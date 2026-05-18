Ключевая ставка, инфляция и прогнозы: как прошла коммуникационная сессия Банка России

В минувшую пятницу, 15 мая, в Калининграде прошла VI ежегодная коммуникационная сессия Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Как и в прошлом году, представители главного финансового регулятора страны приехали пообщаться с бизнесом, чиновниками, учеными, студентами и журналистами. На сессии побывал корреспондент «Нового Калининграда».



Главной темой встречи стало постепенное снижение ключевой ставки. Ведь, как прежде, темпы инфляции у нас выше, чем в среднем по стране. А разгоняют ее в первую очередь, как еще раз напомнили на встрече специалисты ЦБ, туристическая популярность региона, а также страдающая из-за санкций логистика, которая напрямую влияет на все аспекты местной жизни — ведение бизнеса, ценообразование и т.д.

«Эксклавное положение региона влечет повышенные издержки на доставку товаров, — сказал управляющий Отделением Банка России по Калининградской области Евгений Малый. — Также сказывается туристическая привлекательность области и повышенный спрос со стороны гостей на ряд услуг. При этом важно отметить, что до мартовского незначительного ускорения годовая инфляция в регионе снижалась шесть месяцев подряд».

Так, по итогам марта годовая инфляция в регионе составила 7,1%, тогда как в целом по России — 5,9%.

Но этот разрыв стал меньше, чем был годом ранее. На это обратил внимание начальник экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Алексей Суслов: «Если в 2024 г. мы видели существенный разрыв между региональной и общероссийской инфляцией именно из-за „перегрева“ в сфере услуг, то в 2025-м отрыв стал заметно меньше. Помогло то, что в регионе открылось много новых отелей, гостиниц, глэмпингов и других мест размещения. Постепенно предложение начало догонять спрос».

На встрече было отмечено, что местный бизнес в своей деятельности очень сильно ориентируется на всевозможные льготные меры поддержки. У Банка России на этот счет свое видение. Так, по словам замдиректора Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Юлии Юрьевой, регулятор выступает за адресную политику льготного кредитования и против безадресных программ. «Безадресное льготное финансирование несет риски для экономики в целом, — отметила она. — И общий объем таких программ должен быть ограничен, чтобы не искажать рыночные механизмы».

На встрече был приведен характерный для нашего региона пример, но уже не из сферы бизнеса, а ипотечного кредитования. Так, наличие различных льготных ипотечных программ за последние семь лет привело к тому, что в Калининградской области значительно выросла в цене недвижимость. С 2019 года более чем на 200%! В итоге для многих калининградцев свое жилье стало еще более недоступным, чем раньше.

Сегодня, несмотря на постепенное снижение Банком России ключевой ставки, кредиты по-прежнему дорогие.

«Соглашусь, что, несмотря на начавшееся в июне 2025 года снижение ключевой ставки, стоимость кредитов остается высокой, — прокомментировал „Новому Калининграду“ ситуацию Алексей Суслов. — Сейчас денежно-кредитные условия по-прежнему жесткие: даже если сами ставки понемногу уменьшаются, требования банков к заемщикам остаются строгими. Граждане придерживаются сберегательной модели поведения — и меньше берут в кредит. Если говорить конкретно о калининградском рынке розничного кредитования, то сейчас мы видим „охлаждение“ после бурного роста. Это закономерный этап цикла развития рынка. Так, на начало апреля объем розничного кредитного портфеля в регионе сократился на 7,8% в годовом выражении — до 253,7 млрд руб. По мере дальнейшего снижения ключевой ставки и стабилизации инфляции можно ожидать постепенного снижения ставок в коммерческих банках и оживления кредитования. Однако кредитование будет расти умеренными темпами».

Но, несмотря на описанные выше проблемы региона с более высоким, чем у всех, уровнем инфляции и затрудненной логистикой, инвесторам по-прежнему интересна Калининградская область. Присутствующий на сессии заместитель регионального министра экономического развития, промышленности и торговли Егор Корнаухов сообщил, что к 2030 году в планах реализация порядка 100 инвестпроектов. «В этом году, на сегодняшний день, мы только через инвестсовет привлекли более 70 млрд рублей инвестиций», — отметил он.

К слову, в ходе коммуникационной сессии представители Банка России посетили несколько значимых для экономики региона предприятий в сфере производства автотранспорта и электрооборудования.

«Такие встречи позволяют нам увидеть реальную ситуацию на местах, а бизнесу — получить информацию для принятия управленческих решений», — резюмировал заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров. К последнему можно отнести тот факт, что 24 апреля Банк России обновил среднесрочные прогнозы. По данным регулятора, в 2026 году средняя ключевая ставка составит 14,0–14,5%, а в 2027-м — 8,0–10,0%. Годовая инфляция, по прогнозам ЦБ, снизится до 4,5–5,5% в 2026 году и будет вблизи 4% в следующем.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Банк России