Вечерний @Калининград: не на что больше жать, подрыв ценностей и наблюдая за звездами

Калининградских школьников научат обращаться с оружием и управлять беспилотниками. «Это начальная военная подготовка, где ребята будут более серьезно вовлечены как в историю военных действий, так и получать практические навыки», — рассказала сегодня региональный министр образования Светлана Трусенева, объясняя решение федеральных властей. Все как в известной песне признанного иноагентом классика русского рока. В той, где про «планы на наших детей». К другим новостям среды.







Также Светлана Трусенева сообщила, что могут и могут ли сделать родители, недовольные новым историческим творением бывшего министра культуры Владимира Мединского. Речь о написанном им в соавторстве с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым учебнике для старшеклассников, в котором, например, пересмотрена роль Иосифа Сталина, есть глава о происходящей прямо сейчас СВО, а в общемировой части акцент с европейской истории смещен на историю стран Азии, Африки и Латинской Америки. «Самое действенное — это писать на адреса горячих линий, они все есть на сайте Министерства просвещения, и высказывать своё мнение», — честно сказала министр.





Прошло почти два месяца после вердикта Центрального районного суда по делу депутата Госдумы Андрея Колесника и три недели с решения апелляционной коллегии — и вот, наконец, на их сайтах появились соответствующие документы. Речь, напомним, об изъятии у народного избранника в пользу государства контрольного пакета акций Калининградского морского торгового порта и 369 млн рублей прибыли. В частности, употребляются такие фразы, как «выстроил схему по сохранению и сокрытию единоличного фактического контроля и управления деятельностью [порта]», «серьезные угрозы стабильности и безопасности общества», «подрывает демократические и этические ценности». Все это внимательно прочитала корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина.





Калининградцев приглашают (12+) отвлечься от не всегда выносимой реальности и понаблюдать за звездами. Астрономическое сообщества БФУ им. И. Канта и Совет молодых учёных и специалистов Калининградской области организуют Ночь открытой астрономии. На берегу Верхнего озера установят телескоп и десятикратный бинокуляр — через них можно будет понаблюдать за Юпитером со спутниками, открытыми еще Галилеем, Сатурном и некоторыми яркими звездами. А заодно — послушать лекции. Все это — бесплатно.