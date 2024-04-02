Вечерний @Калининград: приключения газовой дубинки и спасение благородных руин

Пердимонокль с новыми «газовыми» договорами не мог закончиться ничем иным, кроме распухания санкций (может, кто-то забыл, но это слово применяется не только к «проклятому Западу»). В России вырастают штрафы за всё соответствующее. Например, незаключенный договор на техобслуживание и ремонт может вылиться в изъятие из семейного бюджета 5-10 тысяч рублей. И никого не волнует, что перевод граждан на взаимоотношения с региональными монополистами провален. Информационная кампания оказалась на двойку с минусом, организация процесса — еще хуже: в Калининградской области, похоже, власти изначально искренне полагали, что за несколько месяцев 500 тысяч человек умудрятся оформить документы, отстояв в живых очередях. Ну а теперь кто не спрятался — они не виноваты. Об этом и других событиях вторника — в вечернем обзоре «Нового Калининграда».





В общем, погуляв по Европе, газовая «дубинка» вернулась в родные пенаты. Кстати, аналогичные штрафы (5-10 тысяч рублей) будут взиматься за недопуск газовщиков в свое жилище и за самовольную замену оборудования. Должностным лицам за то же самое грозит от 25 до 100 тысяч, юридическим — от 200 до 500. Власти объясняют все это растущим количеством ЧП: если в 2022 году в стране было зафиксировано более 30 взрывов газа, в 2023 — более 40 (интересно, что озвучивший эти цифры депутат Госдумы Сергей Колунов не использовал слово «хлопок»).





В течение двух недель член одной из участковых избирательных комиссий (УИК) с правом решающего голоса из Калининграда находится в психиатрической больнице. Женщину забрали и отвезли на «принудительное» (такое определение дает адвокат) лечение во второй день президентских выборов с территории, которая находится рядом с участком. Эта история наделала немало шума. Адвокат указывает на допущенные при задержании нарушения и говорит о том, что у его подзащитной нет диагноза, требующего госпитализации. Как долго она пробудет в медучреждении, не известно. Видимо, так совпало, что задержанная не скрывает оппозиционных взглядов. Подробности — в материале корреспондента «Нового Калининграда» Ольги Кадомцевой.





В 2021 году региональные власти направили на поддержку бизнеса, инвестирующего в объекты культурного наследия, 1,33 млрд рублей. Это (а также сметающий все на своем пути турпоток) стало мощным стимулом для преображения исторических зданий по всей области. О восстановлении некоторых из них раньше было можно только мечтать. Соответствующая областная программа была рассчитана на три года (с 2022 по 2024 включительно), однако скончалась на год раньше. В итоге объем поддержки сильно снизился, и без денег, к примеру, остался такой крупный памятник, как усадьба Парненен в поселке Красный Яр Гвардейского района. И таких «благородных руин» в Калининградской области более чем достаточно. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков вместе с экспертами выяснил, какие объекты культурного наследия в регионе ожидают новых хозяев, и насколько их много.