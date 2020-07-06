Вечерний @Калининград: истерическое наследие, доставка за забор и ковидный откат

Добрый вечер. Лето в самом разгаре, а проводить его особо негде — разве что на работе или родных пляжах. Страну могут покинуть редкие счастливчики, и на их доставке до границы хитрые калининградцы уже начали зарабатывать деньги. В других странах, где поспешили смягчить ограничения, пандемия, похоже, вспыхнула с новой силой, так что запреты возвращаются. Рассказываем о важных событиях понедельника в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. В России за сутки зарегистрировано 6 611 новых случаев заражения, 135 человек умерли, 3 579 выздоровели. Всего с начала пандемии в стране заболели 687 862 человека, умерли 10 296 человек, 454 329 выздоровели. В Калининградской области зафиксировано 18 новых случаев, 17 человек выздоровели. Всего в регионе заболели 2 539 человек, выздоровели 1647, 40 человек умерли. У пятерых новых пациентов диагностирована пневмония. Также стало известно о ещё двух малышах с коронавирусом, посещавших дежурную группу одного из детских садов. Во время обязательной проверки COVID-19 обнаружили у двух учителей, которые должны были принимать ЕГЭ. Они отстранены от работы и изолированы. Россия не спешит открывать границы (и Европа для России тоже не спешит), о чем в очередной раз заявил президент Владимир Путин. Тем временем, в других странах, где поспешили снять ограничения, вновь растёт заболеваемость, из-за чего пришлось отменять послабления. Так, в Израиле закрывают клубы, бары, культурные и спортивные учреждения и ограничивают работу синагог. В Испании поспешно закрывают популярные пляжи. В общем, расслабляться рано.





Редкие счастливчики всё-таки могут выехать из России в Европу — на работу, учебу, ради лечения или ухода за родственниками. Калининградцы уже успели организовать бизнес вокруг перехода через границу в условиях пандемии. За 120-150 евро вас довезут до погранперехода, потом подхватят на другой машине на той стороне и довезут до пункта назначения. В Россию тоже могут попасть отдельные категории жителей других стран. Правда, здесь им придётся отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина рассказывает, как калининградцы во время пандемии ездят в Европу и кто на этом зарабатывает.





Истерическое наследие. На калининградских архитектурных памятниках появились неожиданные таблички, оповещающие всех о принадлежности зданий к «Истерической части города». Стилизованные под адресные таблички синие аншлаги поначалу не бросаются в глаза. При этом новые оповещения выглядят очень органично на потрёпанных фасадах объектов культурного наследия. То ли кто-то решил просто пошутить, то ли пытается таким образом привлечь внимание к плачевному состоянию памятников в городе. В любом случае, в региональной Службе охраны объектов культурного наследия табличкам явно не рады и грозят преследованием и наказанием неизвестным шутникам. Истерическая ценность.