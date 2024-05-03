Пасхальная радость и овощная грусть: как изменились цены на продукты за месяц

За прошедший месяц в калининградских супермаркетах подорожали овощи, особенно серьезно — картофель, капуста и морковка (стоимость последней в сетях почти доросла до 90 руб. за кило). Также отмечается рост цен на фрукты. А вот яйца, напротив, подешевели и стоимость их в крупных торговых сетях Калининграда сейчас одинаковая.
Яйца перед Пасхой традиционно дорожают, однако в этом году случилось даже снижение их стоимости. Сейчас десяток яиц категории С1 во всех сетях стоит 109,9-109,99 руб., по сравнению с прошлым месяцем они подешевели на 20-30 руб. В этом году цены перед Пасхой удерживаются искусственно, в середине апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен.
Отметим, что за год яйца в Калининградской области подорожали на 54%, они вошли в топ продуктов, по которым инфляция в регионе ударила сильнее всего. По данным мониторинга «Нового Калининграда», в мае 2023 года яйца в супермаркетах действительно стоили почти вдвое дешевле: по 65-70 руб. за десяток в зависимости от сети.
Продолжается также рост цен на куриное филе. В «Виктории» и «Пятерочке» на него завершилась акция, цена сразу выросла на 20-40 руб., до 420 руб. за кило. Но это все еще ниже ценовой отметки «Спара», где стоимость килограмма филе, как и в прошлом месяце, составляет 440 руб. за кило. В мае прошлого года филе на калининградских прилавках можно было купить и по 360 руб. за килограмм.
Стоимость сезонных овощей в мае традиционно растет. Сильнее всего за месяц подорожали картофель (на 8-15 руб. за килограмм), капуста (на 10-20 руб. в зависимости от сети) и морковка. В двух сетях подорожали апельсины, еще в двух — яблоки. А вот бананы слегка отыграли резкое повышение, случившееся месяцем ранее.
В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.
|
Товар
|
Торговая сеть, цены в рублях
|
«Спар»*
|
«Виктория»**
|
«Пятерочка»***
|
Хлеб «Дарницкий», 580 г
|
29,99 (цена не изм.)
|
29,50 (цена не изм.)
|
45,99 (цена не изм.)
|
Молоко, 2,5%,
800 мл
|
47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
43,90 «Залесский фермер» (-4 руб.)
|
45,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Кефир, 2,5%,
800 мл
|
57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Сметана, 20%, 315 г
|
78,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
79,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
76,49 «Залесский фермер» (+8,5 руб.)
|
Творог, 5%, 200 г
|
94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
69,90 «Залесский фермер» (по акции, −25 руб.)
|
90,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)
|
Филе куриное, 1 кг
|
439,99 (цена не изм.)
|
419,00 (+20 руб.)
|
419,99 (+40 руб.)
|
Фарш «Домашний», 400 г
|
179,99 «Мираторг»
|
169,90 «Мираторг» (цена не изм.)
|
199,99 «Прусский МК»
|
Говядина тушеная, высший сорт, 325 г
|
199,99 «Сохраним традиции» (-50 руб., по акции)
|
219,90 «Сохраним традиции» (-10 руб.)
|
239,99 «Главпродукт» (+4 руб.)
|
Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг
|
49,99 «Зернофф» (+7 руб.)
|
49,90 «Зернофф» (+7 руб.)
|
79,99 «Предпортовая» (цена не изм.)
|
Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.
|
109,99 (-18 руб.)
|
109,90 (-20 руб.)
|
109,90 (-30 руб.)
|
Рис
|
99,99 (-10 руб.)
|
99,90 (+11,9 руб.)
|
123,99 (+24 руб.)
|
Гречка
|
59,99 (+10 руб.)
|
55,90 (+5 руб.)
|
51,49 (-43,5 руб.)
|
Макароны «Макфа», 450 г
|
79,99 (цена не изм.)
|
83,90
|
77,49
|
Масло сливочное, 72,5%, 180 г
|
162,99 АО «Молоко» (Крестьянское), по акции (цена не изм.)
|
159,90 АО «Молоко» (Крестьянское), (-3 руб.)
|
152,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+5 руб.)
|
Масло подсолнечное, 1 л
|
129,99 «Олейна» (-10 руб.)
|
163,90 «Олейна»
|
129,99 «Олейна»
|
Сахар, 1 кг
|
79,99 (цена не изм.)
|
84,90 (+5 руб.)
|
79,99 (цена не изм.)
|
Овощи и фрукты
|
Картофель, 1 кг
|
34,99 (+15 руб.)
|
27,90 (+8 руб.)
|
33,49 (+13,5 руб.)
|
Лук репчатый, 1 кг
|
59,99 (-10 руб.)
|
59,90 (цена не изм.)
|
65,99 (+11 руб.)
|
Капуста белокочанная, 1 кг
|
69,99 (+10 руб.)
|
79,90 (+20 руб.)
|
68,99 (+11 руб.)
|
Морковь, 1 кг
|
89,99 (+20 руб.)
|
91,90 (цена не изм.)
|
84,99 (+27 руб.)
|
Огурцы, 1 кг
|
189,99 (-10 руб.)
|
179,90 (-20 руб.)
|
179,99 (-15 руб.)
|
Помидоры, 1 кг
|
199,99 (цена не изм.)
|
199,90 (+10 руб.)
|
199,99 (цена не изм.)
|
Лимоны, 1 кг
|
129,99 (цена не изм.)
|
173,90 (+44 руб.)
|
нет
|
Апельсины, 1 кг
|
109,99 (+10 руб.)
|
109,90 (+10 руб.)
|
109,99 (-20 руб.)
|
Яблоки, 1 кг
|
99,99 «Голден» (-10 руб.)
|
99,90 «Голден», (+10 руб.)
|
107,99 «Голден» (+17 руб.)
|
Бананы, 1 кг
|
149,99 (цена не изм.)
|
149,90 (-3 руб.)
|
135,99 (-5 руб.)
|
|
Общая стоимость корзины
|
3037,74
|
3063,00
|
2958,66 (без учета стоимости лимонов, которых в магазине не было)
Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 3 мая 2024 года.
В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.
*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.
**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Согласия, 1.
***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.
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