Вечерний @Калининград: на границе марта с апрелем и убежища, которых мы достойны

Администрация Калининграда обследовала городские подвалы, которые предлагается использовать как укрытия. Прятаться в них предполагается на случай «чрезвычайных ситуаций». Из 4 тысяч пригодными признали почти 3700, горвласти закупают для потенциально укрывающихся спички, свечи, фонари, канистры для воды и надеются в этом плане «на понимание со стороны управляющих компаний» (это, очевидно, означает, что в дальнейшем на все перечисленное придется скидываться горожанам). Такие вот новости 2024 года. Об этом и других событиях пятницы — в вечернем обзоре «Нового Калининграда». 

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Кстати, на закономерные вопросы в соцсетях о том, почему в расчет при планировании укрытий берутся подвалы современных многоэтажек, но не немецкие бомбоубежища, администрация Калининграда сообщила, что последние «не соответствуют современным СНиП». «К тому же со временем свойства бетона утрачиваются и у экспертов нет понимания по прочности несущих конструкций таких укрытий», — заявил представитель горвластей, отвечая на комментарии «ВКонтакте». «Более высокая готовность укрытий в административных зданиях обусловлена тем, что не нужно решать вопросы, связанные с собственностью и захламлённостью чьим-то имуществом подвалов», — добавил чиновник.

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Стоимость фрахта грузовика по маршруту Москва — Калининград за январь-март этого года увеличилась более чем вдвое — со 140 до 300 тысяч рублей. Причина — вовсе не жадность владельцев, а том, что сейчас на выполнение одного рейса в «большую» Россию и обратно занимает два месяца. В январе на это требовался месяц. Ставки растут пропорционально времени отставания от зарезервированного времени в электронной очереди на российской границе. Перевозчики предлагают систему упростить, инициаторы новшества в федеральном Минтрансе слышать их отказываться. Оплачивать банкет, видимо, будут калининградцы, для которых на соответствующий процент вырастут цены на перевозимые грузовиками товары.

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Проблему острой нехватки врачей в Калининградской области мог не заметить только человек, который никогда не лечился. Власти региона решили начать готовить будущих медиков с детства — в этом учебному году в восьми школах региона были созданы специализированные медицинские классы. Правда, предусмотренный порядок их дальнейшего поступления в вузы многих может фрустрировать — в качестве льготы выпускникам таких классов предлагаются целевые направления от областного минздрава. Означающие кабалу на несколько лет в медучреждении, от которого получено «целевое». А вот льгот, существовавших когда-то для таких абитуриентов — нет. Но программу предполагается расширить на другие школы. Обозреватель «Нового Калининграда» Оксана Майтакова выяснила подробности.

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На границе марта и апреля в Калининградскую область на несколько дней заглянет лето. По данным синоптиков, в субботу ожидается до 18 градусов выше нуля, в воскресенье и понедельник — до 22 (!). Будем верить, что потом тепло вернется на более длительный срок, а пока не дайте себя провести обманчивому солнцу и постарайтесь не заболеть.

В материале использован скриншот из видео администрации Калининграда

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