Бензин есть, но снова подорожал: что происходит на АЗС Калининграда

Во вторник, 23 сентября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на АЗС Калининграда. В сравнении с показателями от 15 сентября бензин и дизельное топливо вновь подорожали. Рост цен составил от 30 копеек до 2 рублей за литр в зависимости от марки топлива и сети. При этом бензин имеется в наличии на всех заправках, за исключением сети «Р&Н», где вновь наблюдаются проблемы с АИ-92.
Самое заметное подорожание затронуло бензин АИ-95. На АЗС «Р&Н» цена выросла сразу на 2 рубля за литр, на «Идель» — на 1,5 рубля. В среднем по городу литр 95-го подорожал на 40–70 копеек. АИ-92 также показал рост, прибавив в среднем от 40 до 60 копеек. Стоит отметить, что на АЗС «Р&Н», как и на прошлой неделе, данного вида топлива не оказалось.
На АЗС «Лукойла», напомним, завершилась акция «Янтарная выгода» на АИ-92 и АИ-95, поэтому там теперь бензин обходится на рубль дороже. На дизтопливо акция сохраняется — скидка 5 рублей с литра. При этом рост составил 45 копеек. В целом же дизельное топливо за неделю подорожало на 30–50 копеек. На отдельных заправках его цена превысила отметку в 72 рубля за литр.
Изменения не затронули только «Народную заправку».
Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 23 сентября, ниже — от 15 сентября.
|
АЗС
|
АИ-95
|
АИ-92
|
ДТ
|
«Народная заправка» (РостОйл)
ул. Дачная, 1А
|
68,00
(-)
68,00
|
64,00
(-)
64,00
|
68,00
(-)
68,00
|
Р&Н
проспект Победы, 182
|
69,99
(+2 руб.)
67,99
|
не было
(-)
не было
|
71,99
(-)
71,99
|
«Идель»
ул. Румянцева, 2А
|
68,90
(+1,50 руб.)
67,40
|
64,60
(+1 руб.)
63,60
|
71,40
(+0,50 руб.)
70,90
|
«Лукойл»
проспект Мира, 166
|
67,55
(+0,45 руб.)
67,10
|
63,11
(-0,15 руб.)
63,26
|
73,95/68,95*
(+0,45 руб.)
73,50/68,50*
|
«Балтнефть»
проспект Мира, 151
|
66,99
(+0,60 руб.)
66,39
|
63,39
(+0,59 руб.)
62,80
|
71,89
(+0,40 руб.)
71,49
|
«Сургутнефтегаз»
проспект Победы, 221А
|
67,10
(+0,75 руб.)
66,35
|
63,40
(+0,15 руб.)
63,25
|
72,10
(+0,15 руб.)
71,95
|
«Teboil»
Московский проспект, 242А
|
66,44
(+0,45 руб.)
65,99
|
63,14
(+0,45 руб.)
62,69
|
72,24
(+0,30 руб.)
71,94
* цена с учетом акции «Янтарная выгода»
Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав
Ctrl+Enter