Цены выросли на всё: как изменилась ситуация на АЗС Калининграда за две недели

В понедельник, 6 октября, «Новый Калининград» провел традиционный мониторинг цен на АЗС областного центра. Мы сравнили цены на бензин и дизтопливо с показателями двухнедельной давности (от 23 сентября). Подорожали все позиции. На двух АЗС не удалось обнаружить бензин АИ-92.Ни на одной из заправок, где этот бензин имелся в наличии, очередей не наблюдалось. Подробнее — в обзоре.
Психологическую отметку в 70 рублей за литр бензин АИ-95 преодолел на АЗС «Р&Н» и «Идель». Рост цен за две недели составил 3,5 руб. и 2,2 руб. за литр соответственно. На обеих заправках мы не обнаружили в понедельник бензин АИ-92 (на заправке «Р&Н» на Московском проспекте его не было и две недели назад, и 15 сентября). На заправке «Тебойл» не было обычного АИ-95, имелся в наличии АИ95+ с улучшенными характеристиками (по 69,04 за литр).
На всех АЗС подорожало дизельное топливо, самый существенный рост — на АЗС «Р&Н», «Идель» и «Лукойла». При этом на «Лукойле» на дизтопливо по-прежнему действует акция «Янтарная выгода» — скидка на 5 рублей по карте лояльности.
Отметим, что на всех заправках, которые корреспонденты «Нового Калининграда» проверили в рамках мониторинга, не наблюдалось очередей и ажиотажа.
Напомним, 25 сентября власти РФ признали, что в настоящее время в стране наблюдается «небольшой дефицит» нефтепродуктов. При этом министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов заверил, что крупные компании, поставляющие топливо в регион, в настоящее время не испытывают трудностей с доставкой, а власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива и в дальнейшем. Отсутствие бензина марки Аи-92 на некоторых заправках в мининфраструктуры объясняют «нарушением ритмичности поставок».
4 октября в правительстве Калининградской области был создан оперштаб для решения вопросов, связанных с обеспечением региона топливом. «Про топливо в регионе. Провёл совещание со всеми участниками топливного рынка. Поставки продолжаются, топливо в вагоны загружено, паромом и танкерным флотом отправлено, как это и происходит каждую неделю. Необходимый для региона запас есть, постоянно его пополняем. Держу руку на пульсе. Ежедневно я получаю информацию о наличии топлива на заправках. Создан оперштаб, чтобы максимально быстро решать любой вопрос по обеспечению региона топливом», — сообщил в своих соцсетях губернатор Алексей Беспрозванных.
При этом, как отметили в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли, строительство нефтеперерабатывающего завода в Калининградской области в современных экономических условиях нецелесообразно. «Инвестирование крупных денежных средств в подобный проект связано с высокими рисками из-за недостаточных объёмов нефтедобычи, необходимых для обеспечения стабильной и рентабельной работы завода», — говорится в комментарии министерства на странице ВК губернатора.
Сколько сегодня стоит топливо на калининградских АЗС, можно посмотреть в таблице. В верхней строчке — расценки на бензин и дизтопливо от 6 октября, в нижней — от 23 сентября.
|
АЗС
|
АИ-95
|
АИ-92
|
ДТ
|
«Народная заправка» (РостОйл)
ул. Дачная, 1А
|
69,00
(+1 руб.)
68,00
|
65,00
(+1 руб.)
64,00
|
69,00
(+1 руб.)
68,00
|
Р&Н
Московский проспект, 81
|
73,49
(+3,50 руб.)
69,99
|
не было
-
не было
|
73,69
(+1,70 руб.)
71,99
|
«Идель»
ул. Румянцева, 2А
|
71,10
(+2,20 руб.)
68,90
|
не было
64,60
|
72,40
(+1 руб.)
71,40
|
«Лукойл» Московский проспект, 6А
|
67,85
(+0,3 руб.)
67,55
|
64,01
(+0,90 руб.)
63,11
|
74,25/69,25*
(+1 руб.)
73,95/68,95*
|
«Балтнефть»
Московский проспект, 180
|
67,49
(+0,50 руб.)
66,99
|
63,49
(+0,10 руб.)
63,39
|
72,49
(+0,60 руб.)
71,89
|
«Сургутнефтегаз»
Московский проспект, 246
|
67,80
(+0,70 руб.)
67,10
|
64,00
(+0,60 руб.)
63,40
|
72,70
(+0,60 руб.)
72,10
|
«Teboil»
Московский проспект, 242А
|
69,04**
|
63,44
(+0,30 руб.)
63,14
|
72,69
(+0,45 руб.)
72,24
* цена с учетом акции «Янтарная выгода»
** Топливо АИ-95+
Текст, фото: Оксана Майтакова
