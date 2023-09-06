Вечерний @Калининград: не на что больше жать, подрыв ценностей и наблюдая за звездами

Калининградских школьников научат обращаться с оружием и управлять беспилотниками. «Это начальная военная подготовка, где ребята будут более серьезно вовлечены как в историю военных действий, так и получать практические навыки», — рассказала сегодня региональный министр образования Светлана Трусенева, объясняя решение федеральных властей. Все как в известной песне признанного иноагентом классика русского рока. В той, где про «планы на наших детей». К другим новостям среды.

esgdqdnf37relfic8xu0l7oqxvoodsl7_cr.jpg

Также Светлана Трусенева сообщила, что могут и могут ли сделать родители, недовольные новым историческим творением бывшего министра культуры Владимира Мединского. Речь о написанном им в соавторстве с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым учебнике для старшеклассников, в котором, например, пересмотрена роль Иосифа Сталина, есть глава о происходящей прямо сейчас СВО, а в общемировой части акцент с европейской истории смещен на историю стран Азии, Африки и Латинской Америки. «Самое действенное — это писать на адреса горячих линий, они все есть на сайте Министерства просвещения, и высказывать своё мнение», — честно сказала министр.

vrvora7u21oyhc6b9cvmikwnyldgaoj2_cr.jpg

Прошло почти два месяца после вердикта Центрального районного суда по делу депутата Госдумы Андрея Колесника и три недели с решения апелляционной коллегии — и вот, наконец, на их сайтах появились соответствующие документы. Речь, напомним, об изъятии у народного избранника в пользу государства контрольного пакета акций Калининградского морского торгового порта и 369 млн рублей прибыли. В частности, употребляются такие фразы, как «выстроил схему по сохранению и сокрытию единоличного фактического контроля и управления деятельностью [порта]», «серьезные угрозы стабильности и безопасности общества», «подрывает демократические и этические ценности». Все это внимательно прочитала корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина.

_NVR7560_cr.jpg

Калининградцев приглашают (12+) отвлечься от не всегда выносимой реальности и понаблюдать за звездами. Астрономическое сообщества БФУ им. И. Канта и Совет молодых учёных и специалистов Калининградской области организуют Ночь открытой астрономии. На берегу Верхнего озера установят телескоп и десятикратный бинокуляр — через них можно будет понаблюдать за Юпитером со спутниками, открытыми еще Галилеем, Сатурном и некоторыми яркими звездами. А заодно — послушать лекции. Все это — бесплатно.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter