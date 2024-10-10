Вечерний@Калининград: проблемный «Барс», вытеснение «блошки» и театротерапия

Никогда такого не было — и вот опять. Региональный минздрав оповестил калининградцев о грядущих проблемах с записью к врачу из-за технических работ, которые будут проводиться в медицинской информационной системе «Барс» ориентировочно с 16 часов пятницы до вечера субботы. И все бы ничего, когда б не пара нюансов.

Во-первых, меньше месяца назад «Барс» уже ремонтировали, причем довольно долго и капитально, с заменой серверного оборудования, которое пришлось доставлять в регион из «большой России». В итоге система была парализована на 4 дня, и все это время решать проблемы с пациентами медикам приходилось буквально в ручном режиме. Во-вторых, обозначенные минздравом сроки техобслуживания «Барса», только в этом году «ломавшегося» уже как минимум трижды, имеют свойство растягиваться, а страдают опять же врачи и их пациенты. Впрочем, проблемный «Барс» весьма показательно «оттеняет» общее состояние хромающей на обе ноги калининградской медицины, которой вечно чего-то да не хватает: врачей, лекарств, оборудования… список можно продолжить. Так что в нашем регионе лучше не болеть.

К слову, неполадки случаются не только в системе здравоохранения региона, но и правосудия. Калининградский областной суд в четверг также сообщил о технических проблемах с электронными сервисами. В частности, «вне зоны доступа» оказались официальный сайт, электронная почта oblsud.kln@sudrf.ru, а также сервис подачи документов в электронном виде через портал ГАС «Правосудие». Для надежности судебные документы советуют направлять в Калининградский областной суд на бумажном носителе почтой или приносить лично в общественную приемную суда. Как в старые добрые времена, свободные от интернет-зависимости.

«Война» говластей с «неубиваемой» барахолкой на Пролетарской, похоже, вышла на новый уровень. На тротуаре рядом с башней «Врангель» появился забор, отделивший торговцев блошиного рынка от потенциальных покупателей. Правда, горвласти уверяют, что появление забора связано исключительно с благоустройством первой очереди Каштанового парка, которое стартует в октябре. Как говорится, ничего личного. Впрочем, учитывая, что ранее на любые попытки мэрии «выдавить» блошиный рынок с привычного места торговцы демонстрировали чудеса креатива, будет интересно понаблюдать, что они придумают на сей раз. Запасаемся попкорном.

В конце сентября в арт-пространстве «Дом молодёжи» на ул. Октябрьской в Калининграде прошёл первый показ постановки «Ошибка выжившего в общежитии» в рамках проекта «Социальный театр на службе профилактики деструктивного поведения у студентов колледжей Калининградской области, проживающих в общежитиях». Проект реализует калининградская общественная организация «ЮЛА», которая уже 25 лет работает с детьми-сиротами, трудными подростками из неблагополучных семей, с теми, кто попал в трудную ситуацию, в том числе с наркозависимыми, ВИЧ-инфицированными. Новый проект стартовал в сентябре и ориентирован на учащихся колледжей. «Новый Калининград» поговорил с его куратором Анной Лехцер о «психотерапевтическом» эффекте театра и о том, чем отличаются современные подростки от предыдущих поколений.

Праздник урожая «День оранжевой тыквы» в Зеленоградске, показ короткометражных фильмов в «Доме молодёжи», полуфинал лиги МС КВН «Запад России» в Светлогорске, фестиваль авангардных искусств «Ясность» в «Бастионе», концерт группы «ЛСП» в «Резиденции королей» — по традиции под занавес очередной рабочей недели рассказываем, куда сходить и чем заняться в выходные.



Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»