Пасхальная радость и овощная грусть: как изменились цены на продукты за месяц

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Мониторинги цен на продукты

За прошедший месяц в калининградских супермаркетах подорожали овощи, особенно серьезно — картофель, капуста и морковка (стоимость последней в сетях почти доросла до 90 руб. за кило). Также отмечается рост цен на фрукты. А вот яйца, напротив, подешевели и стоимость их в крупных торговых сетях Калининграда сейчас одинаковая.

Яйца перед Пасхой традиционно дорожают, однако в этом году случилось даже снижение их стоимости. Сейчас десяток яиц категории С1 во всех сетях стоит 109,9-109,99 руб., по сравнению с прошлым месяцем они подешевели на 20-30 руб. В этом году цены перед Пасхой удерживаются искусственно, в середине апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен.

Отметим, что за год яйца в Калининградской области подорожали на 54%, они вошли в топ продуктов, по которым инфляция в регионе ударила сильнее всего. По данным мониторинга «Нового Калининграда», в мае 2023 года яйца в супермаркетах действительно стоили почти вдвое дешевле: по 65-70 руб. за десяток в зависимости от сети.

Продолжается также рост цен на куриное филе. В «Виктории» и «Пятерочке» на него завершилась акция, цена сразу выросла на 20-40 руб., до 420 руб. за кило. Но это все еще ниже ценовой отметки «Спара», где стоимость килограмма филе, как и в прошлом месяце, составляет 440 руб. за кило. В мае прошлого года филе на калининградских прилавках можно было купить и по 360 руб. за килограмм.

Стоимость сезонных овощей в мае традиционно растет. Сильнее всего за месяц подорожали картофель (на 8-15 руб. за килограмм), капуста (на 10-20 руб. в зависимости от сети) и морковка. В двух сетях подорожали апельсины, еще в двух — яблоки. А вот бананы слегка отыграли резкое повышение, случившееся месяцем ранее.

В некоторых случаях поставщики калининградских торговых сетей не совпадают. Кроме того, ассортимент товаров в магазинах может отличаться от недели к неделе, поэтому сравнение стоимости корзин носит довольно условный характер. «Новый Калининград» старался во всех сетях выбирать товары одних и тех же марок либо товары сопоставимого ценового сегмента.

Товар

Торговая сеть, цены в рублях

«Спар»*

«Виктория»**

«Пятерочка»***

Хлеб «Дарницкий», 580 г


29,99 (цена не изм.)

29,50 (цена не изм.)

45,99 (цена не изм.)

Молоко, 2,5%,

800 мл

47,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

43,90 «Залесский фермер» (-4 руб.)

45,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Кефир, 2,5%,

800 мл


57,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

49,80 «Залесский фермер» (цена не изм.)

47,49 «Залесский фермер» (цена не изм.)


Сметана, 20%, 315 г

78,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

79,90 «Залесский фермер» (цена не изм.)

76,49 «Залесский фермер» (+8,5 руб.)

Творог, 5%, 200 г

94,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

69,90 «Залесский фермер» (по акции, −25 руб.)

90,99 «Залесский фермер» (цена не изм.)

Филе куриное, 1 кг

439,99 (цена не изм.)

419,00 (+20 руб.)

419,99 (+40 руб.)

Фарш «Домашний», 400 г


179,99 «Мираторг»

169,90 «Мираторг» (цена не изм.)

199,99 «Прусский МК»

Говядина тушеная, высший сорт, 325 г

199,99 «Сохраним традиции» (-50 руб., по акции)

219,90 «Сохраним традиции» (-10 руб.)


239,99 «Главпродукт» (+4 руб.)

Мука пшеничная, высший сорт, 1 кг

49,99 «Зернофф» (+7 руб.)

49,90 «Зернофф» (+7 руб.)

79,99 «Предпортовая» (цена не изм.)


Яйца куриные, 1 кат., 10 шт.

109,99 (-18 руб.)

109,90 (-20 руб.)

109,90 (-30 руб.)

Рис

99,99 (-10 руб.)

99,90 (+11,9 руб.)

123,99 (+24 руб.)

Гречка

59,99 (+10 руб.)


55,90 (+5 руб.)

51,49 (-43,5 руб.)

Макароны «Макфа», 450 г

79,99 (цена не изм.)

83,90

77,49

Масло сливочное, 72,5%, 180 г

162,99 АО «Молоко» (Крестьянское), по акции (цена не изм.)

159,90 АО «Молоко» (Крестьянское), (-3 руб.)

152,99 АО «Молоко» (Крестьянское) (+5 руб.)

Масло подсолнечное, 1 л

129,99 «Олейна» (-10 руб.)


163,90 «Олейна»

129,99 «Олейна»



Сахар, 1 кг

79,99 (цена не изм.)

84,90 (+5 руб.)

79,99 (цена не изм.)

Овощи и фрукты

Картофель, 1 кг

34,99 (+15 руб.)

27,90 (+8 руб.)

33,49 (+13,5 руб.)

Лук репчатый, 1 кг

59,99 (-10 руб.)

59,90 (цена не изм.)

65,99 (+11 руб.)

Капуста белокочанная, 1 кг

69,99 (+10 руб.)

79,90 (+20 руб.)

68,99 (+11 руб.)

Морковь, 1 кг

89,99 (+20 руб.)

91,90 (цена не изм.)

84,99 (+27 руб.)

Огурцы, 1 кг

189,99 (-10 руб.)

179,90 (-20 руб.)

179,99 (-15 руб.)

Помидоры, 1 кг

199,99 (цена не изм.)

199,90 (+10 руб.)

199,99 (цена не изм.)

Лимоны, 1 кг

129,99 (цена не изм.)

173,90 (+44 руб.)

нет

Апельсины, 1 кг

109,99 (+10 руб.)

109,90 (+10 руб.)

109,99 (-20 руб.)

Яблоки, 1 кг

99,99 «Голден» (-10 руб.)

99,90 «Голден», (+10 руб.)

107,99 «Голден» (+17 руб.)

Бананы, 1 кг

149,99 (цена не изм.)

149,90 (-3 руб.)

135,99 (-5 руб.)


Общая стоимость корзины

3037,74

3063,00

2958,66 (без учета стоимости лимонов, которых в магазине не было)



Цены отслеживаются на популярные товары по возможности одних и тех же производителей в разных сетях. В некоторых случаях поставщики калининградских ритейлеров не совпадают. Кроме того, ассортимент может отличаться от магазина к магазину в рамках одной сети и от недели к неделе. В таблице указаны цены на 3 мая 2024 года.

В некоторых случаях можно напрямую подсчитать изменение цены на товар по сравнению с прошлой неделей. Если разница не указана, это означает, что сравнивались товары разных марок или объемов, или товар просто отсутствовал.

*В таблице приведены цены в магазине «Спар» на ул. Панина, 2а.

**В таблице приведены цены в магазине «Виктория» на ул. Согласия, 1.

***В таблице приведены цены в магазине «Пятерочка» на ул. Панина, 1.

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