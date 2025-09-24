Бензин есть, но снова подорожал: что происходит на АЗС Калининграда

Во вторник, 23 сентября, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на АЗС Калининграда. В сравнении с показателями от 15 сентября бензин и дизельное топливо вновь подорожали. Рост цен составил от 30 копеек до 2 рублей за литр в зависимости от марки топлива и сети. При этом бензин имеется в наличии на всех заправках, за исключением сети «Р&Н», где вновь наблюдаются проблемы с АИ-92.

Самое заметное подорожание затронуло бензин АИ-95. На АЗС «Р&Н» цена выросла сразу на 2 рубля за литр, на «Идель» — на 1,5 рубля. В среднем по городу литр 95-го подорожал на 40–70 копеек. АИ-92 также показал рост, прибавив в среднем от 40 до 60 копеек. Стоит отметить, что на АЗС «Р&Н», как и на прошлой неделе, данного вида топлива не оказалось.

На АЗС «Лукойла», напомним, завершилась акция «Янтарная выгода» на АИ-92 и АИ-95, поэтому там теперь бензин обходится на рубль дороже. На дизтопливо акция сохраняется — скидка 5 рублей с литра. При этом рост составил 45 копеек. В целом же дизельное топливо за неделю подорожало на 30–50 копеек. На отдельных заправках его цена превысила отметку в 72 рубля за литр.

Изменения не затронули только «Народную заправку».





АЗС АИ-95 АИ-92 ДТ «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 68,00 (-) 68,00 64,00 (-) 64,00

68,00 (-) 68,00 Р&Н проспект Победы, 182 69,99 (+2 руб.) 67,99 не было (-) не было 71,99 (-) 71,99 «Идель» ул. Румянцева, 2А 68,90 (+1,50 руб.) 67,40 64,60 (+1 руб.) 63,60 71,40 (+0,50 руб.) 70,90 «Лукойл» проспект Мира, 166 67,55 (+0,45 руб.) 67,10 63,11 (-0,15 руб.) 63,26 73,95/68,95* (+0,45 руб.) 73,50/68,50* «Балтнефть» проспект Мира, 151 66,99 (+0,60 руб.) 66,39 63,39 (+0,59 руб.) 62,80 71,89 (+0,40 руб.) 71,49 «Сургутнефтегаз» проспект Победы, 221А 67,10 (+0,75 руб.) 66,35 63,40 (+0,15 руб.) 63,25 72,10 (+0,15 руб.) 71,95 «Teboil» Московский проспект, 242А 66,44 (+0,45 руб.) 65,99 63,14 (+0,45 руб.) 62,69 72,24 (+0,30 руб.) 71,94

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»