Вечерний @Калининград: Путин грозится, Лукашенко обижается, Алиханов не стрижётся

Новая неделя, новые ограничения. Погода испортилась, так что у вас есть отличный повод сидеть дома и не попадаться на глаза патрулям, тем более, что штрафовать стремящихся на свободу жителей региона стали намного чаще. В Калининградской области стартовала третья неделя «самоизоляции», и, кажется, мы начинаем привыкать (глядишь, ещё пару месяцев и выжившим начнёт нравиться). Калининградцы защищают детские площадки от детей, Лукашенко обижается на российские СМИ, Путин не расслабляется, а «Новый Калининград» рассказывает о важных событиях понедельника в традиционном вечернем обзоре.





Коронавирус дня. В Калининграде выявлено 4 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, таким образом общее число заболевших дошло до 72 человек. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, тем временем, злится на российские СМИ за предвзятое, по его мнению, освещение ситуации в республике. «Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней... Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки», — заявил он. И посоветовал русским не говорить чушь, а приезжать и посмотреть самим. Учитывая, что один из новых случаев в Калининградскую область был, судя по всему, привезён из Белоруссии, лучше приглашение временно отклонить. президент России Владимир Путин, в свою очередь, призвал не расслабляться и помнить, что пик заболеваемости ещё не пройден. По его словам, ситуация в стране пока «лучше не становится». Это подтверждают и данные статистики по заболеваемости. За последние сутки в России подтверждено 2558 новых случаев, зафиксировано 18 летальных исходов, выздоровели 179 человек. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 18 328 случаев заболевания, 148 смертей, выздоровели 1470 человек. Заболеваемость в России растёт по экспоненте и по приросту новых случаев наша страна находится на 8 месте в мире. Корреспондент «Нового Калининграда» Оксана Ошевская изучила данные и рассказывает (и показывает), что происходит.





Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вместе со всеми страдает от самоизоляции. По его словам, он не ходил к парикмахеру уже месяц, ведь «правила для всех одни». Держитесь, губернатор, тоже отращиваем — волосы, долги, объёмы. В конце прошлой недели Алиханов пообещал ужесточить надзор за нарушителями режима самоизоляции. Полиция взялась за дело уже в выходные — к ответственности привлекли 125 человек, причём лидером среди муниципалитетов стал Балтийск (24 протокола). На втором месте — Ленинградский район областного центра (22 протокола). Активнее всего гуляли, как утверждают в УМВД, мужчины в возрасте от 37 до 53 лет. Также досталось 30-летним любителям шашлыка и 23-летней девушке, решившей покататься на качелях. Кстати, качели от детей коммунальщики защищают особенно рьяно — карусели и турники обматывают сигнальной лентой, а спортивные и детские площадки закрывают на замок. Но это не сильно помогает. Платить за свободолюбивость подростков всё равно в итоге приходится родителям. Так, штрафы грозят семьям двоих молодых людей, поехавших отдохнуть в Зеленоградск. Путин объясняет рост числа заболевших в некоторых регионах банальным разгильдяйством и обещает всячески карать местные власти за недоработки в борьбе. Зато с понедельника на улицах Калининграда стало больше общественного транспорта, ведь несмотря на ужесточение карантинных мер многим предприятиям разрешили вернуться к работе.