Цены выросли на всё: как изменилась ситуация на АЗС Калининграда за две недели

В понедельник, 6 октября, «Новый Калининград» провел традиционный мониторинг цен на АЗС областного центра. Мы сравнили цены на бензин и дизтопливо с показателями двухнедельной давности (от 23 сентября). Подорожали все позиции. На двух АЗС не удалось обнаружить бензин АИ-92.Ни на одной из заправок, где этот бензин имелся в наличии, очередей не наблюдалось. Подробнее — в обзоре.



Психологическую отметку в 70 рублей за литр бензин АИ-95 преодолел на АЗС «Р&Н» и «Идель». Рост цен за две недели составил 3,5 руб. и 2,2 руб. за литр соответственно. На обеих заправках мы не обнаружили в понедельник бензин АИ-92 (на заправке «Р&Н» на Московском проспекте его не было и две недели назад, и 15 сентября). На заправке «Тебойл» не было обычного АИ-95, имелся в наличии АИ95+ с улучшенными характеристиками (по 69,04 за литр).

На всех АЗС подорожало дизельное топливо, самый существенный рост — на АЗС «Р&Н», «Идель» и «Лукойла». При этом на «Лукойле» на дизтопливо по-прежнему действует акция «Янтарная выгода» — скидка на 5 рублей по карте лояльности.

Отметим, что на всех заправках, которые корреспонденты «Нового Калининграда» проверили в рамках мониторинга, не наблюдалось очередей и ажиотажа.

Напомним, 25 сентября власти РФ признали, что в настоящее время в стране наблюдается «небольшой дефицит» нефтепродуктов. При этом министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов заверил, что крупные компании, поставляющие топливо в регион, в настоящее время не испытывают трудностей с доставкой, а власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива и в дальнейшем. Отсутствие бензина марки Аи-92 на некоторых заправках в мининфраструктуры объясняют «нарушением ритмичности поставок».

4 октября в правительстве Калининградской области был создан оперштаб для решения вопросов, связанных с обеспечением региона топливом. «Про топливо в регионе. Провёл совещание со всеми участниками топливного рынка. Поставки продолжаются, топливо в вагоны загружено, паромом и танкерным флотом отправлено, как это и происходит каждую неделю. Необходимый для региона запас есть, постоянно его пополняем. Держу руку на пульсе. Ежедневно я получаю информацию о наличии топлива на заправках. Создан оперштаб, чтобы максимально быстро решать любой вопрос по обеспечению региона топливом», — сообщил в своих соцсетях губернатор Алексей Беспрозванных.

При этом, как отметили в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли, строительство нефтеперерабатывающего завода в Калининградской области в современных экономических условиях нецелесообразно. «Инвестирование крупных денежных средств в подобный проект связано с высокими рисками из-за недостаточных объёмов нефтедобычи, необходимых для обеспечения стабильной и рентабельной работы завода», — говорится в комментарии министерства на странице ВК губернатора.

Сколько сегодня стоит топливо на калининградских АЗС, можно посмотреть в таблице. В верхней строчке — расценки на бензин и дизтопливо от 6 октября, в нижней — от 23 сентября.

АЗС АИ-95 АИ-92 ДТ «Народная заправка» (РостОйл) ул. Дачная, 1А 69,00 (+1 руб.) 68,00 65,00 (+1 руб.) 64,00

69,00 (+1 руб.) 68,00 Р&Н Московский проспект, 81 73,49 (+3,50 руб.) 69,99 не было - не было 73,69 (+1,70 руб.) 71,99 «Идель» ул. Румянцева, 2А 71,10 (+2,20 руб.) 68,90 не было

64,60 72,40 (+1 руб.) 71,40 «Лукойл» Московский проспект, 6А 67,85 (+0,3 руб.) 67,55 64,01 (+0,90 руб.) 63,11 74,25/69,25* (+1 руб.) 73,95/68,95* «Балтнефть» Московский проспект, 180 67,49 (+0,50 руб.) 66,99 63,49 (+0,10 руб.) 63,39 72,49 (+0,60 руб.) 71,89 «Сургутнефтегаз» Московский проспект, 246 67,80 (+0,70 руб.) 67,10 64,00 (+0,60 руб.) 63,40 72,70 (+0,60 руб.) 72,10 «Teboil» Московский проспект, 242А 69,04**



63,44 (+0,30 руб.) 63,14 72,69 (+0,45 руб.) 72,24

* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** Топливо АИ-95+

Текст, фото: Оксана Майтакова