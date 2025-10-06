Цены выросли на всё: как изменилась ситуация на АЗС Калининграда за две недели

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Инфляция

В понедельник, 6 октября, «Новый Калининград» провел традиционный мониторинг цен на АЗС областного центра. Мы сравнили цены на бензин и дизтопливо с показателями двухнедельной давности (от 23 сентября). Подорожали все позиции. На двух АЗС не удалось обнаружить бензин АИ-92.Ни на одной из заправок, где этот бензин имелся в наличии, очередей не наблюдалось. Подробнее — в обзоре.

Психологическую отметку в 70 рублей за литр бензин АИ-95 преодолел на АЗС «Р&Н» и «Идель». Рост цен за две недели составил 3,5 руб. и 2,2 руб. за литр соответственно. На обеих заправках мы не обнаружили в понедельник бензин АИ-92 (на заправке «Р&Н» на Московском проспекте его не было и две недели назад, и 15 сентября). На заправке «Тебойл» не было обычного АИ-95, имелся в наличии АИ95+ с улучшенными характеристиками (по 69,04 за литр).

На всех АЗС подорожало дизельное топливо, самый существенный рост — на АЗС «Р&Н», «Идель» и «Лукойла». При этом на «Лукойле» на дизтопливо по-прежнему действует акция «Янтарная выгода» — скидка на 5 рублей по карте лояльности.

Отметим, что на всех заправках, которые корреспонденты «Нового Калининграда» проверили в рамках мониторинга, не наблюдалось очередей и ажиотажа.

Напомним, 25 сентября власти РФ признали, что в настоящее время в стране наблюдается «небольшой дефицит» нефтепродуктов. При этом министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов заверил, что крупные компании, поставляющие топливо в регион, в настоящее время не испытывают трудностей с доставкой, а власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива и в дальнейшем. Отсутствие бензина марки Аи-92 на некоторых заправках в мининфраструктуры объясняют «нарушением ритмичности поставок».

4 октября в правительстве Калининградской области был создан оперштаб для решения вопросов, связанных с обеспечением региона топливом. «Про топливо в регионе. Провёл совещание со всеми участниками топливного рынка. Поставки продолжаются, топливо в вагоны загружено, паромом и танкерным флотом отправлено, как это и происходит каждую неделю. Необходимый для региона запас есть, постоянно его пополняем. Держу руку на пульсе. Ежедневно я получаю информацию о наличии топлива на заправках. Создан оперштаб, чтобы максимально быстро решать любой вопрос по обеспечению региона топливом», — сообщил в своих соцсетях губернатор Алексей Беспрозванных.

При этом, как отметили в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли, строительство нефтеперерабатывающего завода в Калининградской области в современных экономических условиях нецелесообразно. «Инвестирование крупных денежных средств в подобный проект связано с высокими рисками из-за недостаточных объёмов нефтедобычи, необходимых для обеспечения стабильной и рентабельной работы завода», — говорится в комментарии министерства на странице ВК губернатора.

Сколько сегодня стоит топливо на калининградских АЗС, можно посмотреть в таблице. В верхней строчке — расценки на бензин и дизтопливо от 6 октября, в нижней — от 23 сентября.


АЗС

АИ-95

АИ-92

ДТ

«Народная заправка» (РостОйл)

ул. Дачная, 1А

69,00

(+1 руб.)

68,00

65,00

(+1 руб.)

64,00


69,00

(+1 руб.)

68,00

Р&Н

Московский проспект, 81

73,49

(+3,50 руб.)

69,99

не было

-

не было

73,69

(+1,70 руб.)

71,99

«Идель»

ул. Румянцева, 2А

71,10

(+2,20 руб.)

68,90

не было


64,60

72,40

(+1 руб.)

71,40

«Лукойл» Московский проспект, 6А

67,85

(+0,3 руб.)

67,55

64,01

(+0,90 руб.)

63,11

74,25/69,25*

(+1 руб.)

73,95/68,95*

«Балтнефть»

Московский проспект, 180

67,49

(+0,50 руб.)

66,99

63,49

(+0,10 руб.)

63,39

72,49

(+0,60 руб.)

71,89

«Сургутнефтегаз»

Московский проспект, 246

67,80

(+0,70 руб.)

67,10

64,00

(+0,60 руб.)

63,40

72,70

(+0,60 руб.)

72,10

«Teboil»

Московский проспект, 242А

69,04**



63,44

(+0,30 руб.)

63,14

72,69

(+0,45 руб.)

72,24


* цена с учетом акции «Янтарная выгода»

** Топливо АИ-95+

Текст, фото: Оксана Майтакова


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: с напором парового катка

Калининградский общественник Александр Панфилов о ситуации с общественным транспортом.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter