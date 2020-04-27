Вечерний @Калининград: самоизоляция Шрёдингера, беспощадная весна и забывчивый Кремль

Добрый вечер. До майских праздников осталось меньше недели, а мы всё ещё не знаем, проведём мы их в изоляции или нет. С одной стороны, губернатор Антон Алиханов обещал с 29 апреля сильно ослабить режим, с другой стороны, федеральные власти явно не настроены на резкий скачок заболеваемости в праздники. Скрестили пальцы и ждём. На улице становится всё теплее, синоптики грозят жарким летом, а в Калининграде, наконец, завершается отопительный сезон. В закатных лучах позднеапрельского солнца — свежий обзор материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 3 млн человек. Россия по общему количеству случаев (87 147) перегнала Китай и вышла на девятое место. Впереди всех по-прежнему США, где число заболевших стремительно приближается к миллиону. В Калининградской области за минувшие сутки выявили 28 новых случаев коронавируса, в России — 6198. С начала пандемии в регионе заразились 264 человек, трое умерли, 66 выздоровели. Среди 28 новых случаев в области 6 случаев пневмонии, 12 случаев ОРВИ, 10 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции. Следить за тем, как меняется число заболевших и выздоровевших в регионе, можно в нашем удобном графике.





На прошлой неделе Антон Алиханов анонсировал фактическую отмену режима изоляции со среды. Правда, сразу оговорился, что если будет вспышка заболеваемости или федеральные власти выступят против свободного выгула народа, то все изменения откатят. В понедельник в областном правительстве об этом напомнили ещё раз. «Возможно, что будет принято решение о переносе послаблений на более поздний срок», — отметил глава пресс-службы правительства Дмитрий Лысков. Судя по всему, к этому всё и идёт — федеральные власти и Роспотребнадзор всячески намекают на продление ограничений, как минимум, до конца майских праздников. На этом фоне поспешное заявление калининградского губернатора об их ослаблении выглядит довольно странно. Тем временем, в Кремле надеются, что к середине мая России удастся уже выйти на плато, а к июню «станет полегче» и «все эти тяготы быстро забудутся». Ну, тем, кто сидит в Кремле, наверняка. А вот люди, оставшиеся без работы и средств к существованию, вряд ли быстро забудут о навернувшейся экономике. Корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина подвела итоги первого месяца самоизоляции в Калининградской области.





Зато на улице становится всё теплее и солнечнее. Погоде либо откровенно плевать на наши невзгоды, либо она просто издевается таким образом. На грядущей неделе калининградцам обещают повышение температуры до +22 градусов. Гидрометцентр уже вовсю прогнозирует жаркое лето и обещают, что дальше будет только жарче. Глобальное потепление, знаете ли. В Калининграде обещают уже с 28 апреля завершить отопительный сезон. По традиции после этого должно грянуть похолодание. Но вдруг этот год снова нас удивит? Хорошего вечера.