Стабильности нет: чего ждёт калининградский бизнес от 2025 года

Калининградский бизнес пережил очередной год в условиях неопределенности. Многие прогнозы предпринимательского сообщества на 2024 год оправдались. При этом к санкционному давлению, проблемам с логистикой добавились высокая ключевая ставка и проблемы с кадровыми ресурсами. «Новый Калининград» поинтересовался у топ-менеджеров и предпринимателей – членов Балтийского делового клуба (БДК), ритейла и представителей строительной отрасли, чего они ждут от 2025 года.

Базовый сценарий на год, если не будет чего-нибудь резкого, не вызывает особо сильных опасений, продлевая тенденции предыдущих лет. Такое мнение высказал заместитель гендиректора по правовым вопросам торговой сети «Спар-Калининград» Алексей Елаев.

«В экономике год пройдёт с большой оглядкой на „Сою“, „Автотор“ и прочих крупных инвесторов. Смогут ли они сохранить объёмы производства, рентабельность продаж и персонал или же необходима будет крупная и системная перестройка модели региональной экономики, — считает Алексей Елаев. — Отсюда поступают все необходимые проблемы — сохранение льгот резидентов Особой экономической зоны (и ОЭЗ как таковой), транспортная доступность и погранпереходы, инфраструктурные проекты. Понятно, что экономика региона нуждается в новых рабочих руках, главное — получать их не путём банкротства старых игроков».

Что касается государственного управления, помимо множества текущих задач, многое будет заточено под реализацию пятилетнего послания нового губернатора, цель которого — удвоение ВРП к 2030 году. «Цель достаточно амбициозная, поэтому, скорее всего, в этом году мы увидим „дорожную карту“ и команды управленцев по её реализации. Также необходимо будет решать проблему роста тарифов на монополии: коммунальные платежи, общественный транспорт, капремонт. Или перекладывать рост на граждан или дотировать, но откуда-то доставать деньги», — полагает эксперт.

Представители бизнеса в сфере транспорта и логистики смотрят в 2025 год менее оптимистично. «Давление на нас будет продолжаться. Наши соседи, в первую очередь Литва, будут усложнять нам транзит. Сейчас это уже наблюдается. Все прогнозы, какие мы давали ранее, ожидания возможных рисков — всё сбывается», — считает генеральный директор ООО «Сталена», вице-президент Балтийского делового клуба Сергей Гоз. По его словам, усложнение транзита заключается и во введении литовской стороной электронной очереди, и в жёстком контроле времени пребывания на территории соседнего государства, вне зависимости от причин. «Есть прецеденты, когда за просрочку водителям выдавали предписания. Все эти факторы, как внутренние, так и внешние, к облегчению нашей участи не ведут, — говорит Сергей Гоз. — Но при этом я хочу сказать, что это должно заставить нас всё-таки выходить из зоны комфорта, хотя мы и сейчас в ней не находимся, продолжать работать над эффективностью, быть юридически обеспеченными, работать в интересах региона».

«Фундамент транспортной отрасли всё равно останется. И когда ситуация будет меняться, это позволит нам опять начинать. Как количественно, так и качественно. Отрасль продолжит свою трансформацию. Да, сейчас мы ужимаемся. Но я думаю, что придет время, а оно обязательно придет, когда мы будем расширяться», — уверен вице-президент БДК.

Отметил значительное влияние геополитического фактора на регион генеральный директор ООО «Балтавтоматика», член Балтийского делового клуба Дмитрий Миночкин. «В ближайшие полгода можно ожидать глобальные изменения: либо усиление эскалации, либо, как хотелось бы надеяться, нормализацию. Пока же бизнес, образно говоря, находится в „подвешенном состоянии“, поскольку прогнозировать развитие событий крайне сложно, — говорит предприниматель. — На рынке грузоперевозок, вероятно, сохранится динамика прошлого года. Логистика не останавливается, но все больше ориентируется на морские маршруты — более длительные и дорогостоящие». Что касается транспортных средств, процесс замены европейской техники на китайскую продолжится. Качество последней все еще уступает «европейцам», но демонстрирует заметные улучшения, отмечает Дмитрий Миночкин.





Застройщики будут сокращать объёмы, прогнозирует заместитель директора строительной компании «Дом Инвест» Евгений Афанасьев. «Вероятно сокращение людей, но так как сейчас большой дефицит кадров в строительстве, то не думаю, что это будет критично», — полагает эксперт. По его мнению, крупные застройщики будут оптимизировать свои затраты. А вот организации подрядчиков и небольшие застройщики «будут проседать». «Также с учётом большого мультипликационного эффекта строительного сектора у смежников и поставщиков тоже будут падать объёмы», — считает Евгений Афанасьев. Он также обратил внимание, что в 2024 году в строительной сфере отмечался значительный рост зарплат, и в 2025 году таких темпов роста зарплат, скорее всего, уже не будет.

Более оптимистично смотрит на перспективы строительного бизнеса генеральный директор ООО «СК «Вертикаль» Вадим Безродный, член БДК: «В 2025 году ожидаем устойчивый рост строительной отрасли Калининградской области, обусловленный значительными инвестициями и развитием региона как прибрежной зоны. Важную роль будут играть экологические стандарты и цифровизация. Региональные программы и государственные заказы станут ключевыми факторами развития инфраструктуры и благоустройства». Однако, по его словам, возможно снижение объемов продаж недвижимости из-за сворачивания программ льготной ипотеки. «Но не думаю, что это приведет к стагнации отрасли. Возможен уход некоторых компаний с рынка, но на их место обязательно придут другие. Это больше связано с перестройкой старых взглядов на новые, когда есть необходимость меняться, следуя вызовам рынка», — считает Безродный.

«В медицинской отрасли региона у нас сейчас благоприятное время в том плане, что мы не испытываем как таковой конкуренции между собой», обращает внимание главный врач (собственник) ООО «Центр дентальной импланталогии «Атлант», член Балтийского делового клуба Василий Кривошеев. По его словам, в настоящее время есть «некая конкуренция за деньги клиента», поскольку раньше люди тратили больше на туризм, поездки за границу, а не на стоматологов. Сейчас люди меньше ездят, но плотнее занимаются своим здоровьем. «В Калининграде потихонечку после затишья активизируются клиенты, приезжающие из Германии, потому что у нас дешевле и качественнее. Чаще прилетают туристы из России», — обращает внимание член БДК.

При этом медицинский бизнес по-прежнему испытывает трудности с тем, чтобы привезти импортное высокотехнологичное оборудование. «Относительно 2025 года мы делаем большую ставку на отечественного производителя, потому что сейчас все чаще и больше видим, как достойную по качеству продукцию предлагают российские фармацевтические заводы, предприятия по производству техники», — говорит он. Что касается перспектив года, по мнению Василия Кривошеева, «в медицинской отрасли никто не жалуется». «Единственный момент, как у всех, мы испытываем кадровый голод. Если раньше была потребность только во врачах, в медсестрах, то в последнее время большая проблема на фоне общей кадровой политики найти и младший медицинский персонал, и администраторов», — отмечает предприниматель.





«Автотор» за минувший год «очень сильно нарастили и компетенцию, и мощности в части транспортного комплекса», рассказал вице-президент по локализации производства ООО «Автотор-Холдинг», член Совета БДК Дмитрий Чемакин (экс-министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области — прим. «Нового Калининграда»). По его словам, в 2025-м главная задача — закреплять и расширять эти мощности качественно, то есть находить экономику в логистике.

«Если в 2024-м была задача обеспечить только перевозку, транспортное сообщение, то в наступившем году четко стоит задача вживить эту перевозку в экономику предприятий. Пока это происходит достаточно сложно, поэтому на 2025 год это вполне понятная, экономически оправданная и правильная задача. Предстоит искать ресурс в транспортном комплексе для того, чтобы он обеспечивал обслуживание, прежде всего, экономики. Не на уровне выживания или не на уровне перевозок чего-то, а на уровне развития», — обозначил Дмитрий Чемакин первую задачу. По его словам, также в наступившем году все компании будут продолжать заниматься локализацией. У компании «Автотор» намечен запуск больших проектов. «Это неизбежно в современных условиях. Локализованные производства обеспечивают стабильность и с учетом всех затрат по логистике и расчетам в состоянии давать продукцию дешевле импортной», — обратил внимание топ-менеджер «Автотора».

Важная задача, по его мнению, — пересмотр законодательства по Особой экономической зоне, поскольку «ситуация назрела». «Нельзя продолжать наращивать принципы, которые были заложены в более ранний период. Необходимо находить и начинать обсуждать новые инструменты развития региона. Не с точки зрения каждой конкретной отрасли, которой необходимо дать какую-то льготу для того, чтобы она получила инвестиции. А в принципе, как мы видим, развитие области на ближайшее как минимум десятилетие, а лучше на 20-30 лет», — отметил Чемакин.

Он обратил внимание на то, что изменились условия хозяйствования, поэтому изменения должны отразить и роль транспортного комплекса, и других условий внешнеэкономической деятельности. «И в целом экономику уже можно начинать просчитывать, как она будет развиваться в предстоящие годы, вне зависимости от каких-то внешних событий. Необходимо, чтобы изменения законодательства дали новый стимул развития региона , как это было в предыдущем периоде, — полагает топ-менеджер „Автотора“. — Это небыстрый процесс, и 2025 год может стать временем начала дискуссий на эту тему. Я очень надеюсь, что у власти найдется на это и время, и желание».

Член Совета БДК, глава комитета по малому и среднему бизнесу Калининградской ТПП, к.э.н., генеральный директор ООО «КБС-Групп» Марат Мусин прогнозирует сокращение деловой и инвестиционной активности в сфере малого и среднего бизнеса в том случае, если ничего не будет предприниматься на региональном уровне. «Ключевыми негативными факторами здесь являются: во-первых, высокие ставки по кредитам и займам; во-вторых, рост налоговой нагрузки (введение НДС для „упрощенцев“); в-третьих, логистические проблемы региона; в-четвёртых, кадровый дефицит и сложности в конкуренции за кадры с крупным бизнесом; в-пятых, сложности с рекламой своей продукции и услуг (необходимость маркировки, государственные меры в отношении Youtube, социальных сетей)», — говорит эксперт.

При этом, как считает Марат Мусин, у региональных властей есть ряд инструментов, которые могли бы снизить уровень негативного воздействия на сектор малого и среднего предпринимательства — это ставки налогов по упрощенной системе налогообложения, расширение возможностей программы льготного кредитования для инвестиционных проектов, программа мобильности трудовых ресурсов и другие инструменты поддержки в рамках национальных проектов и региональных программ.





Президент Балтийского делового клуба, директор филиала «БКС Мир Инвестиций» Виталий Багаманов обратил внимание на ключевую ставку ЦБ, которая влияет на предпринимательскую активность. «ЦБ борется с инфляцией подъемом ставки, что приводит к небывалой ранее доходности сбережений и запредельной стоимости кредитования. В результате население откладывает крупные покупки (недвижимость, товары длительного пользования), делая выбор в пользу высоких ставок во вкладах. Или не имеет возможности их совершить в кредит по текущим высоким ставкам. То же и бизнес. Кредитование стало максимально дорогим. Всё для борьбы с инфляцией», — отметил Багаманов.

Ожидания от 2025 связаны с тем, что инфляция выйдет на траекторию снижения и ЦБ сможет перейти к циклу понижения ставки. «Вряд ли оно будет быстрым, как в прошлые периоды. Но сам факт прекращения повышения ставок позволит накоплениям перетечь на фондовый рынок, где ставки по-прежнему высоки, в недвижимость и другие сектора. Что, в свою очередь, приведет к оживлению и здоровому росту экономики», — считает президент БКС.

Текст: Оксана Майтакова, фото из архива «Нового Калининграда»