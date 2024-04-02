«Вопрос камней родины»: эксперты советуют направить инвестиции на восток региона (фото)

В 2021 году региональные власти решили направить на поддержку бизнеса, инвестирующего в объекты культурного наследия, 1,33 млрд рублей. Она стала мощным стимулом для того, чтобы инвесторы обратили внимание на многие памятники архитектуры, о восстановлении которых раньше было можно только мечтать. Программа была рассчитана на три года (с 2022 по 2024 включительно), однако в ноябре 2023 года губернатор Антон Алиханов сообщил о ее приостановке как минимум до 2025 года. В итоге объем поддержки сильно снизился, и без денег, к примеру, остался такой крупный памятник, как усадьба Парненен в поселке Красный Яр Гвардейского района. И таких «благородных руин» в Калининградской области более чем достаточно. «Новый Калининград» вместе с экспертами выяснил, какие объекты культурного наследия в регионе ожидают новых хозяев, и насколько их много.

В начале февраля этого года блогер Олег Бармин, выкупивший в конце 2022-го вокзал-памятник в Отрадном, заявил, что во время поездки по Калининградской области у него возникло ощущение дефицита исторических объектов, не попавших в руки хозяев с деньгами. «Интересные объекты, которые даже находятся в плачевном состоянии, разобрали! — написал он. — А то, что никто не забрал, забирает природа. На днях рядом с нами во время шторма рухнул остаток когда-то красивой усадьбы. Еще три года назад ее можно было спасти, а теперь ее нет. Совсем. Думаю, еще 2-3 года, и больше ничего приобрести будет нельзя».

Однако многие бизнесмены, которые занимаются восстановлением объектов культурного наследия, с ним не согласны. В частности, сыродел Иван Артюх, ранее арендовавший у РПЦ замок Рагнит, в начале февраля озвучил планы восстановления башни Бисмарка у поселка Горино. «Новому Калининграду» он рассказал, что навскидку готов назвать еще несколько зданий, в которые бы хотел вложиться, если бы не был занят текущей работой.

Усадьба Альтхоф Рагнит в Мичуринском Неманского МО. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

«У меня существует профессиональная деформация, — рассказал он. — Вернее, не профессиональная, а любительская деформация в части того, что я люблю всю нашу область. Даже самый разваливающийся сарай мне очень интересен и близок моему сердцу. Мало того, я вообще больше люблю сельскую архитектуру и архитектуру малых городов. Сельское — для меня все. Когда я бываю в Европе, я стараюсь больше именно по деревням хуторам всяким ездить. Мне это очень нравится. Я считаю, что в этом больше некой самобытности. Все, что возле побережья, я принципиально для себя не рассматриваю в силу того, что там либо безумно дорого, либо уже ничего не осталось. Мои интересы в большей степени обращены на восток».

Артюх советует инвесторам обращать внимание на одинокие дома на хуторах, так как с ними проще будет работать. Гостевые дома в подобных местах, по его словам, способны превратить регион в русскую Швейцарию или русское Монако. «Любой домишко, даже самый скромный, но с какой-то своей историей, может стать интересным для туризма и для инвестиций», — считает он.

Водонапорная башня в Советске на улице Тимирязева. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Широкое представление о том, сколько требующих внимания объектов еще есть по области, имеет калининградский блогер Николай Троневский. С начала 1990-х Николай ездил по региону, фотографируя уходящую натуру. На сегодняшний день он обладает значительным фотоархивом как существующих исторических объектов, так и разрушенных в течение последних тридцати лет. Как сам он признается, к восстановлению одного из памятников архитектуры его подтолкнула критика в соцсетях.

Сегодня Троневский владеет восстановленным объектом фортификации на Литовском валу (теперь это музей «Блокгауз»): «Ко мне некоторые посетители приходят и спрашивают: „А как это вам государство отдало этот памятник? У нас же все памятники должны принадлежать государству!“ Я отвечаю, что у нас с советских времен памятники архитектуры принадлежат не только государству. Люди так удивляются, хотя 30 с лишним лет при капитализме живут. Рядом „Редюит“ стоит, в котором уже 30 лет ресторан находится. Еще один ресторан в Росгартенских воротах — один из старейших в городе».

Кирха Гросс Ширау и памятник ПМВ в поселке Дальнее Гвардейского МО. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

По словам инвестора, в регионе все еще можно вкладываться не только в усадьбы или хутора, но и в средневековые замки. «Не так давно было сообщение, что Владимир Яновский кирху в Тельманово продает, — говорит Троневский. — Но у него в руках еще и средневековый замок Заалау (находится в поселке Каменское Черняховского муниципального округа — прим. „Нового Калининграда“). Там уже 20 лет ничего не происходит, поэтому, думаю, можно договориться. По тому же замку Таплакен какие-то детали можно узнать. Я им в нулевые еще интересовался, он на тот момент колхозу принадлежал, если не ошибаюсь. Когда он развалился, может, кто-то его и переоформил — там люди какие-то сейчас живут (объект культурного наследия регионального значения находится в собственности РПЦ — прим. „Нового Калининграда“)».

Удаленность объектов от Калининграда, как считает Троневский, — не такой уж и минус. По его словам, главное — разработать маршрут и придумать, чем привлечь людей. «Если ты предлагаешь что-то неинтересное, то хоть ты на Ленинском проспекте в Калининграде будешь стоять, к тебе не пойдет никто, — говорит он. — Тот же самый замок Рагнит, который Иван Артюх взял, от Калининграда далеко, а люди к нему едут. Он еще и башню Бисмарка берет под восстановление. Кстати, вторая башня Бисмарка, которая в Маёвке под Черняховском, тоже без хозяина. Конечно, нужно подумать, подо что ее можно приспособить, но объект это известный и интересный. У меня одно время мысль была приобрести водонапорную башню в Тильзите, что по дороге в Рагнит. Она просто здоровенная, если не самая большая в области. Там смело можно сделать три этажа. Если бы лишние деньги были, я бы в этот объект вложился, открыл бы там ресторан с гостиницей и организовывал бы там выездные свадебные церемонии. Внизу там готовые фундаменты от исторических построек — можно летние террасы построить с видом на Неман или даже гостевые домики какие-то, а на верхнем этаже открыть номер для новобрачных».

Кирха меннонитов в Немане и памятник ПМВ рядом с ней. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Стоит отметить, что башня на улице Тимирязева уже находится в частной собственности. Однако кто является ее владельцем, в администрации Советска оперативно уточнить не смогли, и редакция направила официальный запрос по этому поводу.

Кроме водонапорных башен Троневский советует потенциальным инвесторам обратить внимание на «беспризорные» межфортовые укрепления и железнодорожную инфраструктуру. «Для потенциальных интересантов нужно в первую очередь выяснять, кому какой объект принадлежит, — советует Троневский. — У нас есть много железнодорожных вокзалов (некоторые даже XIX века), которые можно приспосабливать под музеи или гостиницы. В РЖД только рады будут избавиться от этой собственности — они сотни раз выставляли все это на аукционы, а потом сносить начали — ломают и пакгаузы, и водонапорные башни, и другие объекты».

Один из арендаторов 1-го и 11-го фортов, а также замка Бальга Артур Сарниц также уверен, что инвесторам хватит в регионе исторических объектов на долгие годы вперед. «Их очень много. Конечно, если брать замки, то да — их не так много осталось, но штук 20 еще можно наскрести разной степени руинированности, — считает Сарниц. — Что же касается объектов для приложения сил, то наша область — неисчерпаемая алмазная жила. Тут же смотря каким аршином мерить и как смотреть. Мы сейчас у истоков понимания того, как оперировать историческими объектами, насколько рентабельно заходить в них без государственных субсидий или программ вроде тех, что губернатор предлагал». «На мой взгляд, нужно помогать всем, кто на это решился. Пока ведь у нас не так много работающих объектов, которые были восстановлены частниками с привлечением госсредств. Разве что „Блокгауз“. А остальное будем ждать. Время непростое: всевозможные инфляции и прочее, поэтому финансовая помощь нужна», — продолжает он.

Интерес, к исторической архитектуре, как отмечает Сарниц, есть в первую очередь у местных жителей. Однако многие из них, считает инвестор, пока не осознают уровня затрат. «Если человек таким делом занимается, если он приводит в порядок заброшенный дом какой-то, это очень важно. Для меня это вопрос камней родины. Людям, готовым взяться за старые камни, нужно помогать. Нам, к примеру, крайне важно иметь какие-то льготы по земельным налогам. Что касается подключения к сетям, то тут тоже должна быть какая-то привилегия. Если обращаться к теме грантов, то там берешь рубли и своих два докладываешь. А то и три. Тут нужно точно понимать цели проекта. Должен быть и системный подход в его реализации. Желание сделать что-то лучше — это одно из самых главных проявлений того, что общество здорово. Стимулирование должно быть не только деньгами, но еще и помощью».

Замок Таплакен в поселке Талпаки Гвардейского МО. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Предприниматель Алексей Павликов, решивший вместе с компаньонами восстановить замок Тапиау в Гвардейске, Крайсхаус в Железнодорожном и другие исторические объекты, уверен, что у Калининградской области еще огромный туристический потенциал, который только на руку инвесторам. «Объектов куча, которые можно восстановить. На востоке области их по пальцам не пересчитать. Мы знаем людей, которые покупают старинные немецкие здания в том же Озерском районе и восстанавливают их. Мои знакомые ребята, муж с женой, сейчас там делают хорошую байдарочную базу, развивают эту историю. У них уже договоренности по маршруту есть. Они большую территорию взяли и очень хорошо все развивают. На сегодняшний день мы сами что-то новое приобретать не планируем, но когда те объекты, которые мы взяли, введем в эксплуатацию и запустим, вероятно, задумаемся о дальнейшем развитии нашего турмаршрута», — говорит он.

Среди потенциальных объектов для инвестиций Павликов называет «пивзавод в Черняховске с шикарными подвалами и выходом на реку», который сейчас проходит процедуру банкротства и здание напротив муниципальной бани, завешенное лесами (дом № 8 на улице Пионерской). «Там про аварийность разговоры идут. Учитывая, что Черняховск сейчас хорошо развивается, это интересный объект. Благодаря развитию технопарка, количество жителей там в ближайшее время вырастет», — считает он.

Потенциальным инвесторам Павликов советует обратить внимание на Неман и Советск. Если в первом случае нишу уже пытаются занимать Иван Артюх и Мураз Мстоян, то в Советске, по его мнению, простора для творчества больше. «Советск — это вообще город с потенциалом. Рядом строится гигафабрика. Границы рано или поздно откроются, и тогда Советск будет очень привлекательным для наших соседей и туристов вообще», — говорит Павликов.

Кирха Попелькена в поселке Высокое Славского МО. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Что касается региональной помощи, то ее, уверен инвестор, рано или поздно возобновят. «Без мер поддержки очень тяжело поднимать и осваивать исторические объекты. Это очень дорогостоящие работы, с обычной стройкой можно даже не сравнивать», — добавляет он.

По данным региональной Службы охраны объектов культурного наследия, на 1 марта 2024 года в Калининградской области насчитывается 1397 ОКН (объектов культурного наследия), включенных в реестр. Из них 201 памятник федерального значения (150 — это памятники археологического наследия), 603 памятника регионального значения и 593 памятника местного значения. Кроме того, общественниками и властями выявлено 672 ОКН, которые на сегодняшний день ожидают включения в реестр (из них 394 — памятники археологии). Также в статистике учтены 42 объекта, обладающих признаками ОКН.

В Службе отмечают, что наибольший процент памятников в регионе — объекты археологического наследия (26%), далее идут многоквартирные дома (25%) и военно-мемориальные объекты (13%), а объекты религиозного назначения и фортификационные сооружения по 6% и 3% соответственно. 27% ОКН в ведомстве относят к категории «прочее».

По словам руководителя Службы Евгения Маслова, его ведомство целенаправленно не занимается сбором статистики по владельцам памятников. Эта работа затруднена тем, что в многоквартирных домах множество собственников и они часто меняются, при этом сами МКД занимают значительный процент от ОКН.

Текст: Иван Марков, фото: Юлия Власова / Новый Калининград