107,99 «Голден» (+17 руб.) Бананы, 1 кг 149,99 (цена не изм.) 149,90 (-3 руб.) 135,99 (-5 руб.)

Общая стоимость корзины 3037,74 3063,00 2958,66 (без учета стоимости лимонов, которых в магазине не было)

Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 3 мая 2024 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Согласия, 1.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.