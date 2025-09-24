Бензин есть, но снова подорожал: что происходит на АЗС Калининграда

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Инфляция

Во вторник, 23 сентября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на АЗС Калининграда. В сравнении с показателями от 15 сентября бензин и дизельное топливо вновь подорожали. Рост цен составил от 30 копеек до 2 рублей за литр в зависимости от марки топлива и сети. При этом бензин имеется в наличии на всех заправках, за исключением сети «Р&Н», где вновь наблюдаются проблемы с АИ-92.

Самое заметное подорожание затронуло бензин АИ-95. На АЗС «Р&Н» цена выросла сразу на 2 рубля за литр, на «Идель» — на 1,5 рубля. В среднем по городу литр 95-го подорожал на 40–70 копеек. АИ-92 также показал рост, прибавив в среднем от 40 до 60 копеек. Стоит отметить, что на АЗС «Р&Н», как и на прошлой неделе, данного вида топлива не оказалось.

На АЗС «Лукойла», напомним, завершилась акция «Янтарная выгода» на АИ-92 и АИ-95, поэтому там теперь бензин обходится на рубль дороже. На дизтопливо акция сохраняется — скидка 5 рублей с литра. При этом рост составил 45 копеек. В целом же дизельное топливо за неделю подорожало на 30–50 копеек. На отдельных заправках его цена превысила отметку в 72 рубля за литр.

Изменения не затронули только «Народную заправку».



Подробная динамика цен представлена в таблице ниже. Верхняя строка — расценки от 23 сентября, ниже — от 15 сентября.

АЗС

АИ-95

АИ-92

ДТ

«Народная заправка» (РостОйл)

ул. Дачная, 1А

68,00

(-)

68,00

64,00

(-)

64,00


68,00

(-)

68,00

Р&Н

проспект Победы, 182

69,99

(+2 руб.)

67,99

не было

(-)

не было

71,99

(-)

71,99

«Идель»

ул. Румянцева, 2А

68,90

(+1,50 руб.)

67,40

64,60

(+1 руб.)

63,60

71,40

(+0,50 руб.)

70,90

«Лукойл»

проспект Мира, 166

67,55

(+0,45 руб.)

67,10

63,11

(-0,15 руб.)

63,26

73,95/68,95*

(+0,45 руб.)

73,50/68,50*

«Балтнефть»

проспект Мира, 151

66,99

(+0,60 руб.)

66,39

63,39

(+0,59 руб.)

62,80

71,89

(+0,40 руб.)

71,49

«Сургутнефтегаз»

проспект Победы, 221А

67,10

(+0,75 руб.)

66,35

63,40

(+0,15 руб.)

63,25

72,10

(+0,15 руб.)

71,95

«Teboil»

Московский проспект, 242А

66,44

(+0,45 руб.)

65,99

63,14

(+0,45 руб.)

62,69

72,24

(+0,30 руб.)

71,94

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: с напором парового катка

Калининградский общественник Александр Панфилов о ситуации с общественным транспортом.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter